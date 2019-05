Madonna släpper ny låt – samplar överlevande från skolskjutning

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Gonzalez var en av de ungdomar som listades av tidningen Time som en av årets 100 mest inflytelserika 2018. I talet som Madonna samplat säger Gonzalez: ”Dom säger att vi barn inte vet vad vi pratar om, att vi är för unga för att förstå hur regeringen fungerar. Det är skitsnack!”

I låten, som är en ballad, spinner Madonna vidare på temat med textrader som:

”There’s nothing you can do to me that hasn’t been done/Not bulletproof, shouldn’t have to run from a gun/ River of tears ran dry, let ’em run/No game that you can play with me, I ain’t one.”

I ett pressmeddelande säger Madonna att hon skrev ”I rise” med en tydlig politisk vinkel:

– Jag skrev den som ett sätt att ge röst åt alla marginaliserade människor som känner att de saknar möjligheten att säga vad de tycker.

Madonnas nya album ”Madame X” släpps den 14 juni.

