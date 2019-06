Liam Gallagher vill bli premiärminister

Just nu: spara 50%

Läs Sveriges största morgontidning.

”Genom åren har jag haft många nummer ett så varför inte ge mig nycklarna till nummer tio så ska jag reda ut den här skiten. VARFÖR JAG? VARFÖR INTE?” skriver Gallagher på Twitter. Tweetens slutkläm "Why me? Why not?" är för övrigt titeln på hans kommande skiva.

På en fråga från ett fan om vad hans första åtgärd som premiärminister vore svarar Gallagher: "Återförena Oasis, jag skulle göra det till lag".

Tråkigt nog för Oasisfansen är han lite sent ute. Sista dag för att anmäla sitt intresse som premiärministerkandidat var den 10 juni.