Linus Larsson: Underskatta aldrig vad en arg nörd är kapabel till

Allt hade börjat när han hörde om vilken mjukvara som användes av US Immigration and Customs Enforcement, myndigheten som förkortas ICE och nu är mest känd för att verkställa Donald Trumps hårdföra politik mot papperslösa. Att splittra familjer som har försökt ta sig in i landet, sätta föräldrarna i fängelse och barnen i burliknande anläggningar, har varit en av ICE:s uppgifter.

Det kan låta som analoga sysslor, men även ICE behöver en it-avdelning, nätverk och servrar. Nu hade Seth Vargo upptäckt att myndigheten använde Chef, en mjukvara för att hantera stora it-anläggningar.

Chef är populärt. Facebook använder det, liksom flera storbanker. Och, insåg Seth Vargo nu, myndigheten som han ansåg begick övergrepp.

Det fick honom att känna sig extra medskyldig. Inte nog med att han hade jobbat på Chef, han hade dessutom själv skapat ett tilläggsprogram som han hade släppt som öppen källkod, fritt för vem som helst att använda.

– Jag hade svårt att sova. Kod jag själv hade skrivit såldes och användes av en så vidrig organisation, har han sagt till Vice.

Så han tryckte ”delete”. Vips så var koden borta från servrarna det vanligtvis spreds från. Det stoppade inte ICE, men ställde till de för vissa kunder.

En rad uttalanden från Chef följde: Först intygade vd:n att nej, han tyckte inte heller om att barn togs från sina föräldrar, men på Chef skulle man jobba med myndigheter även om man inte tyckte om dem. Sedan skrev teknikchefen med mer patos att han äcklades av allt ICE gjorde, men upprepade att affärerna skulle fortsätta. Att ge ICE bra teknik, skrev han, kunde till och med hindra familjer från att splittras.

Nu verkade det koka bland de anställda på Chef.

KTH-professorn Per Högselius frågade nyligen i en understreckare i SvD vart den bildade ingenjören har tagit vägen. I dag kan man utexamineras som civilingenjör med toppbetyg från KTH utan att ha gått någon enda samhällsvetenskaplig eller humanistisk kurs, skriver han och kallar det ”ett skrämmande faktum”. Det är lätt att hålla med, med tanke på vart världen är på väg och den roll ingenjörer och tekniker spelar i att forma den.

Men samtidigt ser man bara fler exempel på programmerare som visar bry sig om betydligt mer än optimerade algoritmer och snabba nätverk. Det kanske inte är en fråga om bildning, riktigt. Men engagemang. Fler verkar tänka på vad deras kod och nätverk gör med världen.

The tech pledge är ett upprop för programmerare, som förpliktigar till yrkesetik – bland annat att aldrig utveckla mjukvara man inte skulle vilja att ens nära och kära skulle använda. Flera gånger har en Hippokrates ed för programmerare föreslagits.

Men frågan är om inte interna revolter på de största techbolagen spelar störst roll. Googles planer på en censurerad kinesisk sökmotor och affärer med amerikanska försvaret har båda lett till namninsamlingar bland anställda. Vissa har sagt upp sig i protest. Militära satsningar har skapat protester på Microsoft. På Facebook har anställda just samlat in namn mot policyn att lögner i politisk reklam inte ska rättas.

I kölvattnet av Cambridge Analytica-skandalen kunde man se arbetsmoralen rasa. I en intern enkät i fjol svarade bara varannan anställd att Facebook gör världen bättre. Ett år tidigare hade över 70 procent ansett det.

Skandaler påverkar ofta inte börsvärde eller intäkter särskilt mycket. Men techbolagen behöver anställda, helst de bästa. Skickliga programmerare kan välja och vraka bland arbetsgivare. Det företag som väljs bort på grund av risig etik får problem.

På Chef blev kritiken till slut för mycket. Den 23 september vek vd:n ner sig. Kontraktet med ICE skulle inte förnyas. Årets betalning skulle doneras för att hjälpa splittrade familjer. Han bad som ursäkt och tackade anställda som hade fått honom att tänka om. Allt detta för att Seth Vargo tappade humöret och raderade sin kod.

Underskatta aldrig en förbannad nörd.

