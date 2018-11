”Stopp oljesponsing av norsk kulturliv”, står det på Maja S K Ratkjes t-shirt. Den norska tonsättaren, noisemusikern och röstkonstnären är inte rädd att ta sig ton. Även kring sådant som inte rör själva musiken. Men vi återkommer till det.

– Att ha en röst handlar inte bara om att kunna sjunga, utan också om att ha något att säga, förklarar hon när vi ses en söndagsmorgon i Stockholm.

Kvällen innan har hon gjort en soloimprovisation för röst och elektronik på Konserthuset tvärs över torget från hotellobbyn när föreningen Kvast (Kvinnlig anhopning av svenska tonsättare) firade tioårsjubileum.

– Det du såg i går är en väldigt tacksam grej att boka. Men det verkligt viktiga för mig är att andra spelar min komponerade musik, till exempel en stråkkvartett eller babyopera. Det är ofta så att jag nästan står i vägen för min egen musik eftersom performancerollen är mer efterfrågad och det irriterar mig lite, säger hon.

Maja Ratkje Foto: Lisa Mattisson

Ratkje är vad man brukar kalla en composer/performer, en tonsättare som även uppträder live – ensam eller som solist tillsammans med orkester. Hennes vokala instrument är samtidigt helt främmande från de skolade röster man normalt hör inom den klassiska musiken. En stämma som ena stunden låter som tjutande bromsar och i nästa likt en kvidande violin. I år kommer nionde upplagan av festivalen Sound of Stockholm för nutida klassisk och experimentell musik att ge en bredare presentation av Ratkjes mångsidiga skapande. Det blir förstås ännu ett soloframträdande (”som säkert blir helt annorlunda”). Men även ett uruppförande av ett drygt tjugo år gammalt körverk.

Dessutom kommer norska ensemblen Cikada att spela stycket med Shakespearetiteln ”And sing while thou on pressed flowers dost sleep”. Det är ett verk där Ratkje undersökt hur hennes sätt att använda rösten också kan ingå i hennes komponerande. Genom att spela in rösten och analysera ljudets beståndsdelar har hon kunnat överföra materialet till instrumentstämmor. Inspirationen att arbeta med ljuden fysikaliskt kommer från den franska spektralskolan, som utgår från klangfärgernas övertonsspektra. Men också från musique concrète-traditionen.

– Där tar man ett ljudobjekt och undersöker vad ljudet är. Det var ett resultat av att man kunde spela in ljuden och använda dem i musik, fritt från associationer till objektet. Den tankegången har jag med mig i instrumentalkomponerandet och när jag använder min egen röst. Jag arbetar inte som en skådespelare med känslor och associationer till det mänskliga, utan tänker på ljuden jag åstadkommer som rena ljud, förklarar hon.

På nittiotalet studerade Ratkje komposition vid musikhögskolan i Oslo och började improvisera tillsammans med andra musiker. Det blev gruppen Spunk, vars namn är hämtat från Pippi Långstrump.

– Jag har alltid sjungit. När jag var liten var jag fascinerad av ljuden omkring mig. Vissa är väldigt bra på att uppfatta nyanser i färger och ljus, för mig var det ljudet och det som sker i det auditiva rummet.

Men jag tänker på valet att använda just rösten. Visst finns det en dubbelhet i det eftersom en röst kan vara ett instrument i musik, men också ett demokratiskt verktyg?

– Ja, det är sant. Jag var ansvarig för en konsertserie vid festspelen i Bergen som hette ”Voices that matter” och det var precis den dubbelheten jag tänkte på där. Att använda rösten betyder att du har ett ansvar att förmedla något. Det har man ju alltid som konstnär, men när man arbetar med rösten blir det väldigt konkret.

Det var för övrigt i samband med just festspelen i Bergen 2012 som Ratkje bestämde sig för att protestera mot en av festivalens huvudsponsorer, dåvarande Statoil (nu Equinor). Hon fick arrangören att ta bort företagsloggan från hennes programpunkt och kanaliserade småningom motståndet i aktionsgruppen Stopp oljesponsing av norsk kulturliv. Därav texten på Ratkjes tröja.

– Miljödebatten är inte så stor bland norska konstnärer och det beror bland annat på att oljebranschen sponsrar en väldigt bred del av kulturlivet. Det har lett till konsensus om att det är greit. Det är inte alls sant att pengar som man får genom sponsring skulle vara detsamma som statliga medel. Genom sponsring ingår man ett samarbete, där man bygger varandras varumärken. Det borde vara självklart för folk, men det är det inte.

Tycker du att en konstnär har ett extra stort ansvar?

– Ja, en konstnär ska ju vara synlig och de yttringar du gör i samhället betyder något. Det får folk att tänka, men kan också legitimera problematiska saker. Det är viktigt att konstnärer förstår att det är allvar. Företagen betalar nästan ingenting för att få väldigt mycket goodwill tillbaka. De köper sig till kredibilitet. Det är nästan som om konsten sponsrar dessa stora multinationella, oetiska företag, säger Ratkje.

Nyligen tackade hon nej till att spela på en stor festival sponsrad av Red Bull, läskedryckstillverkaren som breder ut sig alltmer inom såväl det kommersiella som experimentella musiklivet.

– Jag kom fram till att det inte fanns några positiva associationer alls. Varför ska det företaget då använda mig för att göra reklam för en energidryck? Man kan också fråga sig på vilket sätt näringslivet tar ansvar för det offentliga kulturlivet. Stora privata aktörer som Red Bull har ingen långsiktighet eller program för att utveckla kultur. De använder den bara som galjonsfigur.

Ditt miljöengagemang sträcker sig långt tillbaka. Vad kan konstmusiken göra för klimatet?

– Musiken och konsten är mer komplex än en politisk fråga, men konsten kan ju sätta temat på agendan, säger Ratkje och berättar om sitt orkesterstycke ”Paragraf 112” som fått sitt namn efter miljöparagrafen.

Beställningsverket skrevs till 200-årsjubileet av den norska grundlagen 2014 och framfördes av landets symfoniorkestrar.

– Miljöparagrafen säger att alla medborgare har rätt till en hälsosam miljö och att myndigheterna ska se till att bevara den. Hela texten stod tryckt på noterna så att musikerna hade den framför sig. Det är en ganska fin tanke. Och så trycktes den i programbladet vid alla konserter så det blev en god spridning av miljöparagrafen.