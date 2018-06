Lykke Li: Jag är äntligen kvinna på riktigt

”So sad so sexy” är Lykke Li Zachrissons fjärde album, efter 2008 års debut ”Youth novels”, uppföljaren ”Wounded rhymes” och senast ”I never learn” från 2014.

Hon säger, på telefon från Köpenhamn, att det har tagit lång tid för henne att bli klar. Under de fyra år som gått sedan ”I never learn” har hon flyttat till Los Angeles, fått barn, och förlorat sin mamma, fotografen och Tant Strul-grundaren Kärsti Stiege som dog förra sommaren.

– Det slutade så illa för mig efter ”I never learn”. Jag var så fucking trött. Jag ville aldrig någonsin stå på scen igen, eller vara i studion, jag ville bara ligga i min säng i flera månader. Jag kommer ihåg att jag tänkte att jag inte var gjord för den här typen av liv, säger hon.

Lykke Li berättar också att hennes självförtroende knäcktes av tiden som nybliven mamma.

– Jag gick runt i flipflops i tre år, liksom. Jag blev väldigt sårbar, särskilt den första tiden visste jag inte hur jag någonsin skulle göra musik igen. Men så småningom började jag sakna att få göra min grej. Jag insåg hur lyckligt lottad jag hade varit som hade fått göra det. Man har så sjukt lite tid när man har barn, att få komma tillbaka till studion var som semester, ett ställe där jag bara fick vara jag.

Under arbetet med skivan bestämde sig Lykke Li för att arbeta med personer hon själv var ett fan av. En av dem var låtskrivaren Ilsey Juber, som skrivit åt artister som Beyoncé, Drake och Dua Lipa. Foto: Daniel Nilsson

Har din musik förändrats, förnyats, av allt som hänt dig?

– Allting förnyas ju hela tiden i livet. Jag känner mig tillbaka där jag var när jag var nitton, som en total underdog, nyinflyttad i ett nytt land, med ett nytt liv. Jag var tvungen att starta om, och fundera på hur en skiva skulle låta om jag gjorde den utifrån de nya förutsättningarna.

Lykke Li protesterar när jag försynt föreslår att hon har gjort ett r’n’b-album. I stället vill hon kalla ”So sad so sexy” för ”kontemporär”. Hon säger att hon på skivan har velat göra ett exakt porträtt av sin tid, och att det överskrider genrer.

– Men jag har alltid varit ett hiphop- och r’n’b-fan. Innan jag släppte min första skiva hade jag redan gjort ett gäng låtar som var mer åt det hållet, men jag fick inte till det riktigt.

Under arbetet med ”So sad so sexy”, på plats i Los Angeles, bestämde hon sig för att höra av sig till människor som jobbat med artister hon själv var ett fan av. En av dem var låtskrivaren Ilsey Juber, som skrivit åt artister som Beyoncé, Drake och Dua Lipa. Lykke Li beskriver henne som ”nya Carole King eller Diane Warren”.

– Jag älskar att jobba med kvinnor! När kvinnor är bra finns det inget bättre. Jag är knappt intresserad av att se mer konst, film, litteratur eller poesi från män. Vi har sett det nu. Det som jag har gjort är det jag själv vill höra, säger hon.

Med nya producenter och samarbetspartner blev också arbetet i studion annorlunda.

– Jag kände mig som en nybörjare! Men jag gillar att befinna mig i underläge, det är då man lär sig nya saker. Fast jag var verkligen väldigt mycket utanför min comfort zone. På den här skivan har jag liksom gått in i studion och freestylat, skrivit låtar snabbt, improviserat. Det har varit ett väldigt intuitivt arbete. Jag har jobbat mycket med mitt undermedvetna.

Albumtiteln kom till när Lykke Li lyssnade på en av låtarna hon just spelat in och utbrast: ”Oh my god, that’s so sad, but it’s so sexy”. Foto: Daniel Nilsson

Det var också så albumtiteln kom till. När Lykke Li lyssnade på en av låtarna hon just spelat in utbrast hon: ”Oh my god, that’s so sad, but it’s so sexy” – och insåg att det var en perfekt beskrivning av hennes sinnesstämning. Hon skrev låten ”So sad so sexy” kort därefter – en ”kontemporär” powerballad, skulle man kunna säga – och bestämde sig för att döpa hela albumet efter den.

– För mig är de orden känslan av att vara kvinna. Att äntligen vara kvinna på riktigt! Att ha gått igenom tragedi efter tragedi, men hitta en styrka i att kunna komma över allt. Det finns också stora skillnader på hur man ser på sexighet i USA och i Europa. Jag tyckte att det var intressant, eftersom jag aldrig spelat på den typen av känsla förut – det är nästan lite tabu, inget man ska hålla på med. Men helt plötsligt känner jag mig väldigt sexig. Det tog bara trettiotvå år, konstaterar hon lite torrt.

”So sad”-delen, då? Lykke Li säger att hon har inspirerats mycket av kvinnlig sorg. Att hon velat vända på perspektiven. En låt på albumet heter ”Bad woman”, och handlar kort och gott om att få vara en dålig kvinna.

– På typ alla soullåtar någonsin sjunger en man om att han ”let a good woman go”, att han har fuckat upp. Jag vet inte om jag någonsin har hört det från andra hållet. Men jag är en dålig kvinna, och jag ville skriva om det. All mytologi, historia och religion har målat upp en bild av vad en kvinna ska vara – ofta i förhållande till en man. Och jag har alltid känt att jag misslyckas med att vara en kvinna som män vill ha, eller som jag själv tror att jag ska vara. Den här skivan är till alla som är som jag, säger Lykke Li.

Och vad är det du är?

– Det kan man inte förklara med några ord. Men jag tror att folk fattar. Alla kvinnor som vill vara som de är, typ.

"Det är som att den här skivan är min Scener ur ett äktenskap, antar jag." Foto: Daniel Nilsson

Jag känner igen det där, att längta efter att få vara dålig. Eller efter att inte ständigt förhålla sig till män. Samtidigt handlar nästan alla låtar på skivan om romantisk, och kanske destruktiv, kärlek.

– Ibland kan jag bli så trött på mig själv, på att jag är en one trick pony som inte kan skriva om något annat än kärlek. Men jag har accepterat att det är det jag är intresserad av.

Lykke Li berättar att hon nyligen såg dokumentären om Joan Didion, ”The centre will not hold”. Att författaren i den fick frågan om hur det känns att lämna ut sitt privatliv, och kortfattat svarat: ”Man skriver om det som händer en.”

– Så har jag det också. Jag skriver om det som händer mig. Och jag är väldigt upptagen av kärlek. Jag vill alltid veta de innersta hemligheterna i folks relationer.

Vilken är den innersta hemligheten på ”So sad so sexy”?