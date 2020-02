Loreen: Mitt nummer har en helt ny typ av energi

Andra chansen i Eskilstuna

Blir ett förlängt specialprogram för att hylla de invalda i Melodifestivalens Hall of fame.

Totalt har 48 insatser och personer valts in till Hall of fame i år. I framtiden kommer tittarna årligen att välja in 6 nya insatser. De låtar som vinner Eurovision song contest blir automatiskt invalda i Hall of fame.

Bland de invalda i år finns artister som Ted Gärdestad, Anna Book, Lena Philipsson, Monica Zetterlund, lärarinnan Marie Lindberg, Linda Bengtzing, Ann-Louise Hanson och Roger Pontare, kompositörer som Bobby Ljunggren och Ingela ”Pling” Forsman och programledarinsatser av Björn Gustafsson och Karin Falck.

Flera av de invalda kommer att uppträda på scen i programmet. Utöver Loreen kommer Tomas Ledin och Björn Skifs att göra ett gemensamt sångnummer. Även After dark, Alcazar, Kikki Danielsson och Siw Malmkvist kommer att uppträda. Dessutom gör Måns Zelmerlöw och Lill Lindfors duetten ”Nygammal vals” från 1966 ihop.

Som vanligt kommer tittarna att utse de fyra sista finalisterna genom kvällens dueller.