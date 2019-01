I lördagens tidning skrev jag en notis om ett häpnadsväckande påstående: att Jeanne Calment, som står i Guinness rekordbok som den mest långlivade människan någonsin efter att ha dött vid 122 års ålder, i själva verket är en bluff. Den ryske forskaren Nikolai Zak hävdar att det egentligen var Jeannes dotter Yvonne som dog den där gången, och att hon då ”bara” var 99 år gammal.

Yvonne skulle ha tagit över sin mammas identitet i början av 1930-talet, för att slippa betala arvsskatt. Att ingen i omgivningen reagerade på saken ska bero på att familjen, som alltid var lite enstörig, därefter flyttade in till staden Arles från landsbygden.

Nikolai Zak anför en rad indicier. Att Jeanne som gammal hade en annan ögonfärg än vad hon enligt sitt pass hade som ung är ett av dem. Men några definitiva bevis handlar det inte om, vilket inte hindrat nyheten från att ilsnabbt spridas. De flesta som tog upp storyn gjorde som jag; publicerade, men markerade tvivel med ord som ”påstås” och ”kanske”.

För det är ju en så rolig grej! Om det är en bluff – tänk att sitta där som en gammal kvinna, fångad av sitt bedrägeri och tvingad att spela rollen av världens äldsta människa in i det sista.

Men kanske är det hela inte så oskyldigt ändå.

I dagarna publicerade Washington Post en artikel med en minst sagt klickbetande rubrik: ” The world’s oldest person record stood for decades. Then came a Russian conspiracy theory” (12/1).

Damn, those Russians, alltså. Först orkestrerade de Brexit, sedan fick de Trump vald. Nu ger de sig på en försvarslös kvinna!

Läsningen blir dock något av en besvikelse, i varje fall när det gäller bevis på att det handlar om en förslagen påverkanskampanj. Några grumliga formuleringar om att det hela är ett uttryck för ryska försök att angripa Frankrike, EU och Västerlandet i stort dyker upp, men inte mycket mer än så.

Fast verkligheten visar sig vara intressant nog som den är. I bakgrunden finns, skriver the Post, en infekterad forskningsstrid. Sedan länge har Ryssland kastats ut från de västerländska organisationerna som ägnar sig åt att studera långlivade människor, efter anklagelser om just fusk. Särskilt misstänksamma har man varit påståenden om georgier som ska ha blivit upp till 160 år gamla. Det är alltså därför som ryssarna nu går till motangrepp – hävdar några av de upprörda franska och amerikanska forskare som tidningen talat med.

Men Nikolai Zak får också försvara sig mot anklagelserna. Han menar att angreppen på hans studie bottnar i antirysk paranoia, samt en dos sårad fransk stolthet. Zak har bara gjort vad andra forskare borde ha gjort långt tidigare, hävdar han själv.

Peak förvirring, med andra ord. En rysk konspiration, eller antiryska fantasier, eller bara en påminnelse om hur skakig men spektakulär forskning alltför lätt får vingar i det gränslösa nya medieklimatet?

Hur man än vänder sig har man ögonen i kors. En sak är i varje fall säker: det finns uppenbarligen inget ämne som är för litet och till synes för harmlöst för att inte kunna förvandlas till en arena för konflikt i denna samtid som är så besatt av sina konflikter.