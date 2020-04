Magnus Säll: Kunskapen om att musik läker har funnits länge

Medlemmarna i Mazaher är kanske de sista utövarna av en borttynande musikform. De vårdar den egyptiska stilen zar med varsamma händer. Huvudinstrumentet är den sexsträngade lutan tamboura, som ska finnas avbildad redan i det faraoniska Egypten.

För första gången har Kairogruppen nu getts ut på skiva – av ett skivbolag i Malmö. På ”Zar” (Ajabu/Border) stiger livserfarna, sträva röster mot taket samtidigt som handtrummorna envetet pockar på. Sjuttioen minuter rå transmusik som det är omöjligt att slölyssna på.

Zar kan vid speciella sufiska ritualer ibland pågå i nätter i sträck. Musikerna sitter runt lyssnarna, inte tvärtom. Det är ofta kvinnor som spelar för andra kvinnor. Zar är musik som läker och rensar slagg. Åhörarna spelas hela.

Gruppens konserter i Sverige i april blev inställda, men de kommer tillbaka i höst. I coronatider är det här kanske just vad vi behöver.

Zar är en rest från en förmodern tid då musik inte var enbart underhållning – den ansågs kunna påverka betydligt djupare. Häromåret kom också reportageboken ”Lament from Epirus” om folkmusiken från norra Greklands bergsbyar, som sägs vara Europas äldsta. Författaren Christopher C King skriver: ”In northwestern Greece, music still exists as a vehicle for healing”.

I dag bedrivs forskning om hur musik kan hjälpa mot stress och psykisk ohälsa. I vissa regioner i Sverige kan man numera få kultur på recept. Men det här är egentligen inga nyheter. Kunskapen har funnits i århundraden.

Likadant med gnawamusiken från Marocko. Den ska kunna bota både psykiska åkommor och skorpionsting. Gnawamästaren Majid Bekkas har på ”Magic Spirit Quartet” (ACT/Naxos) slagit sig samman med skandinaviska toppmusiker som trumpetaren Goran Kajfes, pianisten Jesper Nordenström och trummisen Stefan Pasborg.

Gnawan är en tacksamt töjbar stil. Här öppnar den sig mot både orientalisk jazz och psykedelisk rockmusik som gnistrar och kränger. Associationerna går till Bolon Bata, The Doors och Bo Nilssons ”Fatumeh”. Bitvis svänger det rent vulkaniskt. Även skorpiongift borde gå att driva ut med låtar som ”Aicha”.

