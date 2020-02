Magnus Fiskesjö: Rätt att åtala vår tidigare ambassadör i Kina

Det är ”obegripligt” att före detta ambassadören Anna Lindstedt åtalas, skriver Maria Schottenius (DN 24/2). Men hon missar kärnfrågan – det kinesiska hotet mot vår yttrandefrihet.

En svensk ambassadör spelade med i de kinesiska ansträngningarna att få tyst på kritiken av deras brutala behandling av Gui Minhai, vars dotter skulle sluta prata om sin far, annars skulle hon ”aldrig få se honom igen” – klassiska kinesiska KGB-metoder mot sårbara släktingar. Dottern hade bjudits in av ambassadören, som gått i god för de kinesiska så kallade ”affärsmännen”, vars bil under förhandlingarna gick i skytteltrafik till Kinas Stockholmsambassad.

I praktiken gick alltså en svensk representant den kinesiska diktaturens ärenden i stället för Sveriges. Frågan hur hon så kapitalt kunde förlora omdömet är självklart legitim, och kan ej bortförklaras med behovet av ”handlingsutrymme.” Visst, ambassadörer umgås med vilken maffia som helst, om det främjar Sveriges intressen. Men att dra in en svensk medborgare, redan under kinesiskt hot, i förhandlingar med en hänsynslös stormakt som vi vet är ute efter att tysta henne?

I förhörsprotokollen ser vi att ambassadör Lindstedt uteslöt alla kollegor från Gui Minhais fall (utom en ambassadanställd som tills nyligen var kinesisk medborgare), och inte ens tog hjälp med att kolla upp ”affärsmännens” bakgrund. Frågor om säkerhetskurserna hon skulle ha gått viftar hon bort.

Schottenius har tydligen inte läst protokollen – som tydligt visar att åtalet är nödvändigt, för Sveriges skull. Begär ut dem och se efter vems version som är den trovärdiga! Det borde också de före detta ambassadörer göra, som lagt fram samma missriktade kritik. En av ambassadörerna har till och med jämfört Sheratonmötet med Harald Edelstams och Raoul Wallenbergs insatser. Men de spelade väl inte med i diktaturens manövreringar för att tysta kritiker?

Oavsett rättegångens utgång, bör hela saken bli en allvarlig läxa för oss alla: Kina är en hänsynslös diktatur som inte drar sig för att angripa våra egna representanter. Andra länders Kinaambassadörer har också rekryterats till att gå Kinas ärenden, som Kanadas John McCallum som hastigt fick avskedas sedan han plötsligt och obegripligt tagit Kinas parti emot sin egen regering – ifråga om kanadensarna Kovrig och Spavor som fängslades 2018!

Och Kina rekryterar nu inte bara enstaka marionetter, utan hela lydstater, jorden runt – inte bara för att lovprisa koncentrationslägren i Xinjiang, utan för att långsiktigt förverkliga Kinas planer i FN på att få slut på all kritik, alla mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, och så vidare. Norge och Danmark vågar knappt längre kritisera den kinesiska regimen. Sverige nästa?

