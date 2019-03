John Lundvik

Namn: John Hassim Lundvik.

Född: 27 januari 1983 i London men uppväxt i Växjö.

Bakgrund: Har jobbat som låtskrivare och låg bland annat bakom ”When you tell the world you’re mine” för kronprinsessan Victorias bröllop 2010 tillsammans med Jörgen Elofsson, och har skrivit filmmusik till ”Snabba cash”. Är just nu aktuell som låtskrivare till Storbritanniens bidrag till Eurovision song contest.

Melodifestivalen: Tävlade första gången som låtskrivare med Anton Ewalds låt ”Natural” 2014. Tävlade själv som artist 2018 med ”My turn” och kom trea.

Låten: ”Too late for love” är skriven av John Lundvik, Anderz Wrethov och Andreas ”Stone” Johansson. Gospelkören på scenen består av Paris Renita, Loulou Lamotte, Ashley Haynes, Dinah Yonas Manna.