Levan Akins film favorit på Guldbaggegalan

Just nu pågår Guldbaggegalan på Cirkus i Stockholm. Kvällens första bagge, i kategorin Bästa dokumentär, gick till Anna Eborn som regisserat dokumentären ”Transnistra”, som även är nominerad i kategorin Årets film.

Årets nykomling gick till Emily Norling, för dokumentärfilmen ”Allt vi äger”.

– Jag trodde jag gillade adrenalin men nu börjar jag ångra mig. Mitt hjärta är någon annanstans, sade Norling i sitt tacktal.

Vid förra årets gala blev trolldramat ”Gräns” den stora vinnaren med sex Guldbaggar. När nu ännu ett svenskt filmår hyllas och ligger favoritskapet hos Levan Akins ”And then we danced” och Mikael Håfströms ”Quick”.

Det var på förhand något större för flerfaldigt prisbelönade ”And then we danced” men ”Quick” prisades först i kategorin Bästa manliga biroll, som gick till David Dencik för sin gestaltning av seriemördaren Thomas Quick.

Levan Akin får priset för bästa manuskript i filmen "And then we danceed" vid Guldbaggegalan 2020 på Cirkus. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Priset för Bästa manus gick däremot till ”And then we danced” och Levan Akin, som bland annat tackade sin numera bortgångna bibliotekarie. Levan Akin har även chans att vinna i kategorin Bästa regi.

Guldbaggen för Bästa kvinnliga huvudroll gick till Bianca Cruzeiro för rollen som Isagel i rymdeposet ”Aniara”.

Bianca Cruzeiro fick priset för bästa kvinnliga biroll i filmen "Aniara" vid Guldbaggegalan 2020 på Cirkus. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Guldbaggens publikpris gick till ”Jag kommer hem igen till jul”, som till stor del baseras på sångaren och musikalartisten Peter Jöbacks livserfarenhet.

– Jag skulle vilja tacka alla som röstat och tacka Sandra (Harms) för att du trodde på min historia och allt jag ville berätta, säger Peter Jöback i sitt tacktal.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Hedersguldbaggen, priset som infördes 2011, delades ut till Lasse Åberg.

– Jag vill postumt dela ut bitar av den här åtråvärda insekten dels till Bo Jonsson som lämnat oss, som är motorn bakom de här filmerna. Och naturligtvis min sidekick Jon, säger Lasse Åberg och hyllar Jon Skolmen, medskådespelaren i ”Sällskapsresan”-filmerna, som gick bort förra året.

”And then we danced” är lågoddsare till att kamma hem priset för bästa film – där de övriga nominerade är Jesper Ganslandts ”438 dagar”, Roy Anderssons ”Om det oändliga”, Anna Eborns ”Transnistra” samt Jon Holmbergs ”Sune – best man”.

Bild 1 av 3 Från ”And then we danced”. Foto: Anka Gujabidze Bild 2 av 3 Från ”And then we danced”. Foto: Anka Gujabidze, Anka Gujabidze Bild 3 av 3 Från ”Quick”. Foto: Niklas Maupoix/Nordisk Film, Niklas Maupoix/Nordisk Film, Niklas Maupoix/Nordisk Film Bildspel

I kategorin bästa regi är Roy Andersson, som i november belönades med regipriset på filmfestivalen i Venedig, en stark utmanare till bland annat Levan Akin.

Flertalet nomineringar, sex stycken, har även ”438 dagar”. Bland annat är Gustaf Skarsgård och Matias Varela, som i filmen spelar journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson, nominerade till bästa manliga huvudroll.