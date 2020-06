Linus Larsson: Niklas Adalberth blev inte lycklig av hummern i Las Vegas

Man blir inte lycklig av pengar. Åtminstone så blev inte Niklas Adalberth lycklig av miljarderna han tjänade som medgrundare av betalföretaget Klarna.

Inte av sportbilar, Prada-kläder eller tillgång till folktomma flygplatslounger. Absolut inte av att sitta i sin ensamhet och äta hummer i Las Vegas. (Just detta kanske han borde ha kunnat lista ut. Han gillar ju inte ens hummer. Och ingen rimlig människa gillar Las Vegas.)

Det sägs ofta att näringslivspersoner är de tråkigaste sommarpratarna. Som Powerpoint-versionen av ett liv. Polerat och platt. Men det är inte trist att lyssna på Niklas Adalberth när han går all in på hur han startade en omfattande förfalskningsverksamhet som tonåring, åkte dit och dömdes, även om händelsen är känd sedan tidigare. Han duckar inte heller för att han 2012 greps i New York, misstänkt för ett sexuellt övergrepp. Utredningen lades ner och alla misstankar ströks, men innan dess tillbringade han två dygn i en i häktescell, klädd i ovan nämnda Prada-byxor.

När han så tar upp det Klarnas kritiker brukar skjuta in sig hårdast mot så får sommarpratet oundvikligt något av ett försvarstal över sig: I ett ökänt uttalande på en konferens pratade han om ”den bästa kunden” som den som ”inte betalar direkt utan får en påminnelse och sedan ett inkassobrev”.

Det är sådant, tillsammans med med aggressiv marknadsföring och tveksamma sätt att locka folk att handla på kredit som har präglat bilden av Klarna.

För några år sedan hoppade Niklas Adalberth av företaget. I dag har han lagt en miljard på sin stiftelse Norrsken som huserar startupbolag som ska göra världen bättre, ungefär.

Det verkar kännas bättre än att jaga nästa miljard.

Han låter ärlig när han säger det. Men problemet med historier om att man inte blir lycklig av pengar är att de alltid berättas av folk med väldigt mycket pengar. Så något verkar det ändå ha, det där med nio nollor på kontoutdraget.

