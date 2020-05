Magnus Västerbro: Nej, pandemin betyder faktiskt ingenting särskilt

Pandemin som vi nu genomlider betyder inget särskilt. Den är ett resultat av slumpen. Liknande och mycket värre har skett många gånger förr; liknande och mycket värre lär ske igen.

Visst är det en tanke som är svår att ta till sig?

När de stora pestepidemierna drabbade människor förr i tiden fanns det en given förklaring att ta till när man undrade varför det förfärliga skedde. Det var helt enkelt Guds vilja, Hans sätt att straffa mänskligheten för deras synder. Så löd den officiella retoriken, som knöt an till föreställningen om att allt i världen bar på ett hemligt budskap. Människor förr levde på så vis i vad som har kallats ett ”retoriskt universum”. Allt talar, allt betyder något. Inget sker av en slump.

Med tiden förlorade sådana förklaringar kraft. Historikern Keith Thomas skriver i den klassiska studien ”Religion and the decline of magic” om hur allt fler under 1600- och 1700-talen började acceptera tanken på meningslöst lidande. Den svårsmälta insikten om att man som enskild människa kan drabbas hårt av plågor, utan att det finns någon särskild orsak till det.

Pandemier har gått fram över hela jorden åtminstone sedan 1500-talet

Men att tänka på det sättet verkar inte riktigt komma naturligt för oss; vi är och förblir teckenskapande varelser.

Det märks inte minst nu när vi alla är fullt upptagna med att bearbeta coronavirusets härjningar, covid-19-pandemin som drabbar så många så hårt. Visst måste det ändå innebära något? Om inte annat så är det väl ett tecken i tiden? Kanske är pandemin en följd av vår tids extrema globalisering? Eller av de galopperande klimatförändringarna? Eller kanske beror det på att vi har rubbat balansen i naturen genom den storskaliga djurhållningen och vårt destruktiva sätt att förhålla oss till omvärlden?

Problemet är bara att det i så fall handlar om samband som inte är nya. Pandemier har gått fram över hela jorden åtminstone sedan 1500-talet, och över stora delar av den långt innan dess. Och vad gäller djurhållningen så har sjukdomar glidit fram och tillbaka mellan oss människor och de andra djuren i tusentals år. På samma sätt har oräkneliga epidemier brutit ut och klingat av redan långt innan de senaste decenniernas klimatförändringar.

Att leta förklaringar av det här slaget handlar snarare om en återgång till de gamla syndastraffstankarna. Om något så svårt som detta drabbar oss, då måste det bero på att vi förtjänar det.

Ett annat sätt att försöka göra pandemin betydelsebärande är föreställningen om att det som sker ändå kan föra något gott med sig. Nu kommer vi till exempel kunna skapa en mer miljövänlig ekonomi, och över huvud taget börja leva mer i samklang med världen omkring oss. Carsten Jensen var inne på en sådan tanke nyligen (DN 12/5), men är bara en av många som prövat liknande idéer.

Det är svårt att se att det som sker nu kommer att få verkligt systemförändande effekter

Man skulle förstås kunna hoppas att det blir så, för nog finns det utrymme för förbättringar därute. Men tyvärr är det inte särskilt troligt. Pandemier har visserligen orsakat stora samhällsförändringar förut, men för att få en bestående verkan skulle det rimligen krävas en mycket allvarligare sådan än den vi nu upplever. Covid-19 orsakar onekligen hundratusentals dödsfall världen över, och därmed ett lika stort antal tragedier. De kortsiktiga följderna blir därför säkert betydande.

Men jämfört med de historiska föregångarna är den ändå lindrig. Det är svårt att se att det som sker nu kommer att få verkligt systemförändande effekter på det sätt som en gång de förödande pestutbrotten, eller för den delen koleraepidemierna på 1800-talet.

Detta inte sagt för att förringa den smärta som sjukdomen och dödsfallen för med sig för de som drabbas av covid-19, utan bara som ett konstaterande: mänskligheten har utsatts för mycket värre prövningar utan att förbättras moraliskt. Är det något som historien visar så är det att vi har en enastående förmåga att så fort en kris är förbi rycka på axlarna och gå vidare – som om inget särskilt har hänt.

Med andra ord: Pandemin är verkligen meningslös. Den kom, den drabbar oss, den kommer att försvinna. Och det betyder inget särskilt.

