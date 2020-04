Lucinda Williams vägdammsrock är faktiskt underskattad

Rock Lucinda Williams ”Good souls better angels” (Highway 20/Border) Visa mer

Förväntad kritikeråsikt om Lucinda Williams är att hon gjorde några riktiga klassiker för tjugo år sen och att balladerna fortfarande är fina, men att hon öder för mycket energi på tradig bluesrock.

Ändå finns det ju en anledning till att det är ett par sådana som inleder hennes nya album, trots att de är så fenomenalt griniga, och startar som om de vore endast hastigt nedkastade grimaser. Men sen lufsar bandet i gång, med ett skumpigt häng som Tom Waits borde gilla och ett finlir i det lilla som gör det till en glädje att åka med; trots att det inte handlar om mycket mer än ett riff och ett groove bakom en av branschens strävaste röster.

Sen finns ju några balanserande ballader också, och en osande ”Man without a soul” om USA:s nuvarande president, men de är närmast extrautrustning till den dieseldoftande vägdammsrocken. Som få gör bättre.

Bästa spår: ”You can’t rule me”, ”When the way gets dark”

