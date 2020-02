Mai Zetterlings flickuppror banade väg för filmkvinnorna

Det finns ett bioögonblick i ”Flickorna”, Mai Zetterlings utskällda film från 1968, som hör till filmhistoriens mest uppsluppet upproriska. När mäktiga män passerar revy på vita duken – Hitler, Stalin, Eisenhower, Wilson, Mao – börjar kvinnorna i salongen att höja sina röster. Snart urartar filmvisningen i ett matkrig. ”Så här får det inte gå till”, protesterar några män som genast blir pricktavlor för ägg och gräddtårtor. Det är en emblematisk scen i en kritisk men lekfull film som vrider och vänder på kvinnans plats i manssamhället, inte minst som konstnär.

”Flickorna” ska inte reduceras till ett debattinlägg, men det är frestande att betrakta recensionerna som repliker. Den kvinnliga publiken i filmen kontrasterades av den manliga kritikerkåren i pressen, som snarare tycktes liera sig med salongens ordningsmän. Filmkritikerna konstaterade samfällt att Zetterlings experiment var ett misslyckande och avfärdade filmen som ett buller som inte berörde.

Filminstitutets kvalitetsjury tyckte inte heller att filmen höll måttet och de svenska filmbolagen betraktade Zetterling som ett förbrukat regissörslöfte. Alla hennes filmplaner fick ställas in. Det skulle dröja 18 år tills hennes nästa svenska långfilm, Agnes von Krusenstjerna-porträttet ”Amorosa”, hade biopremiär.

Stina Ekblad som Agnes von Krusenstjerna i ”Amorosa” från 1986. Foto: Roger Tillberg/TT

När Mai Zetterling gjorde ”Flickorna” hade hon redan gjort internationell skandalsuccé med ”Älskande par” och ”Nattlek”. Dansk-amerikanska ”Dr. Glas” skulle ha visats på den stoppade Cannesfestivalen 1968. Därför räcker knappast striden om ”Flickorna” för att sammanfatta Mai Zetterlings brokiga karriär, som pågick ända fram till hennes död 1994. Men den symboliserar en spännande brytpunkt i den svenska filmhistorien, det finns ett före och ett efter, och efterspelet är högintressant för den som vill förstå dagens filmkultur.

Harriet Andersson i ”Älskande par”. Foto: Moviestore/REX

I ”Flickorna” spelar Bibi Andersson, Harriet Andersson och Gunnel Lindblom skådespelare som turnerar med ”Lysistrate”. Inspirerade av pjäsens tema hamnar de i konflikt med sina manliga kollegor – och skapar uppståndelse i pressen när de försöker väcka liv i teaterpubliken och kanske förändra världen lite grann.

Mai Zetterling. Född 1925 och uppväxt på Södermalm i Stockholm. Död i London 1994. Började Dramatens elevskola 1942 och medverkade i 15 uppsättningar på nationalscenen, innan hon började göra filmroller i England 1947. Fick sitt genombrott som filmskådespelare i Alf Sjöbergs ”Hets” år 1944. Bestämde sig på 1950-talet för att bli regissör och långfilmsdebuterade med ”Älskande par” 1964, efter Agnes von Krusenstjernas roman. Gjorde sedan i rask följd långfilmerna ”Nattlek”, ”Dr. Glas” och ”Flickorna”. Fick därefter svårt att finansiera långfilmer och gjorde under 1970-talet bland annat dokumentärer, barnfilmen ”Månen är en grön ost”, samt engagerade sig i kvinnofilmrörelsen. Den engelska långfilmen ”Scrubbers” hade premiär 1982 och fyra år senare gjorde hon ”Amorosa” om Agnes von Krusenstjernas liv, med Stina Ekblad i huvudrollen. Arbetade fram till sin död på en rad oförverkligade filmprojekt. Hon gjorde sin sista filmroll i Staffan Lamms ”Morfars resa” år 1993. På Stockholms feministiska filmfestival, 26 februari–1 mars, riktas ljuset mot Mai Zetterling med filmvisningar och samtal. I samarbete med Cinemateket visas till exempel ”Vi har många namn” från 1975. Visa mer

Eftersom Mai Zetterling själv hade bakgrund som skådespelare speglar uppgörelsen med snäva kvinnoroller hennes egna erfarenheter. Redan som tonåring var hon ett stjärnskott på Dramaten. Strax därpå spelade hon mot Alf Kjellin i flera av 40-talets filmsuccéer – ”Hets”, ”Driver dagg, faller regn”, ”Iris och löjtnantshjärta” – och som 22-åring påbörjade hon en firad karriär i England.

Mai Zetterling i ”Hets”. Foto: Photo 12 / Alamy Stock Photo

Men Mai Zetterling tröttnade på sin perfekta gloria i filmateljén och bestämde sig för att bli regissör. I Hollywood blev det bara en roll, men hon skildrar drömfabriken med kritisk blick i självbiografin ”Osminkat” från 1983: ”En stjärnas ensamhet i filmvärlden är kanske en av de mest tragiska ensamheter som finns.” Mot slutet av 1950-talet omvandlade hon sin stjärnvaluta i England till att göra dokumentärer för BBC. Hennes första kortfilm, ”Leka krig” från 1962, prisades vid filmfestivalen i Venedig.

Redan sex år senare markerade ”Flickorna” slutet för Zetterlings omtvistade auteurlansering. I dag räknas filmen som en feministisk filmklassiker. Vad var det som hände?

”Hets”. Foto: Entertainment Pictures / Alamy Stock Photo

Fem andra skådespelare som ställt sig bakom kameran Karin Swanström gick Dramatens elevskola och gjorde filmroller mellan 1921-42. På 1920-talet regisserade hon flera filmer, däribland crossdressingkomedin ”Flickan i frack” år 1926. Blev senare omstridd maktspelare som producent på Svensk Filmindustri.

Birgit Tengroth gjorde sin första filmhuvudroll som 17-åring och blev en ungdomsstjärna. Efter novellsamlingen ”Törst”, som blev film av Ingmar Bergman med Tengroth själv i en av rollerna, satsade hon på skrivandet.

Mimi Pollak var firad teaterskådespelare och Dramatens första kvinnliga regissör. Efter ett par kortare filmer gjorde hon långfilmsdebut som regissör med ”Rätten att älska”. Tillsammans med Barbro Boman (”Det är aldrig för sent”) var Pollak den enda kvinnliga regissören på 1950-talet.

Ingrid Thulin regisserade redan 1965 kortfilmen ”Hängivelsen”, som i vår får nypremiär på bio. Långfilmsdebuten som regissör kom på 1970-talet med ”En och en”.

Gunnel Lindblom, som medverkade i ”Flickorna”, blev en av Zetterlings efterföljare på 1970-talet. Har bland annat regisserat ”Paradistorg” (1977), ”Sally och friheten” (1981) och ”Sommarkvällar på jorden” (1987). Visa mer

Frågan är extra intressant i år. Under parollen ”5050 by 2020” lanserade Svenska Filminstitutet en jämställdhetskampanj i Cannes 2016. Uppropet fick internationell spridning och sedan dess har flera filminstitut och filmfestivaler antagit utmaningen. Andelen kvinnor bland världens regissörer och manusförfattare är fortfarande försvinnande liten, inte minst på festivalen vid den franska solkusten.

Därför finns det ett behov av att blicka bakåt och studera villkoren för kvinnliga filmskapare – både för att ägna sig åt historisk felsökning och för att hitta förebilder. Och i Sverige betraktas Mai Zetterling som pionjären framför andra. Under Stockholms feministiska filmfestival (26 februari–1 mars) ägnas hon flera visningar och panelsamtal, och Filminstitutet premiärvisar en utställning om Zetterling under festivalen. Så sent som i fjol kom äntligen en diger dvd-box med de flesta av Mai Zetterlings filmer, och nu har filmvetaren Mariah Larsson skrivit den första engelskspråkiga boken om henne: ”A cinema of obsession.”

Att Bo Strömstedt i Expressen liknade ”Flickorna” vid ”förstockade menstruationer” har blivit sinnebilden för samtidens sexism

Det råder alltså ingen tvekan om att det finns ett intresse för Mai Zetterlings öde som auteur.

Trots att det fanns en efterfrågan på kvinnliga filmskapare på 1960-talet – även om det kanske räckte med en – rådde knappast ett välkomnande klimat. Att Bo Strömstedt i Expressen liknade ”Flickorna” vid ”förstockade menstruationer” har blivit sinnebilden för samtidens sexism. Zetterlings film hade premiär under upprorsåret 1968, men världen var ändå inte redo för hennes skarpsinne.

Mai Zetterling i Nicolas Roegs ”Häxor” 1990. Foto: TCD/Prod.DB / Alamy Stock Photo

Eller? Berättelsen om ett motarbetat kvinnligt konstnärsgeni, som sedermera får upprättelse av en upplyst eftervärld, ger inte hela bilden.

Den nya antologin ”Making the invisible visible” exponerar läsaren för kvinnors aktiviteter och avtryck genom den svenska filmhistorien. Och i ett kapitel om Mai Zetterling påminner filmvetaren Ingrid Ryberg om att ”Flickorna” knappast begravdes efter premiären – tvärtom blev den ett portalverk för den feministiska filmrörelsen.

Filmen hyllades av såväl Susan Sontag som Simone de Beauvoir och invigde den första kvinnofilmfestivalen i New York 1972. Där visades Zetterlings film i ett retrospektivt program med bland andra Vera Chytilova, Dorothy Arzner, Lina Wertmüller, Ida Lupino och Agnès Varda.

Ryberg tecknar bilden av en alternativ filmkultur, som etablerade nya sammanhang för en annan publik, med en annan blick. Här var Zetterling en centralgestalt, men talande nog var hon alltså en beryktad regissör som inte hade möjlighet att göra långfilm i Sverige. Genom olika internationella samarbeten, och grundandet av Sveriges kvinnors filmförbund, gjorde aktivismen ändå skillnad.

Ett tecken på genomslaget hittar Ryberg i en text från 1977 signerad Harry Schein. När chefen för Filminstitutet, tillika huvudansvarig för filmpolitikens kvalitetsideal, skulle sammanfatta 60-talet tillstod han att snålheten mot ”Flickorna” hade varit ett allvarligt misstag. Knappt tio år efter premiären hade däremot, som Schein formulerade saken, ”kvinnofrågan blivit allmänt accepterad som fråga av manssamhället”.

Gunnel Lindblom, Harriet Andersson och Bibi Andersson. ”Flickorna”. Foto: Stockholms feministiska filmfestival

Ingrid Ryberg menar samtidigt att Zetterling var något mer än en auteur som var före sin tid. Möjligheterna att finansiera långfilmer blev visserligen begränsade efter ”Flickorna”, men hon var minst lika aktiv på 70-talet. Hon skrev böcker, gjorde tv-produktioner och kortfilmer. I ”Mai Zetterling’s Stockholm” från 1976 framträder regissören till exempel som hemvändande ciceron i August Strindbergs gestalt, och hon samarbetade med andra kvinnor bortom filmvärldens mittfåra.

Mai Zetterling var verkligen en pionjär, som vidgade filmiska gränser, men som filmvetaren Mariah Larsson påpekat har det också funnits en tendens till idealisering. De senaste årens forskning har försökt nyansera och komplicera bilden. Inte förminska henne till ännu ett konstnärsgeni, och kasta ut allt annat filmarbete med badvattnet.

Mai Zetterling 1950. Foto: John Londei/REX

Kvinnor har knappast varit overksamma bakom kameran, bara för att de sällan har regisserat långfilmer, vilket inte minst framgår av ”Making the invisible visible”. Kvinnor har haft olika konstnärliga funktioner, och varit såväl stumfilmsmusiker som biografägare. Att närma sig filmhistorien enligt gängse stjärnsystem, med regissören som det klarast lysande studieobjektet, gör oss bländade och blinda för andra rörelser.

Till exempel att insatser för jämställdhet på filmens område inte måste förstås som ett diktat från ovan. Som Ingrid Stigsdotter påminner i förordet till ”Making the invisible visible” sträcker sig initiativen betydligt längre tillbaka än Anna Serners chefskap på Filminstitutet. Jämställdhetsmål inom filmpolitiken har funnits sedan 2000, men med ett längre perspektiv går det också att spåra framstegen till kvinnofilmrörelsens organisering underifrån.

Men det räcker inte med att få göra film, vilket Zetterling alltså kunde redan på 1960-talet. Det är uppenbarligen en lika stor ödesfråga vem som visar, tittar och pratar om filmen. Kvalitet är trots allt en definitionsfråga. Där visar ”Making the invisible visible” att någonting har hänt de senaste 50 åren. Visst kan uppror i biografen, med eller utan äggkastning, förändra världen lite grann.

Ingmar Bergman, Mai Zetterling och Birger Malmsten firar lucia 1948. Foto: Classic Picture Library / Alamy Stock Photo