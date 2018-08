Malin Ullgren väljer sina fem favoriter – vecka 32

1. TV-SERIE

”Sharp objects”

Regi: Jean-Marc Vallée (HBO)

The Southern belle är en ljuvligt knepig sort: släpig, tvångsmässigt flirtig, lika maktfullkomlig som hon är skör. I nya dramaserien ”Sharp objects” finns hon i njutbart överflöd, från tonåring till övre medelålder. Serien bygger på Gillian Flynns roman ”Vassa föremål” och handlar om ångestridna reportern Camille (Amy Adams) som återvänder till hemstaden Wind Gap i Södern, där unga flickor försvinner. Suggestivt, obehagligt och förföriskt, med en briljant Patricia Clarkson som mammamonster och åldrande skönhet.

2. LITTERATUR

”Den brutna kvinnan”

Av Simone de Beauvoir

Översättning: Kristofer Leandoer (Ellerströms)

Den har varit följetong i franska Elle, givits ut som novell; nu har ”Den brutna kvinnan” för första gången översatts till svenska – som roman. Simone de Beauvoirs berättelse om 44-åriga Monique som blir bedragen av sin man och drabbas av en livskris rörde tydligt och specifikt vid franska hemmafruars situation när den kom ut 1967, men är fortfarande en uppfordrande skildring av livets skörhet, av hur det enda beständiga är föränderligheten.

3. LITTERATUR

”Hundrade och en ­Göteborgs­kvinnor”

Red: Lisbeth Larsson (Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg)

Hamnstaden, arbetarstaden, proggstaden – berättelsen om Göteborg tenderar att bli en mycket manlig historia, vare sig det handlar om industri, politik eller musik. Särskilt roligt då att läsa om kvinnor som genom 400 år har bidragit till att göra både staden och landet till vad de är i dag: som barnmorskan Johanna Hedén och hennes metoder för stopp av störtblödningar, restaurangdrottningen Judith Karlander, författaren Åsa Nelvin och 98 till.

4. TIDNING

New York Times

Långläsningen ”Losing earth: The decade we almost stopped climate change” av Nathaniel Rich, med bilder av ­George ­Steinmetz i New York Times, var något jag skjutit upp: folk omkring mig verkade tappa allt hopp när de läst den. Men denna heta sommar är vi allt fler som inser att vi måste orka förstå vad som händer, vad som kan göras och vad som faktiskt redan är för sent. Rich och Steinmetz berättar en djupt laddad historia om vår framtida existens.

5. LITTERATUR

”Spionen som kom in från kylan”

Av John le Carré

Översättning: Cai Melin, Lena Melin (Albert Bonniers förlag)

Det tog mig lång tid att fylla i denna bildningslucka, men äntligen, denna sommar har jag läst John le Carrés mästerverk från 1963! Och vilken strålande roman, full av torrt laddade scener från ett nyss svunnet Europa. Förlåt en nyfrälst, många av er har naturligtvis för länge sedan läst Smiley­sviten – jag är bara så glad över alla delar som återstår för mig att försvinna in i.

Malin Ullgren är litteraturredaktör på DN Kultur.

Läs mer:

Åsa Beckman väljer sina fem favoriter vecka 31

Jacob Lundström väljer sina fem favoriter vecka 30