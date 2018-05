Linus Larsson: Bara en gammal ungersk psykolog kan förklara mitt självplågeri

Den äldre prinsen dör snabbt. Men när hans bror återuppväcker honom och rider på hans rygg blir det hopplöst. Jag springer runt i någon slags pelarsal, jagad av hugg och pilar. Hoppar, duckar, försöker hitta en sekund att återfå kraften. Smack, så är jag ihjälslagen. Igen.

Vågar jag tänka på hur många gånger jag har försökt döda den här bossen i tv-spelet Dark Souls 3? Varje gång spelet startar sveper antalet spelade timmar förbi. Jag brukar diskret titta ner i mobilen tills siffran försvinner. Jag behöver inte påminnas om att jag har lagt oceaner av tid på dessa förbannade bossfajter som känns omöjliga tills man på försök nummer 27 flämtande sätter det dödande slaget med ett handsvettigt knapptryck.

Tv-spelen i Dark souls-serien är ökänt svåra och älskade just därför. Fansen ser dem som den sunda motpolen i en tid då spel gör allt för att stryka medhårs och vattna ur sig själva för att fjäska sig till en bredare publik. Fansen behöver också rättfärdiga de där oceanerna av tid och intala sig att de inte kastar bort sina liv. Så dessa odrägliga människor tjatar om att Dark souls är tv-spelshistoriens mest förfinade verk.

Har jag berättat om Dark souls? Det är tv-spelshistoriens mest förfinade verk. Så jag gör ett försök till mot prinsbröderna medan klockan blir för mycket. Länge tyckte jag själv att mitt beteende var obegripligt. Jag såg det som en märklig, osund masochism. Tills jag snubblade över en gammal skäggig ungrare. Då föll allt på plats.

Läs mer: Fler krönikor av Linus Larsson

Mihaly Csikszentmihalyi är en drygt 80-årig ungersk-amerikansk professor i psykologi. Han störde sig tidigt på att psykologer bara brydde sig om elände. Själv ville han utforska vad det innebär att ha det riktigt gött. Han började studera musiker, konstnärer och idrottare som tycktes kunna inträda i en världsfrånvänd, djupt fokuserad extas där upplevelsen av tid och rum försvann. De verkade ju ha det så gött.

Csikszentmihalyi kallade det "flow". Teorin utarbetades på 1970-talet, långt innan tv-spel slog igenom. Men den förklarar perfekt varför de är roliga, även – eller kanske särskilt – när de är mördande svåra. Enligt honom uppnås flow under specifika omständigheter: Varje misslyckat försök måste ge feedback om vad man gjorde fel. Man måste ha ett tydligt mål och framsteg måste synas. Flow uppnås när motståndet är så starkt att vi inte blir uttråkade, men inte så starkt att vi ger upp. Kaos dödar flow – utmaningen får kännas övermänsklig, men inte obegriplig. Misslyckas jag så måste jag få veta varför.

Spel som Dark souls gör detta perfekt. Efter några försök med prinsarna i pelarsalen är fajten lite mindre hopplös. Jag dör fortfarande, men attackerna blir en smula mer begripliga för varje gång. Långsamt, långsamt lär jag mig att ducka och slå i rätt sekund. Det känns gränslöst bra.

Det är med en speciell känsla man lägger ifrån sig ett avklarat Dark souls-spel. Tacksam för upplevelsen, men lika tacksam för att den är över. Extra fint kändes det att klara Dark souls 3. Man kände sig befriad, för det lovades vara seriens allra sista.

Lovades ja. Sedan bestämde sig spelstudion för att börja om. Om någon vecka släpps det första Dark souls-spelet i en nypolerad version, uppgraderad för moderna spelmaskiner. Remastrad, som det heter. Själv känner jag mer: "Just when I thought I was out... They pull me back in."