Ikea-påsar, flyttkartonger, pergament av koskinn, en bagagesticker från EasyJet, garn, fårull i olika färger, torkat gräs, täcken, videokasetter. Teckningar utspridda över ena halvan av ett bord. Ett halvätet päron. En vävstol. Från de två fönstren fyller en blek februarisol rummet.

För den som är uppmärksam sitter ett kalenderblad i hörnet vid ingången. På det står det: ”2 år nykter.”

Vävstolen och kalenderbladet är det viktiga. Det andra är om inte skräp, så nästintill.

Det här är konstnären Linnéa Sjöbergs ateljé i stadsdelen Lichtenberg i nordöstra Berlin, mitt i en flyttprocess. När den här intervjun publiceras kommer lokalen att vara städad och tom.

– Jag har slängt jättemycket de senaste dagarna. Innan var det nästan omöjligt att ta sig in. Jag fick gå sidledes längs med väggen för att komma fram till vävstolen, säger hon.

På ena handens fingrar syns bokstäverna ”F U C K”, på den andra handens ”B O Y S”. Foto: Alexander Mahmoud

Tre svarta linjer sticker upp mot halsen där tröjan tar slut. På ena handens fingrar syns bokstäverna ”F U C K”, på den andra handens ”B O Y S”. Längs huden mellan tummen och pekfingret löper texten ”Your cock here”. Och varje gång Linnéa Sjöberg rastlöst lägger händerna bakom den snaggade nacken och ärmarna på tröjan åker upp, skymtar ett myller av ännu fler amatörmässiga tatueringar. De flesta har hon gjort själv.

– Min första? Den här, säger hon och visar ett litet plus- och minustecken längst ner på ena handflatan.

Vi samlar alla på oss saker för att bli den vi vill vara

Två likadana tecken syns nere på ena ankeln. Som polerna på ett batteri.

Emblematiskt för någon som har svårt att sitta still.

Linnéa Sjöbergs konstnärskap rör sig mellan ytterligheterna. Från den moderna konstens mest extrema arbetssätt till ett hantverk med tusenåriga traditioner. I flera av sina projekt har hon inte bara använt sin egen kropp – hon har också satt sin egen identitet på spel.

Den 15 mars öppnar en utställning med hennes verk på Bonniers Konsthall i Stockholm.

Sitt verkliga inträde i konstvärlden gjorde Linnéa Sjöberg som konsthögskolestudent när hon omvandlade sig själv till affärskvinna. Foto: Alexander Mahmoud

Sitt verkliga inträde i konstvärlden gjorde Linnéa Sjöberg som konsthögskolestudent för tio år sedan, iklädd pennkjol, dressad skjorta och scarf. I ett och ett halvt år levde hon som en kvinna som var raka motsatsen till henne själv. Halvvägs ut ur taxin, med mobilen mot örat. ”Getting things done for Satan”, som projektet och de efterföljande verken kom att heta, var en kartläggning av en samhällelig stereotyp, karriärkvinnan.

När hon med bestämda steg rörde sig ner för gatorna på Östermalm försökte hon både bemästra en främmande karaktär och en representant för en klass som inte var hennes.

Linnéa Sjöberg som affärskvinna i projektet ”Getting things done for Satan”. Foto: Thomas Klementsson

Det är Linnéa Sjöbergs metod. Genom långa, så kallade performativa undersökningar förändrar hon sin person för att försöka förstå hur hon hade varit – om hon hade varit någon annan.

Konstverken, som har visats på gallerier i bland annat Stockholm, New York och Berlin, skapas sedan av det som blir över från dessa undersökningar. Av karriärkvinnans kläder, skor och väskor vävde hon elva olika trasmattor. Ett slags dekonstruerade porträtt, som hon själv kallar dem, alla lika långa som hon själv. 165 cm. I en av mattorna syns hennes avklippta, blonda hår inflätat i väven.

Gjorde en 14 meter lång väv Född: 1983, i Strömsund, Jämtland. Bor och arbetar: i Berlin. Utbildning: bland annnat Konstfack och Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Verk i urval: ””Getting things done for Satan” (där hon gick in i personan Karrärikvinnan), ”Salong Flyttkartong” (där hon skapade en ambuleerande tatueringsstudio) eller ”Four Generations of Darkness” (en 14 meter lång väv gjord bland annat av gamla kläder från hennes familj och barndom). Aktuell: Utställning tillsammans med Liva Isakson Lundin på Bonniers Konsthall i Stockholm 13 mars-14 april. Båda två är mottagare av 2018 års upplaga av Maria Bonnier Dahlins stiftelses stipendium för unga konstnärer. Visa mer

– Vi samlar alla på oss saker för att bli den vi vill vara. Det gör också jag när jag går in i de här nya identiteterna. Det jag sedan gör är att försöka använda de här lämningarna av mina handlingar som material för min konst, säger hon.

Linnéa Sjöberg släcker i ateljén, plockar upp en påse med sopor och stänger dörren bakom sig. I lysande orange täckjacka, rosa hoodie och svarta skinnbyxor lämnar hon området med industritomter och fallfärdiga byggnader. Det senaste decenniet har gentrifieringen gått i rasande takt i Berlin. Höjda hyror har tvingat konstnärer till stadens ytterkanter, där det fortfarande finns möjlighet till billiga ateljéer. Linnéa Sjöbergs nya lokal är dubbelt så stor som den gamla, med ett loft för vävstolen och Hells Angels som grannar.

Linnéa Sjöberg hade en tuff uppväxt – skoltiden präglades av mobbning. Foto: Alexander Mahmoud

Jag blev utfryst för att jag var så liten. Jag var ett lätt offer

Redan från början av Linnéa Sjöbergs liv var kroppen problematisk.

– Min mamma fick värkar redan i tredje eller fjärde månaden och pumpades full med Bricanyl, ett läkemedel som främst används mot astma. Hon tog det fram till att jag föddes två månader för tidigt. På grund av syrebrist i hjärnan trodde inte läkarna att jag skulle nå en mental nivå högre än en femårings. Och jag var alltid sjuk. Jag fick hela tiden halsfluss, feberförlamning, allergier och ville bara få byta kropp.

Vi ses igen ett par dagar senare i den nya ateljén. Linnéa Sjöberg har lagt ut ett grått plastgolv, målat trappan upp till loftet vit och är klädd i träningskläder med stänk av målarfärg. Hon fortsätter att prata om kroppen.

– Min kropp försökte bara överleva och jag gjorde det. Men jag är fortfarande beroende av Bricanyl, säger hon.

Linnea Sjöberg ställer ut på Bonniers Konsthall under våren. Foto: Alexander Mahmoud

Linnea Sjöberg växte upp i Strömsund, ett jämtländskt brukssamhälle på väg att monteras ner. Hennes mamma var lågstadielärare, pappan tv-reparatör. Skoltiden präglades av mobbning. Som ett sätt att hantera det lärde sig Linnéa Sjöberg ett kameleontliknande beteende för att försöka passa in.

– Jag utvecklades inte enligt tillväxtkurvorna och blev utfryst för att jag var så liten. Jag var ett lätt offer.

Om konst hade Linnéa Sjöberg inget begrepp. Men hennes mormor vävde, mamman sydde kläder och morfadern arbetade med näver. Därför var det inte helt främmande att välja hantverksinriktning på gymnasiet i Sundsvall. Ett val som också tog henne bort från Strömsund.

– Jag förstod snart att jag inte var så intresserad av att göra kläder utan mer av att skapa former.

Vävandet blev Linnéa Sjöbergs räddning. Foto: Alexander Mahmoud

Via en konstskola på Öland gick flyttlasset sedan till Stockholm. Som 24-åring blev hon antagen på Konstfack och därefter på Kungliga konsthögskolan. Nu började hennes intresse för karriärkvinnan, som blev grunden för hennes konstnärskap.

– Vår gästprofessor Anneè Olofsson gav mig idén att under någon månad bli den här kvinnan. Det är det viktigaste ateljésamtalet som jag har haft. Hon förändrade mitt sätt att arbeta. Det är tio år sedan och det är inte slut än, säger Linnéa Sjöberg.

De blev osäkra på var verket började och slutade, de ville inte vara delaktiga för att gränserna var grumliga

I dag kan hon tycka att hon inte tillräckligt mycket löpte linan ut med karriärkvinnan. Hon möblerade om i sin lägenhet, började träna för att förvandla sin kropp och förändrade gradvis sitt kroppsspråk. Men hon skaffade inget eget liv och en passande bekantskapskrets åt sitt nya jag. På Kungliga konsthögskolan började det uppstå tvekan kring hennes projekt.

– Många på skolan backade från mig. Den punkiga och festande 27-åringen från Strömsund bar nu dyra märkeskläder och handväska från Hermès. De blev osäkra på var verket började och slutade, de ville inte vara delaktiga för att gränserna var grumliga.

Under två år amatörtatuerade Linnéa Sjöberg sig själv och andra under konstprojektet ”Salong Flyttkartong”. Foto: Alexander Mahmoud

Och de var grumliga inte bara för andra, utan även för henne själv. ”Getting things done for Satan” slungade in Linnéa Sjöberg i en riktig identitetskris. Efter sin examensutställning, som utgjordes av efterlämningarna från projektet, åkte hon tre månader till New York för att ta en paus.

Jag får inte någonsin tatuera mer i Sverige

I New York började hon utveckla sitt intrsesse för tatueringar med en egen tatueringsmaskin. En dag bokade hon en tid hos en plastikkirurg på Manhattan. Hon tog med sig en fotograf som dokumenterade hur läkaren med tuschpenna drog upp linjer runt hennes bröst. Tillbaka i Williamsburg i Brooklyn, där hon bodde hos en vän, lät hon sedan bläcknålen sjunka in i huden. Bilden där hon tatuerar sig själv längs läkarens linjer är en av de första som dyker upp när man googlar Linnéa Sjöbergs namn.

– När jag gjorde det förstod jag att tatuerandet inte längre bara skulle vara en hobby, säger hon. Jag ville fortsätta att arbeta med det.

Linnéa Sjöberg tatuerar sig själv längs de linjer som plastikkirurgen ritat upp. Foto: Shawna Ferreira

Tillbaka från New York startade hon ”Salong Flyttkartong”, en ambulerande tatueringsstudio där hon under två år amatörtatuerade sig själv och andra under devisen ”act before thinking”.

– Min inställning var att en tatuering inte är något viktigt. Gör den bara! Skriv vad du vill! Det behöver inte kosta någonting!

Tillsammans med klottrare och graffitimålare i Stockholm skapade hon gränslösa och galna evenemang med gabber, som är en typ av extremt hård technomusik, stroboskopljus och mycket alkohol.

När det jag gör blir accepterat inom konstbranschen, när det till slut görs till konst, då slutar jag

Projektet blev uppmärksammat både i Sverige och utomlands. Men ledde också till att polisen gjorde en razzia i hennes ateljé vid Zinkensdamm. ”Salong Flyttkartong” lyckades också reta gallfeber på tatueringsbranschen, som anmälde Linnéa Sjöberg som fick tatueringsförbud.

– Jag får inte någonsin tatuera mer i Sverige, säger hon och slår ut med armarna. Anmälningarna mot mig var i stort sett felaktiga, men jag har inte råd att överklaga.

Tatueringsbranschen anmälde Linnéa Sjöberg – och hon fick tatueringsförbud. Foto: Alexander Mahmoud

När Linnéa Sjöberg började bjudas in till gallerier och konsthallar för att göra tillfälliga performance av projektet kände hon att det var dags att avsluta ”Salong Flyttkartong”.

– När det jag gör blir accepterat inom konstbranschen, när det till slut görs till konst, då slutar jag.

Ändå är hon i allra högsta grad en del av konstvärlden. Men säger att hon alltid känner sig malplacerad och osäker på vernissager och middagar, och obekväm med dess egensinniga mix av pengar, makt och kultur. Texten ”The smell of fear and champagne”, en av hennes tatueringar, sammanfattar hennes inställning.

”The smell of fear and champagne” är tatuerat på Linnéa Sjöbergs ena arm. Foto: Alexander Mahmoud

Medan vi pratar flyttar hon från stolen till golvet. Hon drar i sina strumpor, halvligger och byter sedan till sittande. De rastlösa rörelserna återspeglas däremot inte i hennes sätt att prata. Tvärtom, talar hon lugnt, med en självklar öppenhet och varm humor.

Det har gått två år sedan Linnéa Sjöberg valde att lämna Stockholm och flytta till Berlin.

– Jag behövde komma därifrån, jag hade stagnerat. I samband med flytten tog jag ett av mitt livs viktigaste beslut: att sluta dricka. Jag har druckit sedan jag var 14. Hela mitt liv har präglats av ett ständigt planerande för mitt drickande. Med ”Salong Flyttkartong” blev alkoholen en del av en performance.

När jag hittade vävandet kände jag att det var min räddning

Antingen kan man se dina projekt som att du har en ovanligt stark självkänsla. Eller att du är totalt...

– Gränslös!

Ja, och faktiskt sätter dig själv på spel?

– Det var framför allt när jag kom ut från ”Salong Flyttkartong” som jag förstod att jag verkligen har potential att förstöra mig själv. Inte döda mig själv, men försvinna, bli någon helt annan. När jag hittade vävandet kände jag att det var min räddning.

Vävstolen är ett av huvudredskapen i Linnéa Sjöbergs konstnärliga skapande. Foto: Alexander Mahmoud

Sedan fyra år tillbaka är vävstolen ett av Linnéa Sjöbergs huvudredskap. Släktens hantverkstradition spelar säkert in, säger hon själv och de senaste åren har hon arbetat med verk där hon sökt sig tillbaka till sin uppväxt. I serien ”Inälvornas Dans” har hon samlat artefakter från sin barndom. Genom att linda in föremålen i pergament av kohudar har hon sedan skapat stora, totemliknande kokonger. I ett annat verk har hon tömt sina föräldrars hem på allt som har varit svart, från broderns videoband till farmoderns kjolar. Av det vävde hon en 14 meter lång trasmatta som fick titeln ”Four generations of darkness”.

– Jag har försökt hitta tillbaka till mig själv genom tidiga minnen.

”Four generations of darkness” – en långa matta som Linnéa Sjöberg vävt av sina och sin familjs kläder. Foto: Galleri Belenius

Genom vävandet har Linnéa Sjöberg försiktigt börjat närma sig en ny karaktär, en historisk kvinna från perioden kring vikingatiden. I projektet, som ännu är i sin linda, använder hon sig av metoder som bland annat bedrivs på vikingagården Gunnes Gård i Upplands-Väsby.

– De har en terapeutisk verksamhet, där bland annat långtidssjuka rehabiliteras genom att arbeta i olika historiska roller. Jag träffade en kvinna där som led av svåra smärtor i kroppen. Hon var jätteduktig på en viss vävteknik. Och när hon fick väva med den, ta hand om djuren och bara vara någon annan under några timmar lättade hennes smärtor. Det fick mig att fundera över mina egna drivkrafter i mina projekt.

”När det jag gör blir accepterat inom konstbranschen, när det till slut görs till konst, då slutar jag” säger Linnéa Sjöberg. Foto: Alexander Mahmoud

En spann med färg väntar på golvet och byggdammet ska tvättas från väggarna. Mitt i rummet står en målarstege.

– På ett sätt vill jag ju helst försvinna, säger hon och drar upp huvan över huvudet för att genast ta tillbaka den igen.

– Men jag kan ju inte det. Jag har en lokal, jag har utgifter. Och jag har utställningar att ta hand om.

