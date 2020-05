Coronakrisen tvingar Liseberg och Gröna Lund att ställa in ännu fler sommarkonserter

Sedan tidigare var det bestämt att alla konserter fram till midsommar skulle ställas in på Liseberg. Nu står det alltså klart att stoppet förlängs och att det inte blir några konserter alls på nöjesparken i Göteborg i sommar.

– Vi har följt utvecklingen dagligen och just nu är det är inte mycket som talar för att vi kommer att kunna genomföra några konserter alls. Därför väljer vi att ställa in hela sommarens program, säger Per Alexanderson, underhållningschef Liseberg i ett pressmeddelande.

– Det känns vansinnigt trist, men under det rådande omständigheterna tror vi det är rätt beslut. Vi får göra comeback med ett otroligt starkt scenprogram sommaren 2021 i stället.

Senare på onsdagen meddelade även Gröna Lund i Stockholm att ett antal konserter kommer att skjutas på framtiden. Även i Gröna Lunds fall var det konsertstopp fram till midsommar som var sagt sedan tidigare, men nu står det klart att det inte heller blir några konserter i juli.

”Vi kommer att arbeta för att resterande konserter blir av så långt det är möjligt, men säkerheten kommer självklart alltid att komma i första hand. Vi kommer därför successivt att göra nya bedömningar gällande våra framtida konserter och fattar nya beslut om dessa utifrån den lägesbild som råder framöver”, skriver Gröna Lund i ett pressmeddelande.

Varken Liseberg eller Gröna Lund har ännu kunnat öppna för säsongen. Det är i dagsläget oklart när de båda nöjesparkerna kan slå upp portarna.

