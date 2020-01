Leonard Cohens ljus kommer in i sprickorna

Klas Östergren

En av Sveriges främsta författare, född i Stockholm 1955 men sedan länge bosatt på Österlen.

Debuterade 1975 med romanen ”Attila”. Fick sitt stora genombrott 1980 med fjärde romanen, ”Gentlemen”.

Blev den 27 februari 2014 invald i Svenska Akademien men valde att träda ut den 7 maj 2018. När han lämnade Akademien gjorde han det genom att citera Leonard Cohen: ”I´m leaving the table, I´m out of the game.”

Hans senaste roman, ”Hilde”, kom 2019.