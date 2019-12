Magister Fredrik Lindströms magnum opus

Sakprosa Fredrik Lindström ”100 svenska dialekter” Bonnier Fakta, 320 sidor + ljudmodul Visa mer

Trots all utveckling på alla möjliga områden, exempelvis genusbalansens, och trots alla konkurrerande populärvetenskapliga kanaler och uttryck så tycks många fortfarande ha behov av en gammeldags magister. Den där farbrorn, singular bestämd form, som (helst i public service-tv) kan berätta hur saker ligger till. Han som med glimten i ögat, kanske med en mild sarkasm spelande i mungipan och en lagom excentrisk detalj i stilen, är så trygg och folkkär att han sannolikt skulle bli ny statsminister bara genom att ställa upp.

Det är ditåt han är på väg, Fredrik Lindström. Han må ännu inte ha samma folkfaderspondus innanför västen som en Leif GW – eller en Sten Broman, vilket kanske är en mer adekvat jämförelse – men tiden talar för honom. För inte bara är Fredrik Lindström en representant för vår tids malliga egenentreprenörskap – att med stora mått självsäkerhet stövla in överallt och hela tiden – utan det som ständigt stärker hans position i folkdjupen är hans oförtrutna intresse för just folkdjupen.

Detta går som en röd tråd genom hans vittomfattande produktion; genom tv-program som ”Världens modernaste land” och ”Värsta språket”, böcker som ”Svitjods undergång och Sveriges födelse”, scenshower som ”Mänskligheten – Föreställningen om oss själva.” Till och med domarrollen i ”På spåret” i tv bär på detta, den populärantropologiska ambitionen att förstå och förklara vilka vi är. Hur vi kom att hamna här och bli så här. Hur det här blev Sverige och vi som bor här svenskarna. Populärhistoriker kallar han sig själv.

Men allt han tidigare har gjort bleknar i jämförelse med denna förväxta kaffebordsbok. Mediemångsysslarens magnum opus.

Vad kunde vara ett bättre fordon för förståelsen av våra likheter liksom våra egenheter, våra fördomar gentemot varandra och förbund med andra, det gamla rurala landet, urbaniseringen och segregationen, ja hela rikets utveckling, än just våra dialekter? Finns något som berättar en lika rik, intressant Sverige-historia, urgammal eller splitter ny, som hur vi talar?

Det är inget litet område att gapa efter och innanför pärmarna ryms ett minst sagt omfattande material, helt unikt i sitt slag. Lindström går grundligt tillväga och berättar om dialekters egentliga funktion (även djurvärlden talar dialekt), hur de kom att uppstå just där, komma just hit, finnas kvar på just den platsen. Dess syskon krono-, socio-, sexo- och teknolekterna, och deras betydelse för våra identiteter gås igenom, liksom satsmelodiernas vandring upp och ner genom den euroasiatiska utväxten som blev dagens Sverige och Finland.

Vidhängd finns också en ljudmodul där man kan lyssna på de hundra mer eller mindre slumpvis utvalda dialekterna. Från Östra Göinge till Överkalix. Människor som under ett par minuter vardera berättar en anekdot hemifrån och, liksom av bara farten, ofta får platsens historia att flaxa i hörselgångarna.

Ändå är det inte denna multimediala funktion, de skrällande röstproverna från plastmojängen, som är bokens fördel. Det är snarare Lindströms eget berättande. Texten. Han skriver inledningsvis att det är knepigt, för att inte säga omöjligt, att i skrift återge talat språk så att läsaren kan höra det i sitt huvud. Där har han fel, för han lyckas utmärkt och detta utan fonetiska tecken.

Det är som om Lindströms livslånga språkintresse (hans aldrig genomförda doktorsavhandlings ämne var ”riksspråksutvecklingen i Mälardalen från Gustav Vasa och framåt”) här äntligen får sin kontrollerade explosion. Boken är därför en säregen blandning av akademiskt läromedel med avsevärt siktdjup och närmast juvenilt klingande ”wow-har ni-hört!”-vetskaper. Här och där bubblar folkbildarivern så pass att talspråk och utropstecknen haglar över sidorna. Lite lustigt i just en bok om språk. Men man förlåter dem snart.

Landskap för landskap – samt de största städerna var för sig – presenteras med egna kapitel. Historiens roll är betydande. Hur man just där kom att prata som man gör. Allra mest imponerande är kanske detalj- och informationsrikedomen.

Det är en lyx att över fint formgivna och illustrerade sidor få vandra mellan hur skorrandet hamnade i södra Sverige och varför det i det längre isolerade Dalarna lever kvar dialekter som älvdalskan (så obegriplig att en sådan som Albert Engström tyckte att den ”smakar blod och hedendom i munnen”). Liksom att serveras den skarpa gränsen mellan e -och ä-uttal (mellan Eskilstuna och Strängnäs) eller varför det mellan Vingåker och Finspång skiljer blott fem mil men komplett olika dialekter. Eller se den språklinje som förbinder Dalarnas, Stockholms och Gotlands – och svensktalande Finlands – rev (alltså räv). För att välja endast några exempel.

Lägg till detta miniparlörer, melodidiagram och väl inbrutna fördjupningskapitel; om sådant som de svenska vokalljudens särställning eller bara kul fakta – som att ordet för att gnida in någons ansikte med snö inte är ett utan trettio olika i lika många landsändar. Och att krokben finns i sjutton, minst, varianter – från stockholmskans pirra till österbottniskans tjicklo.

För ja, Österbotten är också med. Liksom Åland, Åbo, Helsingfors och Pernå. Och estniska Ormsö dit öländska kristna kommenderades att slå sig ned på 1200-talet och där en spillra fortfarande pratar svenska.

Åt andra hållet tidsmässigt finns här avsnitt om rosengårdsskånska och ortensvenska från Husby, den nya Visby-varianten av gotländska som för en från När eller Fårö kanske låter mjuk och fastländsk, liksom hur det förr så sprättiga Lidingö-iÿ numera används av unga i hela Stockholms län.

”100 svenska dialekter” är rik och bred och enkel, ibland djup, ofta smårolig – och alltid entusiastisk. Det är väl ganska precis vad man vill ha av en magister.

