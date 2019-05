Linus Larsson: Regnskogen förlorade – nu har bara Amazon rätt till .amazon

Just nu: spara 50%

Från rymden ser Amazonas ut som ett djupgrönt täcke. Det gröna bryts bara av blåa och sandbruna vattendrag som slingrar sig genom djungeln, förenas i Amazonfloden och fortsätter österut mot Atlanten.

”Amazon” brukar man säga på andra språk än svenska. Man kan mena storvuxna, kvinnliga krigare. Oftare avses regnskogen, floden eller dess jättelika avrinningsområde som börjar borta vid Anderna nära Stilla havet och breder ut sig på flera länders territorium.

Men på nätet är ordet nu reserverat för ett e-handelsbolag. Denna månad slog en en organisation som få ens vet finns fast att företaget Amazon.com, Inc. ska ha rätten till internetadresser som slutar på .amazon.

Amazon ansökte om ensamrätt för sju år sedan och har sedan dess legat i bitter strid med Brasilien, Peru, Bolivia och ytterligare några av länderna i området. Ordet får inte bli exklusiv egendom för Jeff Bezos, för vår del av världen hette liksom ”amazon” först, argumenterar de. Till Amazons försvar ska det sägas att länderna har erbjudits special domäner som kompensation. Vid något tillfälle lockade företaget med e-boksläsare värda fem miljoner dollar. (Länderna sa nej.) Men den odelade makten över .amazon – den var aldrig förhandlingsbar.

Men nu tycks striden vara över. Den 15 maj beslutades att Amazon ska få sin toppdomän, som dessa avslut på webbadresser kallas. Snart kan vi därför se adresser som books.amazon och shop.amazon.

Mer osäkert är om det dyker upp några som handlar om pilgiftsgrodor och ursprungsfolks grammatik.

Organet som bestämmer sådant heter Icann, huserar i en svart glasbyggnad i Los Angeles och är märkligt okänd. Åtminstone med tanke på vad den bestämmer över. Grundläggande saker som internetadresser och domännamn. Att .se är svenskt, att någon ansvarar för att DN.se pekar på samma fina server oavsett var man kopplar upp sig. Dessutom är en svensk, tidigare PTS-chefen Göran Marby, högsta hönset på Icann. Beslutet om .amazon säger uttryckligen att han, i egenskap av vd, ska se till att Amazon får sitt domännamn och göra en bunt sydamerikanska regeringar besvikna.

Att ha makten över internets domännamn leder till mer politiskt svettande än man skulle kunna tro. Det var Icann som sade ja till porradressen .xxx efter en lång fejd. När det gäller länder är det ofta mindre kontroversiellt. Ingen bråkar om att .no står för Norge eller .in för Indien. Visserligen blev situationen märklig när det lilla öriket Niue, med under 2000 invånare, plötsligt hade en halv miljon registrerade domäner varav en ohemul andel från Sverige. Men sådant kan man hantera.

Andra gånger krävs något i stil med ett internet-FN: Processen för att ge Palestina sin egen toppdomän pågick under 1990-talet medan Osloprocessens fredsförhandlingar fortskred. Våren 2000, strax innan Ehud Barak, Bill Clinton och Yassir Arafat möttes i Camp David, accepterades .ps som den officiella toppdomänen för vad som skulle bli en palestinsk stat. Sedan bröt förhandlingarna samman. Någon stat blev det inte. Men domänen finns kvar.

Ändå undrar jag om inte Amazonfrågan är den mest symbolladdade. Icann måste dels våga stå emot påtryckningar från regeringar, dels vara diplomatisk inför känsliga frågor. Ytterst berör det frågan om vad ett ord kan betyda. Har Amazons – alltså företagets – hejdlösa tillväxt gjort att floden och regnskogen är sekundära betydelser?

Hur lång tid krävs i så fall för ett sådant skifte? Amazon är riktigt gammalt för att vara ett internetföretag, grundat redan 1994.

Men Amazonfloden har funnits i 11 miljoner år.

