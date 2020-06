Live Nations Thomas Johansson: Jag önskar regeringen hade förstått värdet av livemusiken

När DN först talar med Thomas Johansson, styrelseordförande för Live Nation i Norden, är det mitten av mars. Spridningen av coronaviruset har tagit fart på allvar i stora delar av västvärlden och hela samhällen stängs ned i försök att begränsa smittspridningen.

Effekterna på livemusiken blir snabbt gigantiska: konserter, festivaler och turnéer ställs in med kort varsel. I början på mars faller Live Nations aktie med 30 procent på New York-börsen på bara en vecka. Ett massivt ras för ett bolag som ökat sin omsättning varje år under 2010-talet.

”Detta är verkligen ett historiskt läge som drabbar hela världen. Jag ser hur land efter land agerar”, skriver Thomas Johansson i ett sms. Han tillägger att en intervju får vänta. Läget måste lugna sig en aning.

Två och en halv månad senare ses vi på hans kontor i Stockholm. Vi hälsar med armbågen (”Som Mick Jagger alltid gör”) och håller avstånd. Härinne finns mängder av minnen från hans över 50 år långa karriär som konsertarrangör. Något sånt här, att branschen slocknat, har han aldrig upplevt.

Thomas Johansson, styrelseordförande för Live Nation i Norden. Foto: Magnus Hallgren

– Vår bransch stängdes till 100 procent. Och förmodligen kommer den vara nedstängd stora delar av det här året. Då har man inga intäkter. Noll.

Bryan Adams spelningar i Göteborg, Stockholm och Malmö (den 13–15 mars) var några av de första större konserter som sköts upp i Sverige. Live Nation bytte först datum till maj. Thomas Johansson, som dagarna dessförinnan deltagit i ett internationellt branschmöte i London, säger att ingen kunde förutspå hur omfattande krisen skulle bli.

– Det var ingen som såg det komma eller trodde att det skulle vara så pass länge.

Live Nation har i möjligaste mån försökt att senarelägga evenemang till 2021. Sammantaget handlar det om nära 2.000 evenemang man arbetar med i Sverige, däribland festivaler som Lollapalooza, Way out west, Sweden rock, Summerburst och konserter som dem med Iron Maiden och Harry Styles.

– Det bygger så klart på att artisterna vill och att man kan hitta nya datum. Och artisterna sitter i samma situation som vi gör, de kan inte åka någon annanstans att spela.

Som arrangör måste man alltid vara beredd på att missöden kan stoppa spelningar, menar Thomas Johansson. Han minns när Foo Fighters Dave Grohl bröt benet vid en spelning på Ullevi (men fortsatte spela), när Tina Turner blev magsjuk inför en konsert i Norge och när Metallicas James Hetfield fördes till sjukhus innan en Globenspelning efter misstänkt matförgiftning av dåliga ostron.

– Men i den här situationen fanns det egentligen ingenting vi kunde ha gjort.

Experter säger att det enda vi kan veta med säkerhet är att det kommer fler pandemier. Vad kan branschen göra för att vara förberedd då?

– Jag tror inte branschen kan göra någonting. Snarare måste vi lyssna mer på Greta Thunberg. Allting startar med vår miljö.

Det kan enligt beräkningar i branschen dröja flera år innan livemusiken omsättningsmässigt återvänder till samma nivåer som innan pandemin. Thomas Johansson säger att Live Nation kommer att överleva som bolag, mycket tack vare på att man ”samlat i ladorna” och har starka ägare i ryggen.

De ekonomiska stödpaketen under krisen har varit många och flera av dem direkt riktade till musikbranschen. Thomas Johansson är dock kritisk till hur den svenska staten agerat, och jämför med stödåtgärder i exempelvis Nya Zeeland, Danmark och Norge.

– Jag tror inte de riktigt greppar storleken eller hur många människor som vill gå på våra evenemang. Men jag har blivit van att bli behandlad lite sådär med rockmusik hela tiden, säger Thomas Johansson.

Vad hade du önskat att de gjort?

– Jag hade önskat att de tittat lite mer på oss men också våra kollegor i branschen. På hur mycket publik vi har och hur pass svårt det kommer vara för en del att överleva. Det får stora effekter för gemene man: det blir inte lika många konserter, inte lika många festivaler.

Ni är en stor aktör. Vad kan ni göra för att hjälpa de mindre aktörerna i branschen?

– Väldigt stora delar av det vi gör, exempelvis en Tomas Ledin-turné, gör vi ihop med en lokal arrangör. De är väldigt viktiga för oss och vill vi absolut hjälpa dem.

Live Nation har, säger Johansson, även intresse att hjälpa de scenarbetare och underleverantörer som anlitas för sina arrangemang, men som nu står utan jobb. Det här görs genom den stödfond som skapats för de som arbetar på golvet vid konserterna. Bolaget har lagt in 10 miljoner dollar i fonden, en siffra som stigit efter fler donationer från utomstående.

– Vi har inte maskiner som gör allt, det är människor på scenen, kontoret och utanför. Det gäller att ta hand om dem, artisterna och även ge publiken lite underhållning på de sätt som går.

Thomas Johansson, styrelseordförande för Live Nation i Norden. Foto: Magnus Hallgren

En av de många bilder på väggarna i hans kontor är tagen under en Bruce Springsteen-spelning på Roskildefestivalen, med ett enormt publikhav framför Orangescenen. Det känns som en bild från en annan tid, när tiotusentals människor stod tätt samman för att uppleva livemusik. Att det kommer igen är Thomas Johansson fast övertygad om.

– Vi har en mångtusenårig tradition att träffas och uppleva saker tillsammans live. Det är det som tagits ifrån oss nu. Som människor har vi det här behovet i oss.

Tillsammans med Stockholm live, som driver Globen och Friends arena, har Live Nation skrivit ett brev till Folkhälsomyndigheten. Man vill diskutera möjliga åtgärder för att öka säkerheten, och se till att större spelningar kan genomföras på nytt.

– Jag tror att vi kommer att starta upp med arenaspelningar i hela världen första kvartalet nästa år. Och mindre spelningar, med 1.000 till 2.000 i publiken, i slutet av året.

Det talas samtidigt om ”ny normalitet”, där vi måste leva med säkerhetsåtgärder under en längre tid. Hur kan det påverka?

– Den viktigaste signalen från publiken är att de vill ha möjligheter att tvätta händerna. Jag tror på idén att kontrollera feber när man kommer till konserten. Det blir samtidigt ännu viktigare att det är oerhört välstädat. Jag tror att publiken måste vara beredd att det kommer ta lite längre tid att ta sig in och ut ur arenan.

Thomas Johansson Ålder: 71 år. Yrke: Styrelseordförande för Live Nation Norden, som ansvarar för marknaden i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland och Litauen. Bakgrund: Sveriges ledande konsertarrangör under många år. Grundade Ema telstar, som 1999 köptes upp av Clear channel (senare Live Nation). Utmärkelser: Tilldelades 2019 regeringens hederspris för mångåriga insatser för svensk musikexport. Omsättning: Under 2019 omsatte Live Nation Sverige strax under 1,7 miljarder kronor. Visa mer

Detta gäller Den 29 mars införde regeringen förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Den som anordnar en tillställning som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Polisen kan också upplösa en sammankomst som strider mot förordningen. Förbudet gäller tills vidare. Källa: Regeringen.se Visa mer

Läs mer:

Anders Tegnell: Konserter och festivaler tidigast i höst