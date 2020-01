Lotta Olsson: Det är inte siffrorna vi kommer att vilja minnas när vi blir gamla

Det mesta skrivs det ju inga böcker om. Det finns så mycket som skulle behöva berättas, så många vita fläckar i det offentliga samtalet. ”Varje liv är värt att skildra”, som berättarföreningen Liv i Sverige (livisverige.org) har som devis.

Som tur är har det blivit en folkrörelse att skriva böcker, och framför allt att försöka skriva litterärt, som Johan Kellman Larsson skrev om i DN i november (DN 19/11 2019). Det finns ett otal skrivkurser, berättarcaféer och förlag som specialiserar sig på egenutgivning. Fler böcker än någonsin ges ut, men många av dem får få eller inga läsare.

Vi suckar över det där då och då på redaktionen, när det väller in böcker med förtvivlade följebrev från författare som inte lyckas bli recenserade, som har garaget fullt med böcker som de betalat dyrt för att trycka. Och vi kan inte hjälpa dem: vi har inte plats att recensera allt, och alla böcker är inte heller värda att recensera.

Det betyder ju inte att böckerna är dåliga. Själv läser jag nyfiket ett par kapitel i Hans Claessons ”Nordsjödykaren” (eBokförlag Gullestad) som kom ut förra året, där han berättar om sitt liv som djuphavsdykare på de norska oljefälten under 1970-talet. Unika erfarenheter och ett så riskfyllt yrke att jag håller andan flera gånger. Såg ni tv-serien ”Lyckolandet” eller har läst Ann Rosmans ”Vågspel” så vet ni vad jag menar.

Det går inte att ge boken en vanlig recension, för Hans Claesson är dykare i första hand, inte författare. Det är inte för de litterära kvaliteterna man läser honom, utan för att hans bok berättar något viktigt. Det finns mängder av sådana böcker, och andra sorters böcker skrivna av hobbyforskare, släktforskare, kalenderbitare som noggrant registrerar det som sällan når den stora publiken.

I bästa fall hamnar deras böcker på museer och i arkiv, och bevaras som en viktig, om än sällan omtalad, del av vår gemensamma historia.

Föreningen Liv i Sverige samlar just nu in texter till en antologi om hur det var att växa upp i ett egnahem, de små hus som delvis byggdes av dem som skulle bo där, med förmånliga lån för att arbetare skulle kunna bo bättre. Jag bodde själv i ett sådant som barn, så jag ska nog skicka in något. Eller kanske till deras projekt om biografminnen.

Nej, jag förväntar mig inte att bli publicerad och uppmärksammad. Det handlar om att bidra till vårt kollektiva minne, vad samhället är och har varit. Det är som när Nordiska museet samlade in dagböcker för en specifik dag: en spretigare och mer svårläst berättelse, men en berättelse som behövs. Liv i Sverige samarbetar med Nordiska museet, som arkiverar deras projekt.

Men allt är inte heller angeläget ur samhällets synpunkt. Själv går jag hemma och plockar i mina gamla papper, dagböcker, foton och minnen, och pusslar ihop ett slags självbiografi. För framtiden? För utgivning? Eller ens för sonen?

Egentligen inte. Jag gör det bara för mig själv, som en upptäcktsresa i mitt eget förflutna. Ett litet minnesprojekt, som började med att jag varje vecka sitter med min dementa mamma och tittar på gamla bilder.

Mamma känner igen allt färre av personerna på bilderna, men verandan minns hon, och bryggan. Ibland kommer en ljusglimt, som när mamma pekar på en bild från midsommarfirande på fyrtiotalet och säger ”usch, den där var nazist, honom tyckte vi inte om”. Men oftare ruskar hon förbryllat på huvudet: vilka var de, de där som ser så glada ut?

De flesta av våra minnen glider bort till de grå hamnarna, som Tolkiens alver när de lämnar Midgård. Och det kan de ju göra, det är inget fel i att glömma. Allt behöver inte dokumenteras även om vår tid har fått för sig att allt som går att räkna ska skriva ner.

Men det är ju inte siffrorna vi kommer att vilja minnas när vi blir gamla. Titta mamma, här är din farfar som dog 1949. Ser du hur mycket ni betydde för varandra?

Och det minns mamma, fortfarande.

