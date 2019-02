Det är en öppningsmening till nyhetsartikel som bara kan beskrivas som konventionell: ” Brexit has already cost the UK economy at least £80bn since the EU referendum” och fortsättningen är inte märklig den heller – ” and many industry experts believe the economic damage from Brexit will be greater still.”

Sedan fortsätter texten om risker för brittiska universitet, med hänvisning till en aktuell rapport, och vidare om hur Storbritannien kan påverkas när välutbildade människor lämnar landet.

En ganska vanlig nyhetsartikel. Inte spektakulär, snarare just en sådan man förväntar sig en bit ner på en brittisk dagstidningssajt. Normal. Bortsett från att bara de första orden är skrivna av en människa. Resten är improviserat av en maskin. Ja, maskinen tolkade alla ord fram till ” referendum” och räknade ut exakt vad som skulle kunna följa för att texten skulle flyta naturligt.

Det finns fler exempel. Den fick läsa den första meningen i George Orwells ”1984” och skrev upptakten till vad som låter som en hårdkokt framtidsdystopi. Den tänkte ut falska citat från Storbritanniens premiärminister Theresa May som låter helt trovärdiga. Så långt tester utförda av The Guardian. Andra har fått liknande, oftast helt förbluffande, resultat. Financial Times skrev några ord om att klimatförändringen inte existerar och maskinen började referera till Donald Trumps tidigare chefsstrateg Steve Bannon och vicepresident Mike Pence.

Det jag här kallar maskin är ett av de ganska få exempel på teknik som det är rimligt att beskriva som artificiell intelligens, AI. Tyvärr har hajpen gjort begreppet nästan oanvändbart, sedan pr-desperata teknikföretag började använda det för att beskriva vilken mjukvara som helst. Men här kan man prata om en teknisk skapelse som lär sig själv. I det här fallet genom att läsa igenom enorma mängder webbsidor och tränas att imitera tonalitet och skriva i olika genrer.

Programmet heter GPT-2 och är det senaste från OpenAI, en stiftelse uppbackad av bland andra Teslamiljardären Elon Musk. Den skapades med syftet att rädda mänskligheten undan hotet från en allsmäktig artificiell intelligens skenande bortom kontroll. Forskningen skulle fokuseras på öppenhet och kontrollmekanismer.

Riskerna bedöms helt enkelt vara för stora. Roboten kan blixtsnabbt skapa tusentals falska men unika och trovärdiga nyhetstexter

Man kunde ha väntat sig att det skulle dröja innan AI-forskarna skulle stöta på något som gjorde dem riktigt rädda. Autonoma vapensystem. Självkörande fordon som slutar lyda order. Självreplikerande robotar, kanske. Men det visade sig hända nu. Med textroboten tog OpenAI det ovanliga steget att inte släppa sina upptäckter öppet för omvärlden. Bara en liten experimentversion har lagts ut, och medier har fått tillfällig tillgång för att göra sina tester.

Riskerna bedöms helt enkelt vara för stora. Roboten kan blixtsnabbt skapa tusentals falska men unika och trovärdiga nyhetstexter. Den kan spotta ur sig påhittade, men lika trovärdiga, produktrecensioner. Den skulle kunna revolutionera (och inte på ett bra sätt) spammejl med skräddarsydda formuleringar. Den skulle kunna producera konspirationsteorier, rykten och förtal tills nätet svämmar över. Den skulle kunna fungera som en automatiserad AI-version av ryska trollfabriker, med de närmast obegränsade resurser det skulle medföra.

Den här effekten av artificiell intelligens kan knappt överskattas. I framtiden – och i viss mån redan nu – blir det svårare att lita på det man ser, hör och läser. Ett ruggigt exempel finns på www.thispersondoesnotexist.com. Varje gång du besöker sidan möts du av ett nytt ansikte. Som vardagliga porträttfoton. Saken är bara att personerna inte existerar, utan är syntetiserade av en mjukvara. Du skulle aldrig ana det, och med textroboten från OpenAI kan de icke existerande människorna få en livsberättelse lika trovärdig som deras fejkade ansikten.

