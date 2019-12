Livsfarlig mix av religion och politik i Netflix nya thriller ”Messiah”

Segerrusiga IS-trupper med stridsvagnar har omringat Damaskus och står redo att utdela det sista dödliga slaget mot den syriska huvudstaden. I samma veva förklarar en okänd predikant (spelad av Mehdi Dehbi) att Gud kommer med frälsning. Ögonblicket senare drar en biblisk sandstorm fram och oskadliggör inkräktarna. När den brunröda sanddimman skingrats hälsas Dehbis mystiska rollfigur som den nya Messias av en lättad folkmassa.

Ett äkta mirakel eller bara tur med vädret? Är ”profeten” en ny andlig ledare som kommer med hopp, eller en bedragare, kanske en potentiell terrorist som vill sprida död?

Den plågade CIA-agenten Eva Geller (Michelle Monaghan) kämpar mot klockan för att ta reda på den gåtfulla figurens rätta identitet. Frågorna bli allt mer akuta i takt med att Messias-figuren samlar anhängare och fotvandrar mot den israeliska gränsen. Ett allvarligt hot mot den sköra geopolitiska maktbalansen.

Detta är upptakten till Netflix nya storsatsning ”Messiah” – en geopolitisk dramathriller som blandar tro, religion och politik i en moden era där sociala medier har stort inflytande på människors tankar och åsikter.

– Jag är intresserad av hur trossystemen fungerar och vill utmana både rollfigurernas och publikens egna trosystem. Även jag har förstås mina egna trossystem – men om jag avslöjar den kan det bli en spoiler för serien, haha, säger Michael Petroni på en telefon till USA.

– Historiskt sett har ju trossystemen alltid inlemmats i politiken, men i dag sker det på en extrem nivå som börjar bli riktigt farlig. Numera präglas politiken av klantänkande som verkar mer splittrande än enande. Politik och religion har alltid varit en livsfarlig mix. Därför var det spännande att leka med ett stort ”tänk om”-scenario med en messiasfigur kommer tillbaka mitt i allt detta med sociala medier och modern teknologi, säger Petroni.

Foto: Hiba Judeh/Netflix

Ironiskt nog skapade trailern för ”Messiah” stor uppståndelse när den dök upp på Youtube och Facebook i början av december. Framför allt utlöstes en protestorm i den arabiskspråkiga världen, där många uppmanade till bojkott av Netflix och hävdade att serien var respektlös mot deras religiösa tro. Andra skrattade skadeglatt när de trodde att manusförfattarna oavsiktligt spolierat sin egen serie genom att koppla sin Messias-figur till namnet Dajjal, en term som refererar till den islamiska berättelsen om al-Massih ad-Dajjal – ”den stora bedragaren” i Hadith.

Frågan är om en gammal slug manusräv som Petroni verkligen gör det så enkelt för tittarna? Han tar kritiken med ro.

– Vi förutsåg förstås att det skulle bli kontrovers kring trailern. Hela idén med serien är att den ska väcka tankar och skapa debatt, säger Petroni.

Han har länge gått som katt kring het gröt kring grundtemat i ”Messiah”. Som manusförfattare har han alltid dragits till det andliga och övernaturliga, bland annat skrivit manus till filmer som ”Till human voices wake us” , ”The dangerous lives of altar boys”, ”The chronicles of Narnia: the voyage of the dawn treader” och ”Backtrack”.

– Allt jag tidigare gjort har lett fram till ”Messiah”. Jag är genuint fascinerad av frågan varför folk måste tro och vad trossystem betyder för oss. Så det var en ren dröm att få möjlighet att få måla upp ett sånt här scenario på en stor målarduk och ha tid att utveckla alla rollfigurer och teman, säger Petroni som också uttrycker stolthet över seriens internationella profil med skådespelare från hela världen och en dialog som även innefattar arabiska med textremsor.

Petroni börjar nästan prata i tungor om de nya möjligheterna i tv-revolutionens tidsålder och berättar om serier som frälst honom.

– Jag älskar ”The crown”, det är ett fantastiskt historieberättande som sög in mig trots att det handlar om ett ämne som jag aldrig trodde skulle intressera mig. En annan serie som jag gillar är ”Mindhunter” som speglar min fascination inför de mörka delarna av människans psyke. Överhuvudtaget är de modena tv-serierna som den nya Dickens-romanen som också byggde på avsnitt och spänning, säger Petroni.

Liksom Dickens gillar han att berätta ur multipla perspektiv. Förutom Eva Geller och titelfiguren, kretsar serien kring en demonriden israelisk underrättelseagent (Tomer Sisley), en trostvivlande Texaspredikant (John Ortiz) vars kyrka blir en mirakelplats samt hans dotter (Stefania LaVie Owen), en palestinsk flykting (Sayyid El Alami) som blir lärjunge och en journalist (Jane Adams) som rapporterar om den globalt trendande storyn.

Foto: Ursula Coyote/Netflix

Precis som tidigare skapar Petroni spänning genom att leka med tittarens föreställningar och antaganden. Hans berättarmetod brukar gå ut på att förse tittarna med precis så mycket pusselbitar om rollfigurerna att de själva får skapa helhetsbilden.

– Ja, fast det var extra utmanande att skriva repliker till titelrollsfiguren – han är ju inte direkt någon vanlig Medelsvensson det ska finnas en särskilt mystik runt honom. Han ska vara undflyende, man ska aldrig veta exakt vem han är eller vilken agenda han har. Jag kan inte avslöja hans motiv eller gärningar utan mer låta honom prata i metaforer som är öppna för tolkning, säger Michael Petroni och gör en jämförelse med Akira Kurosawas klassiker ”Rashomon” där samma händelse återberättas i fyra olika versioner.

– På samma sätt som i ”Rashomon” ser man hela titelrollsfiguren ur någon annan rollfigurs perspektiv som alla är giltiga, säger Petroni.

Den mystiska titelrollsfiguren blir också en katalysator för rollfigurerna som flockas runt omkring honom. Inte minst CIA-agenten Eva Geller.

– ”Messiah” speglar de religiösa, andliga och existentiella behov som finns i världen. Det är så många som söker efter något. Min rollfigur söker sanningen, andra söker frihet, hopp eller frälsning. ”Messiah” är en sådan där serie där perspektiv och åsikter kommer att skiftas efter hand, säger Michelle Monaghan som bland annat spelat i tv-serien ”True detective”, samt filmer som ”Mission impossible: fallout” och ”Gone baby gone”.

Hennes rollfigur är en rationell karriärkvinna som är gift med jobbet och har ett ganska torftigt och tragiskt privatliv.

– Riktigt så illa är det inte för mig, haha, men jag kan känna igen känslan av att vara isolerad när man är på resande fot. Fast Eva är mycket mer dogmatisk, rigid och har ett mer stelbent trosystem än vad jag har. Jag är inte lika svartvit utan tenderar mer att leva i en gråzon, säger Monahgan och fnissar lite.

Hon beskriver hela arbetet med ”Messiah” som en ögonöppnare.

– Jag uppskattar att serien inte bara skildrar det västerländska perspektivet. I stället får tittaren inblick i andra människors liv – man inser att i slutändan är mer lika än olika. Serien dömer heller aldrig någon utan tvingar oss alla att titta inåt och reflektera. Och trots att manuset skrevs 2016 så visade det sig vara ännu mer politiskt relevant i dag, säger Monaghan.

Inte överraskande finns planer på en fortsättning – förutsatt att tillräckligt många av Netflix cirka 100 miljoner abonnenter världen över kommer att titta. Michael Petroni står i startgropen.

– Jag har naturligtvis idéer för en andra säsong, säger han och tillägger:

– Jag tror stenhårt på ”Messiah”.