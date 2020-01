Lulu Wang: ”Man kan inte gestalta mångkultur för den goda sakens skull”

Lulu Wang

Den kinesisk-amerikanska regissören Lulu Wang, ej att förväxla med författaren med samma namn, är född 1983 i Peking. Hon växte upp i Miami och flyttade till Los Angeles 2007 där hon kom in i filmbranschen via udda jobb som assistent på olika filminspelningar, bland annat David Gordon Greens ”Pineapple Express”.

Gjorde kortfilmer och beställningsverk innan hon långfilmsdebuterade med den romantiska komedin ”Posthumous” (2014) som följdes upp av kortfilmen ”Touch” (2015).

Sambo med ”Moonlight”-regissören Barry Jenkins.

Hennes nästa film är en sci fi, ”Children of the new world” baserad på en novell av Alexander Weinstein.