Malin Ullgren: Framtiden redan här – skallet mot Greta Thunberg tillhör gårdagens debatt

Jag avundas alla dem som när de ser Greta Thunberg inte tänker på klimatförändringar, utan på kulturkrig. Här ska inte räddas nån jävla ”planet” – nu är det kampen mot ”godheten”, mot vänstern och mot skolskolket som är högsta prioritet!

Jag är inte särskilt spydig när jag säger att jag avundas dem som inte är rädda för det som sker. Det måste vara så vilsamt, så lugnt i själen. Ingen ångest över hur det ska gå för oss och för kommande generationer. I stället: emotioner lagom stora för en konflikt i bostadsrättsföreningens styrelse.

För delar av högern faller det sig naturligt att avfärda vilken fråga som helst om den på minsta sätt verkar ”vänsteranstruken”. Jag kan förstå att den aktivistiska kraftsamling som klimatrörelsen är på väg att bli världen över känns artfrämmande för en viss konservativ stam: manifestationer på gatorna och ifrågasättande av näringslivet – ständigt obehagliga inslag sedan franska revolutionen och senare storstrejkerna.

Den kulturkrigande högern är dock inte ensam ansvarig för de fatalt inkrökta perspektiven. Även representanter för andra politiska hållningar ser chansen att vara ”konträra”, att muta in små lotter av ”oväntade positioner i debatten” och kräva rätten att anföra ett superlokalt metaperspektiv på klimatet – till exempel som något som den bekymrade medelklassen bekymrar sig för mycket om. Eller om det är löjligt eller inte löjligt att skriva artiklar om huruvida man väljer att flyga? Hm… låt mig fundera, här kanske finns en ”egensinnig” vinkel att exploatera…

Alltsammans är en vägran att acceptera att de vanliga reglerna inte längre gäller. I normala fall är det högerns jobb att ta gestalt efter det som inte är vänster. I normala fall är det olika medierösters jobb att inta vilken ”oväntad” position som helst, oavsett bäring på en mer akut verklighet.

Men nuvarande klimattillstånd är inte normalt, det har inte varit normalt på 20 år. Det kräver något annat.

På litteratursajten Lit Hub ligger nu ett utdrag ur författaren och miljöaktivisten Bill McKibbens nya bok ”Falter: Has the human game begun to play itself out?”. Utdraget har rubriken ”It’s not coming, it’s here” och handlar om de våldsamma effekter som den globala uppvärmningen redan har: om torkan, bränderna och vattenkonflikterna.

McKibben ber alltså läsaren att till en början bara se det som har hänt och det som händer. Man måste inte ens föreställa sig en skrämmande framtid för att förstå den mänskliga effekten på klimatet. Den finns ju till beskådan: ”Den beboeliga planeten har bokstavligen börjat krympa, en helt ny utveckling som kommer att bli den stora berättelsen om vårt århundrade” (min övers, Lit Hub 22/4).

Jag tillhör inte dem som dras till fantasifulla föreställningar om undergången. Jag har aldrig gillat den sortens fiktion eller ideologi, jag förstår knappt den psykologiska lockelsen. Är inte livet svårt nog som det är? Behöver man detaljerade sagor för att föreställa sig att allt kan gå åt helvete? Det är väl redan uppenbart för alla som inte har levt extremt skyddade liv?

Men den här gången kan jag inte undvika att ta del av undergångsskildringen. Jordens undergång har på vissa sätt redan ägt rum och är inte en fråga om vilka genrer man föredrar.

Den spritt språngande oförmågan att underordna sig verkligheten är vad den är. En del politiker och opinionsbildare kommer att fortsätta att angripa klimatfrågan som en symbol, som en falsk oro för Greta Thunbergs ungdom, eller vilka förment empatiska uttryck man nu väljer. De kommer att tjafsa och ironisera högljutt i hopp om svar på signalen för vanligt gammalt kulturkrig.

Men klimatförändringarna – torkan, bränderna, vattenbristen – har redan gjort deras världsbild obsolet. Det är inte så stor idé att svara på den längre. Man kan bara välkomna avhopparna när de återigen ansluter sig till verkligheten.

