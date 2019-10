Linus Larsson: Hur långt tänker Apple gå för att hjälpa storebror Kina i Hongkong?

Den 22 januari 1984 visades den allra första reklamfilmen för Macintoshdatorn. Apple hade anlitat Ridley Scott – ”Alien”, ”Blade runner” – som tog i från tårna. Den knappt minutlånga filmen hinner visa både ett dystopiskt grått totalitärt samhälle och revolten som knäcker det – en kvinna i röda shorts som kastar en slägga mot skärmen där Storebror mässar för de hypnotiserade massorna.

1984, deklarerade Apple, skulle inte bli som ”1984”.

Visserligen bestod upproret bara av en ny datormodell. Men ändå, det cementerade bilden av Apple som uppstickare. Ett drygt årtioende senare fulländades det med ”think different”, en kampanj där Apple jämförde sig med Gandhi, Martin Luther King och Albert Einstein – ”here's to the misfits, the crazy ones”, mässade speakerrösten innan den berättade att det är de som är galna nog att tro att de kan förändra världen som till slut gör det.

Nu har Apple förändrat världen på ett annat sätt. Under protesterna i Hongkong har Apple stoppat inte bara en, utan två appar som stack i Peking- och Hongkongmyndigheternas ögon.

Den första var HKmap.live, en karttjänst med uppdateringar i realtid om vad som händer i Hongkong. Dels var demonstrationer äger rum, dels var polisen befinner sig. Liksom en hammare kan bygga ett hus eller fungera som mordvapen blev också HKmap.live ett tveeggat svärd.

För dess anhängare är den ett demokrativerktyg och en säkerhetsfunktion för aktivister, som både får veta var de kan ansluta sig till protester och får tips för att undvika polisen. Myndigheterna ser snarare appen som ett sätt att hitta, förfölja och attackera polisen. (En tredje grupp verkar helt enkelt använda den för att slippa tårgas och kaos.)

Apple och dess vd Tim Cook gick på myndigheternas linje. Han gjorde inte ens någon hemlighet av det. I ett mejl till de anställda, publicerat av bland andra Bloomberg News, hänvisar han till polisens avdelning för it-relaterad brottslighet, som ska ha gett ”trovärdig information” om att appen har använts mot enskilda poliser. Den ska också ha hjälpt folk att begå brott utan att upptäckas. Enligt Apple har användare i Hongkong rapporterat samma sak.

Ungefär samtidigt verkar Apple ha raderat nyhetsappen Quartz från App store i Kina. Quartz är en amerikansk digital publikation som har rapporterat mycket om protesterna i Hongkong. Så mycket, verkar det som, att den kinesiska censuren slog till. Quartz säger sig ha fått beskedet att den togs bort för att den ”innehåller material som är olagligt i Kina”, samtidigt som Quartz sajt blockerades.

Känns det inte tillräckligt? Apple har också tagit bort emojin som föreställer Taiwans flagga för Iphoneanvändare i Macau och Hongkong.

”Dessa beslut är aldrig enkla”, skrev Tim Cook i mejlet till de anställda när han hade fimpat karttjänsten HKmap.live. De blir knappast enklare av att Kina är en av Apples viktigaste marknader. När Iphoneförsäljningen för ett par år sedan kom igång på allvar hade Apple några av sina mest lönsamma kvartal någonsin. När Kina viker så skakar företaget.

Att Apple, drivet av idealistisk glöd, skulle kaxa sig mot Peking vore korkat att vänta sig. Men det måste finnas en gräns för hur många gånger man kan lägga sig platt för världens största diktatur innan någon kommer att tänka på den där gamla reklamfilmen och undrar – var Apple revolutionären i röda shorts med slägga i handen, eller på samma sida som Storebror på bildskärmen?

