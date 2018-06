Lucasfilm lägger planerna på fler ”Star wars”-spinoffer på is

Enligt källor till filmsajten Collider har Lucasfilm, filmbolaget som producerar ”Star wars”-filmerna, lagt alla planer på framtida ”A Star wars story”-spinoffer på hyllan tills vidare.

Anledningen sägs vara att den senaste filmen i spinoff-serien, ”Solo: A Star wars story”, inte gick lika bra som filmbolaget förutsett. Under premiärhelgen i maj i år spelade filmen in dryga 84 miljoner dollar i USA. 2016 års ”Rogue one: A Star wars story”, den första filmen i antologiserien, spelade som jämförelse in 155 miljoner dollar under sin första helg på bio.

I stället ska Lucasfilm, enligt Collider, fokusera på den kommande filmen i den reguljära ”Star wars”-tidslinjen, hittills kallad ”Star wars: Episode IX”, som har planerad biopremiär i slutet av 2019. Filmbolaget behöver också koncentrera sig på att planera nästa trilogi ”Star wars”-filmer, efter att ”Episode IX” avslutar den trilogi som inleddes med 2015 års ”Star wars: The force awakens”.

Det betyder att filmerna om ”Star wars”-karaktärerna Boba Fett och Obi-Wan Kenobi, som talats om som potentiella uppföljare i ”A Star wars story”-serien, till fansens stora besvikelse inte kommer att få se dagens ljus på ett bra tag framöver.