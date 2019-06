Malin Mendel: Indiens demokrati lever farligt

Just nu: spara 50%

En eftermiddag när jag går uppför den smala trappan till min lägenhet i Bombay möts jag av enorm säkerhetsdörr. Den blockerar samtliga fyra lägenheter på våningen. Min granne sliter blicken från arbetarna som svetsar gångjärn, för att viskande förklara vad som pågår.

”Vi är muslimer det vet du, men du vet inte allt som pågår och vad det innebär. När som helst kan goons slå in våra dörrar, våldta och misshandla oss. Så ta nu de här nycklarna och glöm inte att låsa, ok?”

Hon har rätt, som utlänning förstår jag inte allt som pågår. Indiens 1,3 miljarder människor med olika språk, kultur och religion är som tre Europa. Det är omöjligt att överblicka alla motstridiga strömningar och svårt att generalisera. Men efter snart femton år som journalist i Indien är jag orolig för att denna unika indiska mångkultur och tolerans är hotad.

Indien har just genomfört det största valet i mänsklighetens historia, men demokratin kan inte tas för given. När jag under vårens valrörelse rest runt i landet har det varit uppenbart hur stort suget är efter en stark ledare. Överallt möts jag av en kör av BJP supportrar som skriker ”Modi! Modi!” Det är lätt att dra paralleller till Trump, Putin, Orban och Bolsonaro.

Det enorma stödet för den indiske premiärministern har gett BJP fortsatt majoritet i parlamentet. Men Narendra Modi har också en polariserande effekt. Hans hindunationalistiska politik har skapat stor oro bland religiösa minoriteter, och bland de som vill att Indien ska fortsätta vara en sekulär demokrati.

I sin första tweet efter valsegern skrev Modi att han vill bygga ett inkluderande Indien, men det har inte varit BJP:s budskap under den föregående mandatperioden. Enligt en undersökning av indiska NDTV har uttalanden mot religiösa minoriteter från politiska ledare ökat med 500 procent sen BJP kom till makten. Det är BJP som står för 90 procent av uttalandena. Samtidigt har våldet mot framförallt muslimer och kristna trappats upp. Oftast handlar det om människor som slagits ihjäl av hinduiska fundamentalister anklagade för att ha ätit nötkött – då kon är helig för hinduer.

Jag hoppas att Modi lever upp till sitt löfte om ett Indien för alla. Inte bara för indiernas skull, utan också resten av världen som kan titta på Indien och inspireras.

Hinduerna utgör 80 procent av befolkningen, men genom historien har olika trosinriktningar bidragit till att forma Indiens kultur. I dag bor här 200 miljoner muslimer och åtskilliga andra minoriteter. Om Indien ska fortsätta att vara en demokrati, krävs lika rättigheter för alla oavsett tro.

Narendra Modi framställer sig som en enkel man, företrädare för vanligt folk som är trötta på den politiska eliten. Men vad som skulle kunna tas för en folklig rörelse, är i själva verket en medveten toppstyrd och väl genomförd plan.

Modi började sin politiska karriär i den militanta hindunationalistiska organisationen RSS, som drivit idén om ett hinduiskt Indien sedan 1925. Rörelsen undviker media, men när jag en tidig morgon söker upp ett 30-tal män i khaki kläder i en förort till Delhi går deras ledare med på en intervju.

På en glest bevuxen gräsmatta hissar männen sin flagga, går i takt och slåss med bambukäppar. Ledaren berättar att organisationen växt sig allt starkare och att det i dag finns tiotusentals grupper runt om i Indien. Mötet avslutas med stillsamma yoga-övningar.

Kontrasten kan förefalla märklig. Hur kan förberedelser för strid hänga ihop med yoga och hinduismens budskap om icke-våld? Svaret är att religionen inte uppmanar till våld, utan används för att mobilisera och skapa ett vi mot dem.

RSS är spindeln i nätet för en rad hindunationalistiska organisationer – varav BJP är en. De olika grenarna kompletterar varandra, till exempel har RSS hjälpt BJP att bli framgångsrika på sociala medier. Genom rörelsens stora nätverk har så kallade IT-celler skapats, vilket bidragit till att Narendra Modi är den tredje mest följda politikern i världen.

Journalisten Swati Chaturvedi berättar i sin bok ”I am a troll” hur BJP använder sociala medier för att påverka opinionen. Swati beskriver IT-cellerna som ”call centers of hate” där människor sitter hela dagarna som ett vanligt nio till fem jobb och sprider hat och hot.

När jag träffade Swati tidigare i år kom hon till mötet ihop med sin man. Hon undviker att vara själv eftersom hon lever under dödshot. Även andra indiska kollegor berättar om ökad rädsla, anpassning och självcensur. Förra året dödades sex journalister och få av brotten klaras upp. Indien har dalat till plats 140 i pressfrihetsindexet över världens länder.

Men när Swati pratar om att Modi och hans parti inte erkänner mediernas roll i ett öppet samhälle och att hon därför är extremt orolig för den indiska demokratin, har jag svårt att riktigt ta till mig hennes ord. Pågår verkligen en liknande utveckling i Indien som i Polen, Turkiet och Ryssland? Där demokratiskt valda ledare begränsar religions- och yttrandefriheten och därmed försvagar demokratin och säkrar sin egen makt. Det Indien jag känner är ju så högljutt och okontrollerat, har så många starka regionala ledare och tiotusentals tidningar och tv-stationer. Till skillnad från många andra länder har Indien också en flera decennier lång tradition av demokratiskt styre. De kämpade hårt för detta i frigörelsen från britterna, och den indiska konstitutionen som garanterar ett sekulärt styre med lika rättigheter är den längsta i världen.

Dessutom går få av BJP:s nationalistiska förändringar obemärkt förbi. Författare har lämnat tillbaka priser i protest, demonstrationer har avlöst varandra och regeln om att alla måste stå upp under nationalsången på biograferna mötte sådant motstånd att den i praktiken har slopats.

Jag förstår de som strävar efter att ta steget in i medelklassen, och som sätter sitt hopp till Modis löften om mer pengar i plånboken. Han står för något nytt efter decennier av politik som inte skapat den förändring som många indier längtar efter. Kampanjer om att städa upp, bygga toaletter och minska korruptionen syftar till att skapa en stormakt som indierna kan vara stolta över. Efter flera hundra år av kolonialstyre och fattigdom finns ett revanschbehov. Men patriotismen kan slå över i exkludering och fundamentalism.

Hindunationalismen har gått från att vara en marginell företeelse till att bli mainstream. Förändringen har skett stegvis, det kan handla om små saker som nya ord och begrepp. Till exempel det nya skällsordet ”anti-national”, det vill säga personer som ifrågasätter. Sådana anses numera inte bara vara emot de styrande – utan emot sitt land.

Människorättsorganisationer varnar för att yttrandefriheten begränsas allt mer i Indien, och det gäller även organisationerna själva. Amnesty och flera andra har fått sina konton spärrade. En enda anställd finns kvar på Amnesty i Delhi och när jag skulle intervjua henne fick det ske i en park, då kontoret stängts efter en tio timmar lång husrannsakan.

Tillbaka i mitt kvarter i Bombay ser jag på alla tempel, kyrkor och moskéer med tacksamhet, och tänker på hur vi brukar fira jul, Eid och Diwali tillsammans i mitt hus. Mannen under mig spelar Abba på högsta volym, damen i fönstret mitt emot sjunger Bollywood hits. När min granne och jag går till marknaden har jag shorts och t-shirt, hon en heltäckande burka, det är inget vi eller någon annan tänker på.

Jag hoppas att Modi lever upp till sitt löfte om ett Indien för alla. Inte bara för indiernas skull, utan också resten av världen som kan titta på Indien och inspireras.

Malin Mendel är SVT:s korrespondent i Indien

