Lil Waynes sångtexter till salu

I boken finns anteckningar med texter från låtar som "We on fire" och "I feel", som den då 17-årige amerikanska rapparen skrev under sin tid i rappgruppen Hot Boys.

Säljaren uppges ha hittat anteckningsboken i en bil som tidigare ägdes av skivbolaget Cash money records, som Lil Wayne hörde till fram till 2015.

Lil Waynes senaste skiva "Tha Carter V" släpptes 2018 och gick direkt in som etta på den amerikanska Billboardlistan.