Linus Larsson: Den här farbrorn kan du ge sparken hur många gånger som helst

Barry ser ut som någons snälla morfar. Grått hår, ledigt uppknäppt skjorta. Rynkor runt ögonen som vittnar om ett långt liv. Och ett långt arbetsliv, kan man gissa. Men nu ska det ta slut. Det är dags att göra Barry arbetslös.

Barry finns bara i virtuell verklighet, som en del i ett träningsverktyg från företaget Talespin. Det använder VR för träning i arbetsplatsens ”soft skills”. Mjuka förmågor. Att tala med folk. Förhandla. Hantera sociala interaktioner. Men inte mjukare än att ge en trotjänare sparken med så lite bråk som möjligt.

För Barrys själva existensberättigande är att få kicken, utan att det blir för socialt besvärligt. Som användare drar man på sig VR-glasögonen, ser ett skrivbord framför sig och så möter man Barrys sympatiska blick. Sedan gäller det att navigera sig genom samtalet. Misslyckas man börjar Barry snyfta, han begraver ansiktet i händerna. Vill det sig riktigt illa så ställer han till en scen, skriker och smäller näven i bordet.

Game over.

Då är det bara att göra ett nytt försök, tills uppsägningen går smidigt och ”han tackar dig för att ha fått tjäna företaget”, som Talespins vd har sagt i en intervju.

Att låta mellanchefer slipa sina sociala förmågor i en virtuell värld innan de släpps ut bland människor är så klart humant. Lite som djurförsök, fast snällare. Men det finns en oroande historik när det gäller vår förmåga till empati för virtuella varelser.

Spelet ”The Sims” släpptes i sin första version för nästan 20 år sedan. Sedan dess har det blivit en av världens största spelserier. Det föregicks av spel som Simcity, där spelaren får bygga upp en egen stad från grunden. Men The Sims hade ett ännu mer storslaget mål: Det skulle simulera livet självt, i form av de små Sims-figurerna vars livsbetingelser man kunde styra likt en allsmäktig gud. Man kan ge dem vackra hem, låta dem ingå relationer och anstränga sig för att de ska vara mätta, lyckliga och trygga.

Vad alla som har spelat The Sims vet är dock att man huvudsakligen plågar ihjäl dem. En klassiker är att bygga en pool, vänta på att de ska ta ett bad och sedan plocka bort stegen och låta dem simma runt tills de drunknar.

Andra har varit mer kreativa: Någon skapade en inlåst familj, där alla medlemmar är utklädda till varmkorvar med en enda uppgift i livet, att måla tavlor under sweatshopliknande förhållanden. En annan gjorde tricket med den försvunna stegen i poolen, men lade till att alla andra Sims gick på den drunknades begravning i badkläder. Någon fick en av sina Sims att locka främlingar till sitt hus, låste in dem i källaren och etablerade en sekt. En annan byggde ett hus med strategiskt placerade eldar så att figurerna hade att välja mellan att långsamt svälta ihjäl eller vandra genom lågorna.

Som vanligt ska man inte fantisera ihop kopplingar mellan våld i spel och verkligt våld, även om New Statesman faktiskt har intervjuat en Sims-torterare med diagnosticerad antisocial personlighetsstörning som medgav att hon gärna hade behandlat människor likadant. För de flesta handlar det snarare om att brutaliteten är något annat än det regisserade videovåld man möter i andra spel. I dem är det meningen att man ska vara våldsam, men ”när du tvingar någon att simma sig till döds i The Sims bryter man reglerna, är kreativ och utforskar spelets gränser”, skriver Amelia Tait i New Statesman.

Nej, jag är inte orolig för riktigt våld. Det är Barry jag ömmar för. Barry och hans snälla ögon. Barry som bara ville jobba till pensionen. Om The Sims lockar fram vanliga människors lust till tortyr, vad ska frustrerade mellanchefer då inte göra med honom? Han kanske inte finns i verkligheten, men det betyder inte att han förtjänar att bli en ny arena för sadister med personalansvar.