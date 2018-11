Malin Ullgren: Var inte så förbannat naiva inför vår tids fascism

”Vi vet ingenting längre, allt kan hända.”

Den fransk-marockanska författaren och journalisten Leïla Slimani drar upp axlarna i en gest som skulle kunna kallas uppgiven förvåning. Inför ett scensamtal på Kulturhuset Stadsteatern i början av veckan pratar vi om det amerikanska mellanårsvalet, om förhoppningen att demokraterna ska få majoritet i kongressen. Men det enda man kan säga med säkerhet om världen nu är att den är pålitlig som en giftorm.

Det är slående när man talar med en människa man aldrig har träffat förut, hur snabbt ett småprat kommer att handla om detta: vad är det som händer? I USA, i Brasilien, i Polen, i Ungern, i närvaron av mer eller mindre distinkt fascistiska partier i europeiska parlament.

Själv upplever jag att motståndet mot denna utveckling är otydligt. Medan extremhögern tycks välla fram i stora, viktiga länder, saknar jag ett lika framvällande motstånd. På nationell nivå finns det, men det är inte en samlad rörelse, inte en metoo-våg av nej, nog nu.

Förutom de flagranta medlöparna, de som helt enkelt tål en smula högerextremism därför att den inte är väsensskild från deras egen konservatism, eller som tål den av blind längtan efter borgerliga regeringar, möter fascismen otillräckligt motstånd också från andra håll. Bland intellektuella, som är eller som gör sig naiva. Bland människor som inte kan orientera sig i en ny, akut situation därför att deras ideal gör dem undergivna i mötet med rå fascism.

Den bosnisk-amerikanske författaren Aleksandar Hemon talar tydligt om denna missriktade intellektuella vänlighet i en strålande text på Lit Hub (1/11). Rubriken ”Fascism is not an idea to be debated, it’s a set of actions to fight” – fascism är inte en idé som ska debatteras, det är en handlingsplan som ska bekämpas.

Hemon grundar sin essä i den egna erfarenheten av kriget i Jugoslavien, i hur han såg sin bästa vän förvandlas från en ung man som diskuterade film till en ung serbisk nationalist som såg fördelar med Hitler och som citerade äldre poesi om den rättfärdiga utrotningen av muslimer. Ändå kämpade Hemon på med den gamla vänskapen. Han skrek på sin vän, argumenterade, försökte hitta den människa han en gång hade känt. Det gick inte. Kanske därför att den människa han hade känt också alltid hade haft den här hållningen.

Hemon skriver: ”Mitt förhållande till kriget har alltid utmärkts av en intensiv känsla av att jag misslyckades med att se vad som var på väg att ske, trots att allt jag behövde veta fanns där, rakt framför ögonen”. Han fortsätter: ”Jag skäms fortfarande över min feghet och min naiva tro att om vi bara fortsatte tala, skulle något kunna föra honom tillbaka”.

Hemon berättar historien om sin vän apropå att The New Yorker först bjöd in Donald Trumps förre chefsideolog, alt-rightprofilen Steve Bannon, till tidskriftens festival, även om inbjudan senare drogs tillbaka.

För det som på papperet kan verka som en föredömlig öppenhet, ett fritt brytande av åsikter, innebär med Bannon och den moderna formen av fascism att just bortse från vad fascism är, nämligen våld mot grupper av människor som definieras som oönskade element.

Alla som har upplevt det krig Aleksandar Hemon har upplevt drar inte samma slutsatser. Men för mig framstår hans ord som en i smärtsam erfarenhet välgrundad hållning: var inte så förbannat naiva.

Vi vet inte längre någonting, allt kan hända. Så opålitlig är världen just nu. I en sådan värld behövs ett samlat motstånd – fritt från den än behagsjuka, än idealiserande reflexen att vara vän med alla.

