Linnea Axelsson: Hur långt når min röst?

Många kvällar den här sommaren var konturerna som upplösta. Var är jag, är det här vi? Pappa, som försiktigt går ut i älven för att svalka sig. Mamma, med stora långsamma simtag i vattnet. En syn jag kanske sett fem sex gånger i mitt liv.

Vi sprang ned till älven flera gånger om dagen, min man och vår dotter mest outtröttliga av alla, i denna hetta som aldrig vek undan, som stod omkring kroppen likt en slöja som förtunnade minnet av alla somrar som varit. Så här kan vi också vara. Varma och mjuka, lediga på ett slött vis, och inte som annars vant förgrenade ut i det praktiska livet. Bär som ska plockas, sly som måste hållas nere. Uppgifter som kanske är självpåtagna, för vanan att göra nånting med händerna, omsorgen om en plats.

Om det stämmer att alla människor har sina berättelser måste dessa berättelser blivit vävda av trådar som sträcker sig djupt in i andra människor, till andra platser, andra tider, och de är levande, trots skärvorna, de rör på sig och andas, oavslutade. Och varje nationalstat måste bestå av denna väv av röster från det förflutna, som når in i framtiden. Konflikter och skeenden, historier som inte reddes ut, tankar som aldrig togs tillvara. Sammantrasslade knutar, som ännu väntar på att förlösas, in i sitt nästa skede.

Varje röst som ska falla i valurnan bär på sitt vis det här landets historia, dess föreställningar om framtiden. Hur långt når min röst?

Jag gick upp i huset. En gång var det ett hemman. En bondgård med skog där min farfar växte upp. Sara Lidmans värld, på många håll befolkad av människor som med magra nyetableringsstöd från staten flyttade norrut för att dika upp åkermark och leva av skogen, bara för att några generationer senare sälja sin skog i dåliga affärer till samma stat. Och ofta brukades redan dessa marker sedan länge av samer.

En väv med så många trådar, gamla, avskavda. Men ännu skimrande. Av färger som inte längre går att skilja från varandra.

På en hylla i köket står de gamla samiska kisorna, saltflaskor, dockor med koltar som mammas mostrar sytt för länge sedan, för att sälja på marknaden. På kvällen surfade mamma och jag efter sick-sackband i rätt gul nyans till min dotters kolt, men vi hittade inget. Det var ändå för varmt för att sy, det enda jag fick gjort var ett litet bälte. ”Kom, så får jag mäta dig runt magen”, sa jag till min dotter när hon kom springande med vattenslangen. ”Jag ska sy ett nytt bälte till din kolt.” ”Hon kan ju använda bältet till annat än kolten,” inflikade mamma, som låg utsträckt i gräset i skuggan vid ladugårdsväggen, utan att öppna ögonen.

Om det under min uppväxt ofta exkluderande kunde pratas om halvsamer eller kvartssamer har det på många håll förändrats. Jag hörde ett samtal mellan en samisk kvinna och en svensk, som är gift med en same, och skulle lära sig sy koltar till sina barn: ”Ska du inte sy en kolt till dig själv?” ”Nej, jag vet inte… Skulle inte det vara konstigt?” ”Jag tycker inte det. Om dina barn bär kolt kan du också göra det.”

Och jag tyckte det fanns ny öppenhet i de orden, liksom jag tyckte det fanns öppenhet och förändring när Sametingets styrelseordförande sa i en debatt, att känner man sig som same är man same. Och den öppenheten förminskades inte av att han strax därefter argumenterade emot att alla som vill ska kunna gå in i rennäringen.

Frågan om identitet och tillhörighet är bara en av de smärtpunkter som samerna fått som arv, konflikten runt renskötseln är en annan. En i raden av slitningar och sår som beror på den koloniala historia som är del av det här landets stora berättelse. Om än den inte skrivits i några historieböcker och ofta bara sagts i förtroenden, sjungits i vinden, men också förstås utropats på torg och skrivits om i brev på kolonisatörens språk, ställda till någon av alla dessa osynliga män med makt långt borta. Män som inte drog sig för att göra lagar och regler för en kultur vars näringar och traditioner de inte ägde någon kunskap om, och utan att ens försöka skaffa sig denna kunskap.

Varje gång rasism diskuteras saknar jag den här historien. All fakta som visar hur Sverige systematiskt har nedvärderat den andre, hur man har sett den andre som en hämsko, en fara att hålla i schack. Än idag möter samiska forskare och tjänstemän fördomen att de är partiska medan svenska kollegor som arbetar med samma frågor ses som objektiva. De möter allihop samma kolonialismens spöke. Det svenska som neutral norm, blind för sin egen dominans, såväl i nuet som i det förflutna.

Innan jag kom till mina föräldrars hus var jag på en litteraturfestival i Jäkkvik utanför Arjeplog. Jag skulle läsa ur min bok, som bland annat handlar om just samiska erfarenheter av kolonialism, tvång och förtryck. I publiken satt äldre samer, och jag skämdes när jag läste om sånt jag inte själv upplevt men bara hört om och sett för mig i det rum som utvecklas när man skriver. Ett rum där man tar emot, en dialog som förs, värld till värld, hjärta till hjärta.

Bland författarna som samlats i Jäkkvik var det uppenbart att bilden av Sverige som världens mest homogena lilla land är en drömbild. Bakom de svenska namnen, som kanske togs självmant någon gång för att smälta in bättre eller som berövats familjen för att de egna namnen förbjöds eller skrevs om av kyrkan, finns andra namn. Inuti ansiktena, som ser hur svenska ut som helst, finns ju ändå det tornedalsfinska, det samiska, det romska, det finska. Alla detta, som sedan så länge strömmar gränslöst rätt i genom svenskheten och som vill leva vidare, det vill inte helt upplösas genom att kallas för svenskt. Det är ändå alltid den där väven av många trådar.

Förra året när jag röstat till Sametinget fick jag fylla i en enkät om vilka kriterier som skulle kunna användas för att avgöra vilka som ska vara röstberättigade. Ska det vara knutet till renskötseln? Ska det vara knutet till språket? Till dna?

Jag tänkte på detta pågående samtal, om tillhörighet, om rättigheter, och på hur såren som en gång åsamkades av statens och kyrkans handlande i det förflutna alltid kommer tillbaka, gång på gång, när de som lever i dag ska försöka lösa den härva av konflikter de fått i knät. Jag tänkte på hur smärtsamt det är att ett kriterium för att få höra till är språket, till exempel. Språket som så många känner vrede och skam över att ha förlorat, i skolor där de förbjöds att tala det eller för att de äldre sa åt dem att tala svenska i stället, äldre som fått lära sig att de är en lägre stående ras. Och jag tänkte att det vore bra om det svenska samhället ville lära av detta samtal, för att det sannolikt alltid kommer att fortsätta, förgrena sig långt in i framtiden, med andra människor, andra konflikter, andra rötter, andra färger.

Jag lämnade Jäkkvik med inlandsbanan. Luften stod stilla och kupén var fylld av turister, pensionärer, en ensam kvinna. När vi passerade över Vindelälven, den ännu rena oexploaterade älv som en gång inspirerade Evert Taube till "Änglamark", älven i vars svala vatten jag skulle bada så många gånger den här sommaren, berättade tågvärden om riksdagsledamoten Nancy Eriksson som gick emot partilinjen och röstade nej till att älven skulle dämmas upp. Och jag tänkte på detta land, denna vävnad, och på hur det som gör gott nästan alltid också kan göra ont. Vattenkraften, skogsbruket och gruvnäringen har varit byggstenar i en enastående välfärdsstat. Men samhällsbygget har gått till på ett sånt sätt att tilliten mellan människor, mellan samer och svenskar, på många håll är raserad. Och visst var det i grunden gott att sätta samiska barn i skolan. Men att först göra denna skola segregerad, så att samer fick sämre utbildning än svenskar för att de ansågs underlägsna, och sedan längre fram tvångsassimilera generationer av samiska barn som förlorade sitt språk, sin identitet, tycks som en fortsättning på kolonialismen. Att fortsätta inom den ordning där det samiska i grunden betraktas som sämre.

När jag gick längs med grusvägen tänkte jag på Simone Weil, vad hon skrivit om frihet, verklig frihet. Att vara fri är att kunna välja utan att genom sina val skada den andre. Att kunna handla utan att skada andra människor, skada skogen, älvarna, djuren. Den här sommaren träffade jag människor som drömmer om den friheten. Människor som vill kunna vara och verka i världen de är del av utan att alltid också trasa sönder den, i andra änden.

Kvällen var ljus, och jag var uppfylld av tankar som bar samma ljus, men som också var sorgliga, för att de kändes utopiska. Tankar på en skola på trettiotalet, på sextiotalet, för samiska barn. Där barnen fick lära sig skriva och läsa utan förluster och förnedring, utan dessa sår som inte läkte. Tankar på de som är barn nu och som såras, ska ut i detta oöverskådliga nät som väl aldrig har varit annat än osäkert och håligt. Men ändå. Om. Om ändå.

Sista natten vaknade mamma av brandrök. Hon åkte ut med bilen och efter några kilometer mötte hon brandbilen. De pratade med henne och branden var under kontroll, sannolikt var det en cigarett. De sa att de bävade för bärplockningssäsongen, som snart skulle börja. Då blir det alltid mycket fimpar i skogen. Och att det måste till en ändring. Att företagen som har ansvar för säsongsarbetarna bötfälls om de skräpar ned. Annars ser de inget slut på det.

Miljökonflikterna fanns också där, i värmen, i njutningen. I skogen och kalhyggena, som breder ut sig överallt, står och läcker växthusgaser. I den bristande omsorgen. Jag mötte viljan till omsorg den här sommaren. Människor som hoppas på omsorg och själva är beredda att ge. En vilja till omsorg och en tro på det omsorgen föder, som måste ha växt fram samtidigt med hatet.

Kanske är det enklare att bygga upp något än att sköta om det. Så som det kanske är lättare att börja älska än att fortsätta älska.

Om inte varaktigheten och fortsättning finns, i ett samhället, finns då bara det brustna, det lämnade? Sönderslagna ting. En ström av bråte och alla som minns och ser tillbaka. En längtan bakåt, i stället för omsorgen för det ännu oskapade.

Pappa berättade om ett kraftverk där han brukade jobba ibland. Det fanns bara ett ensamt hushåll där, och en telefonlina som gick dit ut. En del skulle säga att det är ett tecken på idioti. Både det ensliga huset och ledningen som dragits till en enda telefon. Andra att det är något storslaget.

Tolstoj skriver att endast i själen förändras världen. Ingen teknisk uppfinning kommer ensam att rädda världen. Den räddningen måste också börja inuti människan. Och det är väl därför demokratin är så viktig, och demokratins karaktär.

Ett mått på hur välmående en demokrati är kan vara hur den hanterar konflikter. Får konflikter finnas? Ses intressekonflikter mellan olika grupper som naturliga och pågår det seriösa processer för att lösa konflikter, följa de långa trådarna?

Politisk konflikt är den produktiva konfrontation, den samhällsutvecklande rörelse som kan uppstå när flera jämlika parter möts och ska samarbeta. I bästa fall blir det skapande, i värsta fall förstörelse, men utgångspunkten i ett demokratiskt samhälle måste vara att motparten, så länge den följer samhällets lagar, betraktas som jämbördig och tas på allvar. När konfliktens status är hotad, när meningsmotståndare inte längre ses som jämbördiga motparter utan som hinder som ska undanröjas, röster som ska tystas, röster vars ord utmålas som lögner, hotas demokratin.

På nattåget tillbaka till Stockholm såg jag Sverigedemokraternas film där socialdemokratin hålls ansvarig för bland annat det rashygieniska tankegods som en gång präglade Sveriges samepolitik. Jag läste i tidningarna om hur filmen förfalskar historien. Att idéerna om rashygien hade brett stöd från flera partier. Och jag tänkte på konflikten mellan samerna och staten, på kolonialismens hållning och vad den lämnat för arv, till svensk politik. Kanske är det just konfliktens karaktär. Ett arv av nonchalans. Hur parterna inte är jämbördiga då det svenska perspektivet oftast redan anses överordnat. Hur frågan redan är avgjord. Marken ska exploateras, älven ska fördämmas, vindkraftverket ska byggas. Ni får flytta på er, anpassa er. Vi har inget att lära av er. Envägskommunikation.

Kolonialismen var paternalistisk och maktfullkomlig. Den tog, för att den tyckte sig ha rätt att ta. Den klappade den andre på huvudet och sa här får du en lista över lagar och regler som jag har skrivit och som du ska följa. Du får lära dig mitt språk för att förstå den. För att fortsätta existera här får du bli som jag. För att finnas måste du glömma dig själv.

Som förlängning av en sådan anda kan förstås rasbiologin ha varit användbar. En tjänlig tankeströmning för att kunna legitimera sin politik i norr och fortsätta nedvärdera samernas eget samhälle, fullfölja exploateringen av marken.

Har denna hållning förändrats i grunden? På många vis har den nog det. Samtidigt har bland annat EU-domstolen och FN:s rasdiskrimineringskommitté gång på gång, och utan resultat, tvingats inskärpa att Sverige måste följa internationella konventioner om urfolkens rättigheter.

Nästan trettio år har gått sedan Mona Sahlin och Ingvar Carlsson sa att Sverige på sikt bör ratificera ILO 169. Och oavsett om man ser den konventionen som rätt verktyg för det samiska samhällets överlevnad eller inte säger regeringens hållning i konflikten med samerna någonting i sig. Hur man bara låter årtiondena gå. Hur man gör konflikten improduktiv, genom att nonchalera den, ta kraften ur den. Här har inga meningsmotståndare tystats, man tar dem bara inte på allvar.

Det söndrar också förtroendet, det urholkar också demokratin. Knappast någon i det samiska samhället tror att den konsultationsordning som Kulturdepartementet har utarbetat får Näringsdepartementets godkännande. Trots att den i grunden inte innebär någon förskjutning av makt, utan bara att man måste prata med samerna först, innan man gör något med marken. Bara prata med dem.

Värmen har släppt sitt grepp om Stockholms gator. På morgonen, när jag går över torget där jag bor, möts jag av valaffischernas budskap. Vad är det viktigaste i allt detta? Miljön och demokratin, vem som äger mark och vatten? Konflikter lika sammanflätade med varandra som med den ekonomiska ordning som kanske mer än något annat omvandlar ett samhälle.

Jag undrar vad som hade stått på affischerna ifall historien sett annorlunda ut. Hade vi haft denna sommar med torka och bränder bakom oss om de gamla nationalstaterna redan för länge sedan, i en jämbördig samexistens, låtit sig färgas av samhällen som exempelvis urfolkens, där hållbar utveckling och ett ansvarstagande för den natur som ska lämnas vidare till allt ännu ofött, ofta har stått i centrum, för all ekonomi. Det kommer vi aldrig få veta. Hur det hade varit här, om man istället för som ett hinder hade sett den andres ekologism som en harmonierande motvikt för det egna perspektivet, en röst i konflikten att utvecklas tillsammans med.

Kanske kommer den regering som snart ska väljas bli den första som visar något annat, en ny hållning. En vilja att ställa om. En vilja att ta tillvara viljan. Skapa ny tillit, få fler centrum att växa, likvärdiga med det monetära centrat. Jag ser inga tecken på det. Men jag hoppas, tack vare den och den människan hoppas jag, människor jag har träffat eller hört talas om eller läst om någonstans på nätet. Och kanske kommer verkligen många av dessa människor en dag att med sina ord skapa rörelser som än en gång ska nå fram till de samtal som formulerar hur vi ska använda jorden och våra liv.