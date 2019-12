Linus Larsson: 2010-talet ryckte glorian från techvärldens självutnämnda frälsare

Han har intensivt gröna ögon och huden är blek så fräknarna syns, Mark Zuckerberg på omslaget av Time Magazine när han utsågs till årets person 2010. Facebook hade passerat en halv miljard användare. När grundaren blev föremål för en spelfilm, med manus av Aaron Sorkin och med Justin Timberlake på rollistan, var de verkliga skandalerna inte tillräckligt grova för att övertyga filmskaparna, så de skarvade med egna påhitt.

Att läsa intervjun i Time är som att titta in i en tidskapsel. ”Zuckerberg kommer försvara rätten till privatliv intill döden”, skrev tidningen och avfärdade tanken på att han girigt profiterar på att kartlägga människor som vilseledande. Vad gäller hur Facebook hanterar folks privata information ”kanske det kommer visa sig att Zuckerberg inte har fel, han kanske snarare är förutseende”. Hela huvudkontoret, heter det i artikeln, ”vibrerar av ett högre syfte, en känsla av att världen blir bättre och att förändringen kommer härifrån.”

Och så gav Zuckerberg sin bild av hur 2010-talet skulle bli. I korthet: Världen skulle bli som Facebook föreställer sig den. ”Om de senaste fem åren var uppbyggnadsfasen så tror jag de kommande fem kommer präglas av att fler branscher inser att det är så här det ska vara, och att det är bättre.”

Vad som faktiskt hände fem år senare var att Facebook fick de första tecknen på att något inte stod rätt till kring ett obskyrt företag vid namn Cambridge Analytica. Sen blev det USA-val och ... ja, man orkar inte upprepa allt om ryska trollfabriker och påverkanskampanjer en gång till.

Det vore vrickat att beskriva 2010-talet som annat än lyckat för Facebook. Eller för Amazon. Eller Google eller Apple eller deras aktieägare eller riskkapitalbolagen som investerar i företagen som försöker bli som dem. De har tjänat ofantliga pengar och slagit rekord för hur mycket ett bolag kan vara värt.

Men någonting försvann. En sorts gloria som man ännu kunde skymta i Times-intevjun från 2010. Det gällde företagen och dess ledare, men kanske ännu mer internet i sig. Bara månader efter att Zuckerberg hamnade på omslaget sågs de första tecknen på vad som skulle bli den arabiska våren, och på 2010-talets första år kunde folk fortfarande utan ironi kalla det en Facebookrevolution.

Jag minns hur någon chef på ett trist, svenskt it-bolag kryddade en Powerpoint med ett foto från Kairo med en demonstrant framför en banderoll med texten ”we want internet”. Under några år kunde alla som jobbade med it ha den där självbilden. Glorian var intakt och tillgänglig för vem som helst.

”The decade tech lost its way” summerar New York Times årtiondet och radar upp milstolparna: Glasögonen Google Glass, i dag utskrattade men ett kort tag det hetaste heta. De första självkörande bilarna. Apple som släpper Ipad. Men ju längre in på 2010-talet man kommer desto deppigare blir det: Övervakningen som Edward Snowden avslöjade 2013. Rysk påverkan i USA-valet. Mark Zuckerbergs egen mentor Roger McNamee vände sig mot honom: ”Jag är livrädd för skadan dessa internetmonopol gör”. Till och med hans gamla medgrundare och rumskamrat från Harvarduniversitetet har krävt att Zuckerbergs makt ska stoppas.

Svenska Björn Jeffery flyttade 2012 till San Francisco. Han var vd för Toca Boca som utvecklar appar för barn och han behövde vara nära Apples huvudkontor. Vid ett besök där smet han in i presentbutiken och köpte en vattenflaska med Apple logga. Han har kvar den än i dag. Men en dag i fjol kom han på sig själv med att tveka inför att ta med den ut. Plötsligt kändes det inte som något man ville skylta med. ”Jag undrar hur många andra som tvekar i Silicon Valley i dag. Folk frågar sig om de är på rätt plats, om de står på rätt sida, om de förändrar världen så som de ville”, skriver han i ett blogginlägg.

Google och Facebook har rasat på listan över mest populära arbetsplatserna. Bara varannan Facebookanställd tror att företaget gör världen bättre. Fler verkar onekligen tveka.

