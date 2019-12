Malin Åkerman: Jag har sagt att Tomas Ledin är Sveriges Bruce Springsteen

Fem av Malin Åkermans mest betydande roller

”The heartbreak kid” (2007)

Åkermans genombrott på bioduken kom i bröderna Farrellys komedi. Ben Stiller spelar ogifte Eddie vars liv förändras när han träffar Lila (Åkerman). På smekmånaden visar hon sig inte alls vara den charmiga tjej han blev kär i. Kritikerna var skeptiska, men publiken strömmade till biograferna – och Åkerman fick mycket beröm för rollen som odräglig fästmö.

”27 dresses” (2008)

”Grey's anatomy”-stjärnan Katherine Heigl spelar osjälviska Jane som varit brudtärna 27 gånger. Malin Åkerman är hennes yngre bortskämda syster som ska gifta sig med Janes chef – som också Jane är kär i.

”Watchmen” (2009)

Åkerman spelar latexklädda superhjältinnan Silk Spectre II i filmen som bygger på Alan Moores och Dave Gibbons kultförklarade serieroman från 1986. Den utspelar sig i ett alternativt 80-tal där Richard Nixon är ständig president och en grupp brottsbekämpande superhjältar (där Åkermans karaktär är enda kvinnan) ser till att USA går vinnande ur alla konflikter.

”Rock of ages” (2012)

Den 80-talsdoftande nostalgiska musikalkomedin ”Rock of ages” – baserad på musikalen med samma namn – bjuder på en kavalkad av klassiska rocklåtar. Åkerman spelar Rolling Stones-journalisten Constance Sack, som försöker få en intervju med Tom Cruises strulige rockstjärna Stacee Jaxx. I en scen sjunger de tillsammans Foreigners powerballad ”I want to know what love is”.

”Billions” (2016)

I Showtimes succéserie gestaltar Malin Åkerman den iskalla miljardärsfrun Lara Axelrod som lever i New Yorks hårda finansvärld. Hennes man, värdepappersfondsmäklaren Bobby ”Axe” Axelrod, befinner sig i ständig maktkamp med riksåklagaren Charles ”Chuck” Rhoades. Dramaserien har hyllats stort och så även Åkerman. Serien sänds på HBO.