Linea Stenfors, kostymör i ”Game of thrones”: Jag har inte använt några Ikea-mattor

Linea Stenfors hade inte ens hunnit gå färdigt sin specialistutbildning på London College of Fashion när hon fick ett telefonsamtal från Belfast. Ville hon bli ”head of couture costume effects” för ”Game of thrones”?

– Jag hade precis haft en utställning med några av mina kostymer, som någon från produktionen hade varit och sett. De ringde på en tisdag och frågade om jag kunde börja på måndag, berättar Linea Stenfors.

”Absolut!”, svarade hon utan att tveka. Sedan kollade hon upp var Belfast låg.

– ”Shit, jag ska till Nordirland!” Jag hade knappt tid att avsluta mitt liv i London, det var bara att åka. Jag tänkte att det kanske rörde sig om några månader, men jag blev kvar i sex och ett halvt år...

Under drygt sex år – med pauser mellan säsongerna – skapade hon kostymer åt karaktärer som Daenerys Targaryen och Jon Snow.

I dag arbetar Linea Stenfors som föreståndare för kostymservice på Kungliga Operan i Stockholm, där hon tar emot oss en förmiddag i april. ”Game of thrones” började hon jobba med inför den tredje säsongen. Det var då hennes specialkunskaper inom så kallad effektkostym började behövas för de allt mer avancerade dräkterna som bland annat vildlingarna skulle kläs i. Innan dess hade hon sett serien som vilket fan som helst.

– Michele Clapton, som är kostymdesigner, har varit en stor inspiration för mig när jag har pluggat historisk kostym. Det var därför jag började titta på serien från början. Gillar man kostym så gillar man ”Game of thrones”, så är det bara, säger Linea Stenfors.

Under sina år i produktionen har Stenfors hunnit både gifta sig och skilja sig med en annan ”Game of thrones”-medarbetare. Foto: Adam Daver

Vad är skillnaden mellan att vara chef för effektkostym och att vara kostymör?

– Det jag gör är textilmanipulation – alla lösningar som inte är klassiskt skrädderi. En annan avdelning gör de traditionella dräkterna. Inom effektkostym tar man andra vägar fram till slutresultatet, utvecklar material som inte redan finns, och det är helt annorlunda än att skära till och sy kläder av ett köpt tyg.

När Daenerys Targaryen bestämde sig för att ge sig av norrut behövde hon kläs i varmare material. Det är Linea Stenfors som har gjort drakdrottningens pälskappor som blivit så populära på internet. I den sjunde säsongen är kappan vit och närmast zebrarandig. I den åttonde och sista säsongen, som sänds nu, har pälskappan fått en olycksbådande blodröd botten.

– Research är allt, säger Stenfors.

– Om man ska göra en dräkt till en vildling måste man veta att de bor norr om muren, hur kallt det är där, vad de gör i sina kläder, vilka material de har tillgång till… Och så kan man titta på liknande folkgrupper i den verkliga världen för att hämta inspiration. Det måste inte vara verklighetsförankrat, men det blir tillfredsställande också för tittaren att känna igen sig litegrann.

Jag frågar om de ihärdiga ryktena som omgärdat de kappor som Nattens väktare, murvaktarna i ”Game of thrones”, bär – att de i själva verket är gjorda av luddiga Ikea-mattor. Är det sant?

– Det är en skröna som går runt… Jag vet att Michele Clapton har sagt något om det, men jag har i alla fall inte använt några Ikea-mattor, säger Linea Stenfors och skrattar.

När hon inte jobbade tolvtimmarsdagar, allra minst, i studion i Belfast reste hon till inspelningsplatser som Kroatien, Bilbao eller Island för att finnas tillgänglig om något plagg behövde justeras eller lagas.

– Det är alltid ett orosmoment när någon ska spela i ett plagg för första gången – kommer det att funka när skådespelaren ska stå och göra samma rörelse en hel dag? Man vet inte om något töjer sig eller spricker förrän man har provat.

Linea Stenfors på Järntronen. Foto: Jeanette Stener

Linea Stenfors berättar att Kit Harington, som spelar Jon Snow, verkade tycka om den svarta, pälskantade kappa han gick klädd i stora delar av sjunde säsongen. Även Kristofer Hivju, den rödlätte norrmannen som spelar vildlingen Tormund, verkade förtjust i sin fransiga överrock.

– Det var en av de första kostymerna jag gjorde i säsong tre. Han är go, Kristofer, och det var roligt att vi kunde tala som ett hemligt språk med varandra på inspelningarna.

Under sina år i produktionen har Stenfors hunnit både gifta sig och skilja sig med en annan ”Game of thrones”-medarbetare. Hon säger att livet i Belfast kändes som ”ett stort kollo”.

– Det var väldigt melankoliskt den sista månaden, men många av oss var nog ganska redo att gå vidare. Det är först nu, när jag ser de nya avsnitten, som jag inser att det snart är slut på riktigt. Men det är inte så att jag sitter och längtar efter nästa avsnitt som alla andra…

För att du vet vad som händer?

– Mm.

Hon skruvar på sig. Osynliga kontraktshögar, tjocka som telefonkataloger och fulla av varningar om vad som kan hända om hon talar bredvid mun om ”Game of thrones”-slutet, tornar upp sig på bordet mellan oss.

Hur mycket behöver man veta för att kunna skapa kostymen?

– Man måste läsa manus, annars är det jättesvårt att relatera till. Man måste ju veta vad kostymen ska vara med om.

Linea Stenfors Foto: Adam Daver