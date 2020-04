Malin Lindroths bok om Rolf är förvånansvärt platt

Böcker Malin Lindroth ”Rolf” Norstedts, 161 Visa mer

Det är med en kort berättelse, på 161 sidor, som författaren Malin Lindroth nu återvänder till romanen. Då har det gått drygt tjugo år sedan hennes ”Vaka natt” kom ut. I den vakade huvudpersonen över en kvinna som dödat sin dotter. Under tiden minns hon sin egen uppväxt med en psykiskt instabil mamma. Sena kvällar smög modern in i sovrummet och tryckte in en spik i en lillasysters öra, bara för att sedan få vara den som skulle trösta henne.

Det speciella med ”Vaka natt” var att den utifrån den här udda uppväxten belyste hur totalt prisgivna barn generellt är till de föräldrar de råkar ha fått. Först en bra bit in i romanen, när flickan är i nioårsåldern och kamrater börjar fälla kommentarer om hennes konstiga mamma, förstår hon att familjen kanske inte är som andra.

”Vaka natt” var en poetisk och nyansrik roman som för ofta glöms bort när de senaste decenniernas svenska prosa ska sammanfattas. Sedan var Malin Lindroth tyst som författare fram till 2018 då hon gav ut essän ”Nuckan” som fick mängder av bokläsare att diskutera ofrivilligt ensamma kvinnor.

I den nya romanen möter vi Rolf Boman. Han är en snart 60-årig lärarvikarie i svenska och engelska på Komvux. Nu sitter han och kedjeröker i sitt ensliga kök med blod på byxorna och börjar skriva till den polis som han tror är på väg för att gripa honom. Dokumentet inleds med orden: ”Mitt namn är Rolf Boman. I natt har jag dödat en flicka.”

Och så berättar Rolf om flickan som började söka upp honom när han satt kvar och arbetade på skolan på kvällarna. Först blev han irriterad över att hon tog sig in i hans kontrollerade liv. Sedan kunde han inte sluta att tänka på flickan i rosa hår och silvrig täckjacka och längtade efter hennes besök. Pinky, som han kallar henne, skär sig i armarna och vill att han ska lägga om såren.

Snart har de utvecklat en ritual där hon skär, han binder om – för att sedan, med allt större laddning mellan dem, tillsammans börja skära också honom.

På många sätt kan man se den här romanen som en tjugo år äldre pendang till ”Vaka natt”. Där var det en mamma som skadade för att få vårda. Här är det i stället en ung kvinna som skär sig för att bli omvårdad.

Men där tar också alla likheter slut. För där ”Vaka natt” var en mångbottnad roman är ”Rolf” en förvånansvärt platt och fyrkantig historia.

Den lider av något som är förödande: att läsaren inte känner att huvudpersonen är psykologiskt trovärdig. Jag kan, för att ta ett exempel, helt enkelt inte tro på att Rolf på en föreläsning på universitet för trettio år sedan skulle känna sig så kränkt av att en filosofiprofessor ber honom hålla tyst att han ger upp alla ambitioner. Att denna enda replik skulle skapa sådan skam att han i princip slutar att leva.

Den här misstron blir än mer problematisk när romanen är skriven i första person och det bara är Rolfs röst vi hör.

Det är förbryllande. Just Lindroth brukar kunna skapa psykologiskt trovärdiga stegringar som gör att man, även när personer gjort oväntade saker, varit helt övertygad om att ja, så här kan en människa agera.

Mer övertygande är att man mot slutet av ”Rolf” kan fråga sig om denne lärarvikarie, som knappt klarat av något i sitt liv, möjligen faktiskt inte ens klarade av att bli mördare. Men då har läsaren i 161 sidor lyssnat till en person som tyvärr mest framstår som en för enkel litterär konstruktion.

