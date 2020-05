Magnus Säll: Frijazzen har alltid legat nära rocken

När rockbandet Viagra Boys spelade på Nobelberget för något år sedan hade de en jazztrio som förband. Fullkomligt logiskt förstås. Eftersom klarinettisten Isak Hedtjärns trio var lika intensivt oljudsframkallande som själva huvudakten. Klarinett, elbas och trummor i en bisurrande, befriande treenighet.

De pekade också på den fria jazzens långvariga förbindelse med den experimentella rocken: The Stooges, Sonic Youth, Tortoise, New Yorks no wave-scen. Gemensamt är en förkärlek för larm, intensitet och oväntade klanger.

När trummisen Tor Sjödén och saxofonisten Oskar Carls från Viagra Boys nu slår sig samman med just Isak Hedtjärn i jazzgruppen Sol Tors Taverna så kunde man vänta sig en rockig, elförstärkt urladdning. I stället gör septetten ett mer traditionsbundet val på ”Vol 1” (Sol Tors Taverna).

Albumet är inspelat rätt upp och ner, allt i en tagning, med enbart akustiska instrument. Till och med några ballader slinker in. Men det betyder inte att inte elden finns där. De blinkar åt frijazzens historia med ett direkt och nervigt samspel. Sju öppna sinnen lutande sig in mot varandra.

Skivan startar med en rasande tolkning av Ornette Colemans ”Emotions”. Låten ”Hambo” skulle kunna vara just det, och den avslutas med en mix av folklore och frustande Albert Ayler-fanfarer. ”Mot kung och fosterland” – underbar titel, underbar låt.

JH3 kramar allt ur musiken. Foto: Lorina Speder

En annan rockmusiker som startat jazzband är trummisen Jari Haapalainen med gruppen JH3. Tillsammans med saxofonisten Per ”Texas” Johansson och basisten Daniel Bingert har de på kort tid spottat ur sig tre studioalbum och en liveskiva. Nya ”Fusion forever” (Adrian/Border) blir tyvärr deras sista.

Ett tjugosju minuter explosivt album som vetter åt alla håll. Mörka syntstämningar, hiphopbeats, ljudexperiment, tjutande saxsolon – allt ska med. Jag kommer att tänka på Refuseds klassiska album ”The shape of punk to come”, med sin vilda korsklippning av infall. Titeln ”Rastlös” sammanfattar bandet bäst. Korthuggna melodier bråkar sig in i hjärtat. Trion kramar liksom allt ur musiken.

Det är en förlust att vi inte får veta vart de skulle tagit vägen härnäst.

