Little Jinder om nya skivan, kärleken och en kreativ mammaledighet: ”Jag har styrt upp mig själv”

Josefine ”Little” Jinder kliver ur sin bil med en mycket ung man i magen. Hon ska bli mamma om två månader.

Innan dess ska hon leverera ett nytt album. Mixtejpen ”Little Jinder’s unreleased romance” kommer den 12 juni. Den är en uppföljare till hennes förra skiva ”Hejdå” från 2018 – som var ett väldligt trögt projekt.

– Jag var ganska besviken på mig själv kreativt efter den inspelningen, jag kände mig rätt misslyckad och pressade mig själv att göra klart skivan i stället för att ta en välbehövlig paus, säger hon.

– Den känslan har jag inte varit med om tidigare. Jag har alltid haft lätt för att skriva, säger hon när vi klivit in i hennes arbetslokal, intill Hammarby sjöstad, som hon tagit över efter The Knife.

Ett kort tag övervägde Jinder till och med att lägga av.

Efter tre svenskspråkiga album på teman som ohämmad utlevelse och ungdomsromantik – ”livet mellan 20 och 30” – ville hon göra något helt nytt, och på engelska. Något som kunde ge henne ”ett annat driv”.

– Till slut hittade jag tillbaka till hur allting började för mig med musiken och vad som är kul med den och att man gör saker som känns relevanta.

Foto: Beatrice Lundborg

Hon återkommer till hur just relevans är en särskilt stor utmaning.

– Det ju den som är själva ångesten – ”är jag relevant längre, är det jag uttrycker intressant?” Jag gjorde något väldigt kraftfullt i en viss ålder och representerade något som artist i den tiden, den musiken och den stilen. Allt satt ihop. Men det är väldigt svårt att lämna något sådant efter tre album och gå vidare och bli lika kraftfull i nästa fas.

Sådant tänker Astrid Maria Josefine Jinder ganska oavbrutet på just nu.

– Fast jag brukar påminna mig om att all musik ändå handlar om kärlek eller om sorg. Oavsett var man befinner sig i livet och vad som händer en så snuddar man vid de känslorna från olika håll – och som kan vara just relevant för olika personer, säger hon och tillägger att tjugoåringars kärleksexplosioner kanske ändå inte alltid är så intressanta.

Vad skiljer Josefine och Little Jinder åt?

– Man kan väl säga att Little Jinder är ett slags renare form av mig själv. En uppskruvad och ofiltrerad version. Vilket är ganska jobbigt för jag tillskrivs ju alltid att vara just jobbig, festande och stökig, tillägger hon.

Det är väl inte så konstigt.

– Nej, men andra sidor av mig får inte plats där, men det är ju mitt eget fel för jag har ju framställt mig så, som en reducerad typ av person.

Foto: Beatrice Lundborg

En röjig seriefigur med Jack Daniel’s-flaskan i handen.

– Mm, fast det där kaosartade går emot ganska mycket av hur jag är som privatperson och när jag jobbar här, säger hon och nickar mot sina många syntar i den pistagegröna lokalen.

Nya singeln från den kommande skivan heter ”Coma”. Den handlar om förra sommaren, som hon kallar fruktansvärd. Hon gick igenom en skilsmässa från den ungdomsromantiska Little Jinder, som hon var enormt trött på. Samtidigt var hon pressad av att låtskrivandet plötsligt blivit så svårt. Hon gjorde sig av med en destruktiv relation, gick i terapi och kände sig väldigt färdig med det sätt hon levt på.

– Jag letade efter en stabil grund och styrde upp mig själv. Och ur det där hittade jag en person – som är pappan till mitt barn – och fick in en massa ljus i livet. ”Coma” handlar om det uppvaknandet – ”Vad har jag varit i och hur fan har jag mått?”

I ”Coma” sjunger du ”this is what I’ve been dreaming of / when love never goes easy on me”? Vad är det du drömt om?

– En kärlek som är tvärtemot allt annat jag upplevt. Det är svårt att förklara, men typ mer helande än smärtsam.

Josefine Jinder är inte särskilt imponerad av hur musikbranschen fungerar för unga talanger 2020.

– Det är ju väldigt sällan som det kommer nya unga artister som inte bara är fabricerade av något skivbolag som en ... framtagen produkt. Det är därför jag tycker om Yung Lean, han är ju någonting på riktigt. Hela Musiksverige är ju inte trist, men det finns för få som sticker ut.

Själv beskriver hon sig som en extremt envis, kompromisslös, person och artist. Försedd med ett terrierpsyke som varit avgörande, på gott och ont, för hennes framgångar.

– Att vara så envis gör att man orkar mer än många andra. Jag går inte med på saker jag inte gillar. Man kan höra folk säga att de äntligen hittat sig själv, ”Jag har hittat hem som artist nu, det här är mitt riktiga jag.” Man undrar ju då vad de hållit på med innan – har de tillskrivits vad de ska vara för ett slags artist av någon annan?

Om man är proppfull av musikdrömmar kan det vara svårt att stå emot sådana förslag.

– Jo, jo, absolut – om det man vill är att bli artist, men inte vara sig själv, säger hon och skrattar plötsligt åt sitt kategoriska resonemang.

– För min del har det där faktiskt aldrig varit något problem för det är ingen branschmänniska som velat plocka upp mig för att göra mig till artist…

Är du modigare som artist än som privatperson?

– Det är nog detsamma. Men jag vet inte om det är… mod. Jag får ganska ofta höra att jag är modig, men det är nog mer att jag är dum, helt ärligt. Att jag inte fattar konsekvenserna av vad jag säger och tycker.

Josefine Jinder beskriver hur hennes mamma – artisten, riksspelmannen och nyckelharpisten Åsa Jinder – tidigt försökte lära henne att man inte alltid måste säga vad man tycker om allt.

– Jag säger aldrig något jag inte menar. Men ibland ställer jag folk till svars för helt onödiga saker på ett sätt som drabbar andra, som sårar. Det där är en bugg i mig. Det är många fajter som jag inte borde ha tagit.

Artist blev hon ändå.

Mest för att hon inte lyckades med något annat, säger hon. Hon var inte mobbad, men ”hade noll intresse för att vara bra i skolan” och hittade sällan sammanhang som hon trivdes i, kände sig hemma i.

– Jag är social och utåtriktad, men har i hela mitt liv haft svårt att hitta människor som jag kan spegla mig i eller identifiera mig med. Så i skolan kände jag mig ganska ensam.

Musiken hade hon däremot alltid, den fanns hemma. Den blev en egen bubbla. En frizon.

– När jag var 16, 17, började jag lära mig saker om inspelningsteknik och studioarbete. Det var snart typ min enda värld, en väg att gå.

I dag har hon fem studioalbum och ett tjugotal singlar och ep:r bakom sig, hon debuterade 2008 med ”Polyhedron EP” på ett amerikanskt bolag, första albumet, ”Break up”, släpptes 2013 och hon har också samarbetat med kollegor som Lykke Li, Mauro Scocco, Rebecca & Fiona, Zara Larsson och Lorentz och vunnit både Grammis och P3 guld-pris.

Med sin medverkan i två omgångar av tv-programmet ”Så mycket bättre” har hon ändå nått långt fler lyssnare.

Foto: Beatrice Lundborg

– Alla erfarenheter är ju utvecklande och visst lärde jag mig saker av att vara med i de programmen, men jag vet inte om det var så värdefullt. Jag kan tycka att det är något skämmigt över att sitta ihop med andra artister och tala om sina karriärer, säger hon.

Carola, Magnus Uggla, Jill Johnson, Magnus Carlson, Titiyo, Petter, Miss Li, Ebbot och Danny Saucedo var några av de som medverkade under inspelningarna. Störst intryck gjorde ändå Lisa Ekdahl.

– Jag fick en väldigt stor respekt för henne. Jag kände igen mig i henne – hon var också kompromisslös i början av sin karriär och har verkligen gjort sin egen grej.

Nya skivan ”Little Jinder’s unreleased romance” ges ut i nästa vecka. Coronakrisen har dock tills vidare uteslutit konserter också för Little Jinder. Hon har mjukstartat arbetet med nästa album, ett på svenska.

Hon vill göra en ”riktigt gubbig skivinspelning” med bokade musiker i en stor studio.

– Sådant har jag aldrig gjort tidigare. Jag har ju bara suttit så här med mina syntar i ett litet arbetsrum. Jag vill göra musik på ett mer gammaldags sätt nu.

Gör det.

– Jadå, jag har redan satt i gång med lite textskisser. Men nu ska jag vara mammaledig snart. Det bli helt perfekt och mysigt att använda det här året till att samla låtmaterial i ett lugnt tempo för att sedan göra den stora, sanna, skivan. Jag längtar efter det. Den kommer att bli grym.