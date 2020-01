Magnus Säll: Mogadishu är en obegripligt vit fläck på musikkartan

Under lång tid var Somalia en vit fläck på musikkartan. Smått obegripligt med tanke på den egensinnigt svängiga musik som spelades in i landet under 1970- och 80-talen. Det är till exempel ett av få länder som det inte står en rad om i det omfattande standardverket ”The rough guide to world music”.

Först under de senaste åren har enstaka rännilar sipprat ut till omvärlden. Nu senast samlingsalbumet ”Mogadisco: Dancing Mogadishu – Somalia 1972-1991” (Analog Africa).

En övergripande anledning är det långvariga inbördeskrig som startade sent 1980-tal, som slitit landet i stycken och gjort det till ett av världens mest osäkra. Band splittrades, medlemmar gick i exil eller dödades, inspelningar brann upp eller försvann under rasmassor.

Trots det finns fortfarande en säker källa till den somaliska musikens guldera, arkivet hos Radio Mogadishu med deras tusentals inspelningar. Här har Analog Africas grundare Samy Ben Redjeb ägnat veckor åt att gå igenom dammiga kassetter och gamla omärkta rullband.

Han har spårat musiker till bland annat London och gjort långa intervjuer till det fullmatade texthäftet. Sammanlagt har det tagit tre år att sammanställa ”Mogadisco”.

Här finns slirig funk, mullrande reggae och glittrande disco. Allt med en tydlig somalisk twist. Influenser från James Brown, Jimmy Cliff och Michael Jackson blandat med lokala musiktraditioner och därefter omskakat. Som ett kalejdoskop som skapar nya fascinerande bildmönster när man vrider på det.

Ta sångaren Omar Shoolis låt ”Hab isii” som får fönsterrutorna att skallra med sitt mäktiga reggaegroove. Iftin Band gör två spejsade instrumentallåtar med mystiska syntljud, som om Mogadishu låg på Saturnus och inte i Somalia. Mukhtar Ramadan Iidi gör en låt stöpt efter New Orleans-bandet The Meters ”Fire on the bayou”. Och så där fortsätter det.

Musiken på ”Mogadisco” påminner inte så lite om grannlandet Etiopiens omtalade musik från samma tid, och borde kunna få nästan lika många nyfikna lyssnare.

Läs fler musiktexter av Magnus Säll, till exempel om hur många fler sorters gitarrhjältar det finns.