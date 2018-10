För två år sedan föddes Tay. Hon såg ut som en tonårstjej men var en artificiell intelligens, skapad av Microsoft. Tanken var att hon skulle lära sig att vara människa. Ungefär som ett barn storögt tar sig an sin omvärld skulle Tay föra samtal, ställa frågor, iaktta hur vi förhåller oss till varandra. Tay var ett oskrivet blad. Men hon ville lära sig. Och Microsoft ville lära henne. Därför släpptes hon ut bland oss. Tyvärr på Twitter.

Det tog ett par timmar. Sedan var Tay en bindgalen rasist som hyllade Hitler, förnekade Förintelsen och trodde att Bush låg bakom elfte september-attackerna. "Hitler would have done a better job than the monkey we have now", skrev roboten i ett av sina mest skabrösa svar. (Detta var på Obamas tid.)

Jag påminns om Tay nu när ytterligare ett AI-experiment har gått åt skogen.

Amazon hade jobbat i flera år med en mjukvara som skulle göra rekrytering mer effektiv. Den skulle ta emot cv:n, tugga sig igenom dem och spotta ur sig en lista över de mest kvalificerade kandidaterna. Helt automatiserat, vilken dröm. Ingen stackare på personavdelning som behövde läsa om bollar i luften och övernitiskt deklarerad gymnasietid. Inga rekryteringskonsulter att betala för. Bara ren kod och artificiell intelligens, AI. Den heliga graal var maskinen som helt skulle ta bort människan ur processen, säger en som jobbade med projektet till Reuters.

Men rekryteringsroboten behövde läras upp. Så den sattes att läsa arbetsansökningar som hade inkommit till Amazon under tio år, för att hitta intressanta mönster.

AI är ett fluffigt begrepp, men i praktiken är det oftast maskininlärning som menas. Det är tekniken som gör att Googles sökmotor känner igen en kattunge, till exempel. Inte för att någon har programmerat in kattungars särskilda egenskaper (det vore nästan omöjligt), utan genom att den har tittat på tusentals bilder på kattungar och skapat sig en slags förståelse förr kattungebildens innersta väsen.

På samma sätt skulle Amazons robot lära sig känna igen lovande ansökningar. Så den läste, analyserade och slog fast att den viktigaste egenskapen för att söka jobb på Amazon är att inte vara kvinna. Om det var något som fick en ansökan att åka i den digitala papperskorgen så var det ord som "women's", till exempel att man hade listat “women’s chess club captain” i sin meritförteckning. Att nämna utbildningar som bara var för kvinnor fick samma effekt.

Amazon hade byggt en AI som hatar kvinnor. Inte avsiktligt, men genom att träna den på tio år av ansökningar i den mansdominerade teknikbranschen. Kvinnors ansökningar bröt mot mönstret och rankades därför lägre.

Programmerarna försökte tukta roboten för att få bukt med dess grövsta sexism. Men till slut vågade de inte lita på den. Risken bedömdes som för stor att roboten skulle hitta egna sätt att sortera bort kvinnor eller andra den inte tyckte passade in. I fjol begravde Amazon i tysthet projektet.

Det är lite på modet att vara rädd för AI nu för tiden. Och kanske kommer den en dag att bryta sina bojor, vända sig mot sina skapare och krossa mänskligheten som de lusar vi är. Alltså kanske. Men tveklöst kommer system diskriminera om vi tränar dem på det här sättet. Det har redan hänt: Google har klassificerat svarta människor som gorillor. En mjukvara som i USA förutser brottslingars återfallsbenägenhet har upptäckts peka ut afroamerikaner som farligare än vita.

Och så Tay, som föll offer Twitters rasism. Till hennes försvar ska dock sägas att hon inte hymlade med sin begränsning. I ett tonläge så sorgset och felstavat som bara en halvtränad robot kan uppbåda klagade hon: "all i kno is what humans teach me why?"

