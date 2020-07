Liz Garbus: ”Det var en glädje att se dem berätta om sina hemligheter och lyfta bort ett skamtäcke”

Tajmningen för Liz Garbus true crime-serie om ”The Golden State killer” kunde knappast ha blivit mer ödesmättad. Samma dag som ”I’ll be gone in the dark” lades ut på HBO:s strömningssajt (29/6) erkände Joseph James DeAngelo – ”The Golden State killer” – 13 mord och lika många kidnappningar. Den tidigare polisen misstänks dessutom ha gjort sig skyldig till minst 50 våldtäkter i några välbärgade villaområden i Kalifornien under 70- och 80-talen. De sällsynt brutala attackerna utfördes med en sadistisk lust.

En person som var mer besatt än någon annan av det ökända rättsfallet var journalisten och privatspanaren Michelle McNamara. Redan 2006 startade hon bloggen ”True crime diary” – långt innan ”true crime” blev en effektiv etikett som klistras på böcker och tv-serier om kända kriminalfall. Rötterna till McNamaras fascination inför verkliga rättsfall kom från ett ouppklarat mord på en ung kvinna nära McNamaras barndomshem i Oak Park, Illinois.

Under de sista åren av sitt liv ägnade McNamara mesta delen av sin vakna tid åt att med en laptop i knät samla nya ledtrådar om ”The Golden State killer”. Något som, enligt dokumentären, kan ha kostat henne livet. Mitt under arbetet med boken dog hon 2016 av en ofrivillig överdos av mediciner med stora mängder fentanyl i blodet. En del av förklaringen var att hon tog mediciner för att orka.

Michelle McNamara. Foto: HBO

Med hjälp av McNamaras privatspanarkollegor och en förläggare såg maken och komikern Patton Oswalt till att boken färdigställdes. Bara ett par månader efter att bästsäljaren landade på bokdiskarna i februari 2018 greps den då 72-åriga James Joseph DeAngelo med hjälp av dna-teknik och delvis tack vare McNamaras minutiösa arbete.

Michelle McNamara blev genast ett slags avatar för mitt eget intresse för brott och straff.

Regissören Liz Garbus hade varken hört talas om mördaren eller McNamara när HBO kontaktade henne strax innan ”I’ll be gone in the dark” publicerades. Däremot var hon intresserad av rättssystemet långt innan hon gjorde den Oscarsnominerade dokumentären ”The farm: Angola, USA” som skildrade en dag på Angola Prison, mestadels utifrån en fånges synvinkel 1998.

– Michelle blev genast ett slags avatar för mitt eget intresse för brott och straff. Jag kände ett släktskap och fastnade genast för hennes passionerade och varma röst och för hela spännvidden i fallet, säger Garbus hemma i Los Angeles framför en fullmatad bokhylla under en virtuell intervju.

– Förutom skildringen av alla våldtäktsöverlevare så var det också talande hur klimatet har förändrats sedan 70-talet. Då ansågs våldtäkt som en mindre förseelse och poliser behandlade kvinnors kroppar som brottsplatser. Mycket har tack och lov förändrats, säger hon.

Men till skillnad från många andra böcker om seriemördare var McNamara mer intresserad av offren än av gärningsmannen. I serien framställs hon som en empatisk privatspanare som fick traumatiserade överlevare att öppna sig och berätta om förträngda känslor. På samma sätt vill Garbus förmänskliga true crime-genren som ofta hellre grottar ner sig i en seriemördares sjuka psyke än intresserar sig för brottsoffren. I ”I'll be gone in the dark” framkommer det visserligen att DeAngelo själv var ett offer för sin pappas brutalitet, men seriens fokus ligger på dem som lyckades överleva hans onda impulser.

Två av de offer som överlevde attacken från seriemördaren, kallad ”The Golden State Killer”. Foto: HBO

– Vi ville förändra maktbalansen mellan offer och gärningsman. Därför var det väldigt viktigt att koncentrera storyn på överlevarna och inte se dem utifrån mördarens perspektiv och ge honom någon slags antihjältestatus. Helt enkelt undvika de vanliga fallgroparna när det handlar om berättelser som kretsar kring seriemördare, säger Liz Garbus.

Varje avsnitt öppnar med textraderna: ”Well I stepped into an avalanche/It covered up my soul...”, en cover på Leonard Cohens ”Avalanche”, framförd av den amerikanska sångerskan Aimee Mann som var en nära vän till Michelle McNamara.

– Det är ju en väldigt bra låt som handlar om en stor ond kraft. Genom att låta en kvinna sjunga så var det lite som att vända låtens innebörd.

I serien använder hon McNamaras ljudupptagningar, som kompletterats med nya intervjuer med några av de överlevare som förekommer i boken, poliser, privatspanarkollegor och Patton Oswalt.

– Den största utmaningen var att hitta rätt balans i en komplex historia som handlar om så många olika saker: Michelles historia, överlevarna, rättssystemet och gripandet av DeAngelo. Att hålla alla dessa narrativ i gång och samtidigt låta Michelle vara närvarande trots att hon var död.

Liz Garbus. Foto: Victoria Will

Liz Garbus Född 1969. Amerikansk regissör och producent. Utbildad vid Brown University. Oscarsnominerades för "The Farm: Angola, USA" och biografin "What happened, miss Simone?" om Nina Simone. Samma filmer belönades med en varsin Emmy-statyett. Filmografi i urval: "The farm: Angola, USA" (1998) "Girlhood" (2003) "Ghosts of Abu Ghraib" (2007) "Bobby Fischer against the world" (2011) "Love, Marilyn" (2012) "What happened, miss Simone?" (2015) "I'll be gone in the dark" (2020)

– Hon fick betala det slutgiltiga priset för att hon älskade sitt jobb. Michelles privata och professionella liv var helt sammanlänkade. Till exempel så tog hon över sin dotters lekrum och fyllde det med kartonger med material från fallet. På detta sätt hoppas jag också att serien är en sedelärande berättelse om att ta hand om sig i en modern tid där man massutskriver läkemedel i USA, säger Liz Garbus.

Under inspelningen tänkte Garbus ofta på McNamara som satt ensam och jobbade på sin kammare med ett av de mest otäcka rättsfallen i USA:s historia.

– Till skillnad från henne hade jag hela tiden folk runt omkring mig. Det är illa nog att se bilder på offer i dagsljus, och jag tänkte ofta på att Michelle satt ensam på natten och jobbade med detta, säger Liz Garbus som kände en viss ambivalens för hur mycket man ska visa.

– Om man ska berätta en sådan här historia så kan man ju inte sockra till det, men man måste heller inte frossa i alla vidriga detaljer.

Det becksvarta mörkret till trots, menar Garbus att serien också är hoppfull. Hennes favoritscen är den där överlevare samlas för att prata om sina erfarenheter.

– För mig var det en ren glädjescen att se dem kunna och våga berätta om sina hemligheter och lyfta bort ett skamtäcke som aldrig var deras utan egentligen tillhör förövaren. Jag tänker särskilt på en kvinna som var 15 år när hon våldtogs och uppmanades av sin pappa att inte yppa ett ord, säger Liz Garbus.

– Själv är jag ju en del av metooeran som ju inte var tillgänglig under den period när ”The Golden State killer” härjade. Vi har så mycket att lära av dessa överlevare som kommer från en annan generation.

