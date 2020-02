Malin Ullgren: Jag känner igen kulturvärldens benägenhet att bortse från ett övergrepp

Hur går det till när idén om konstens frihet blir till en mans rätt att begå sexualbrott?

Frågan följer mig när jag läser Vanessa Springoras glasklara, djupt berörande och självbiografiska berättelse ”Le consentement” (Samtycket, det franska förlaget heter Grasset), om när hon som 14-åring i mitten av 1980-talet utnyttjades sexuellt av en 50-årig författare, Gabriel Matzneff.

Frågan följer mig, därför att jag har tänkt på den sedan jag läste Matilda Gustavssons ”Klubben”.

”Klubben” handlar inte om våldtäkt av minderåriga. Ändå känner jag igen den aristokratiska benägenheten att bortse från övergrepp i en kultursfär.

Jag känner igen frånvaron av ett avgörande tankeled: när estetiska ideal om det gränsöverskridande och det sublima i konsten helt sömlöst utsträcks till att också gälla kulturutövaren som man. När estetiken förvandlas till ett förnekande av etiken i ett mänskligt möte.

Den förnekade etiken drabbade Springora med full kraft. Föreställningar om litteraturens betydelse ställde sig i vägen för flickan Vanessas betydelse. Hennes rätt att slippa bli utnyttjad vägde så lätt i jämförelse med konstnärens rätt att… ja, vad? Göra konst handlade det ju inte om.

I ”Le consentement” kvider ensamheten från sidorna. 14-åringen bryts ner, slutar nästan att gå i skolan. Ingen ingriper, trots att relationen är offentlig. Trots att Matzneff ständigt publicerat sig om sin dragning till minderåriga. Hans övergrepp var alltså över huvud taget ingen hemlighet.

Boken skildrar en rad tillfällen då vuxna med inflytande både i hennes liv och i kulturvärlden kunde ha ifrågasatt det lämpliga i att författaren har en 14-årig ”flickvän”. Med svensk lagstiftning skulle det nu betraktas som våldtäkt, men lika tydlig var och är inte fransk lag, även om hon inte var sexuellt myndig.

Sammanfattningsvis valde man att värna Matzneff. Han fick priser, konstnärslön och artiga fniss när han i tv talade om hur han föredrog tonårstjejer.

Det finns en libertinsk tradition som går långt tillbaka i den franska kulturhistorien och som har fortsatt att prägla förståelsen av litteratur i Frankrike. Att landet odlat en självbild som det erotiskt mogna och raffinerade alternativet till angloamerikansk puritanism bidrar också. Dessutom, som både Springora och andra tagit upp, ville namnkunniga franska intellektuella i kölvattnet av 1968 och i någon sorts frihetlig anda upphäva åldersgränsen för den sexuella debuten.

Kanske finns specifikt franska aspekter av det som drabbade Vanessa Springora. Men benägenheten att ge manliga kulturutövare carte blanche för övergrepp har ju visat sig vara universell. Inte minst av det skälet hoppas jag att ”Le consentement” översätts till svenska.

I Frankrike har en polisutredning satts i gång kring Matzneff, även om just Springoras fall är preskriberat. Själv är han chockad och besviken på alla dem som fram till skandalen briserade i december höll honom om ryggen, vilket han berättade om i en intervju i The New York Times i förra veckan.

Jag förstår honom. Jag förstår hans chock över att hans böcker har dragits in – det är ju samma pedofila texter som för bara några månader sedan. Och jag betvivlar att hans gamla försvarare plötsligt har kommit till insikt om att sexuella övergrepp i sig inte är litteratur. Deras feghet är precis densamma som fick dem att till helt nyligen tramsa kring en förövare.

