Man läser John Boltons bok om Trump med lika delar avsmak och förundran

Sakprosa John Bolton ”The room where it happened. A White house memoir” Simon & Schuster, 592 sid. Visa mer

I sin självbiografi från 2008, ”Surrender is not an option”, kommer John Bolton ut som revolutionär. Det fanns en tid när det republikanska partiet var konservativt – i meningen försiktigt, ansvarsfullt, traditionsbundet – men då Bolton blir FN-ambassadör 2005 är det omstörtande verksamhet som gäller.

Neokonservativa ideologer har övertalat presidenten George W. Bush att invadera Irak. En stjärnsmäll för den internationella ordning baserad på FN och Nato som amerikanerna själva skapat, och som tjänat landet så väl sedan andra världskriget.

Boltons uppdrag blir att ge Förenta Nationerna nådastöten. På bara sexton månader är han nära att lyckas.

Den bisarra höjdpunkten i ”Surrender is not an option” är Boltons kröning av Ban Ki-moon till generalsekreterare. I ett startfält av kompetenta tuffingar – värdiga arvtagare till Dag Hammarskjöld och Kofi Annan – rekryterar Vita huset en färglös byråkrat från det diplomatiska enfrågelandet Sydkorea.

Slagordet var i Boltons mustasch långt innan det hamnade på Trumps kepsar

Ban Ki-moons främsta merit är beredvillighet att dansa efter USA:s pipa. Han förväntas dränera det korrupta FN-träsket i New York, eller åtminstone göra dess rosenkindade internationalister irrelevanta.

Målet är inget mindre än en ny världsordning, baserad på nationella intressen. America first. Slagordet var i Boltons mustasch långt innan det hamnade på Trumps kepsar.

Men revolutionen äter sina barn, som det heter i Georg Büchners drama ”Dantons död” från 1835. Bush den yngre gör rent hus med det multilaterala samarbete som byggts upp av fadern, Bush den äldre. Mycket riktigt blir den sansade brodern Jeb Bush uppäten i presidentvalet 2016, när revolutionen kommer hem till Washington i skepnad av Donald ”Drain the swamp” Trump.

Att den republikanske veteranen John Bolton skulle utses till Trumps säkerhetsrådgivare var lika logiskt som överraskande. Bägge bildstormare på yttersta Fox News-kanten, men med agendor som knappast gick att förena i utrikespolitisk praktik.

Bolton en hökarnas hök, inställd på att oskadliggöra skurkstater som Iran och Nordkorea, kompromisslös mot Kina och Ryssland. Trump tvärtom en beundrare av diktatorer men motståndare till militära äventyr, av det enkla skälet att sådana blivit impopulära efter fiaskon i Irak och Afghanistan.

Samarbetet kunde bara sluta på ett sätt. Bolton blev lika kortvarig i Vita huset som i FN-skrapan. Nu har han skrivit den obligatoriska boken.

Man blir illa berörd som inför en bilolycka, och det är lika omöjligt att titta bort

”The room where it happened” marknadsförs som en avklädning av Donald Trump. Den är betydligt pinsammare för författaren själv.

Presidentens tokigheter är väl dokumenterade vid det här laget. Den programmatiska okunnigheten. Oförmågan att fokusera. Den bottenlösa fräckhet som eldar på supportrarna. Föraktet för normala politiska spelregler. Bristen på strategi och intresse för allt annat än egna tittarsiffror.

John Bolton är ingen vidare stilist, men precis som i hans bok om FN finns en detaljrikedom som ger trovärdighet åt vittnesmålet. Man blir illa berörd som inför en bilolycka, och det är lika omöjligt att titta bort.

Mest beklämmande är att inget längre förvånar. Det hade haft större nyhetsvärde om Trump faktiskt känt till att Finland är självständigt och Storbritannien en kärnvapenmakt. Man hade höjt mer på ögonbrynen om presidenten inte lovordat Kinas koncentrationsläger i syfte att vinna personliga favörer från Peking.

Varför rekryterar Donald Trump konsekvent medhjälpare som sedan de fått sparken stämplas som lögnare och förrädare?

Mönstret är belagt i tidigare böcker och i riksrättsförhören om Ukraina. Trump vill bli beundrad och omvald. USA:s verkliga säkerhetsintressen – för att inte tala om mänskliga rättigheter eller demokratiska normer – är fullkomligt underordnade.

Man läser John Boltons bok med lika delar avsmak och förundran. Varför tog han jobbet som rådgivare åt någon han så övertygande avfärdar som charlatan? Varför rekryterar Donald Trump konsekvent medhjälpare som sedan de fått sparken stämplas som lögnare och förrädare?

Inga svar står att finna i ”The room where it happened”. Boltons självsmekningar blir till sist läskigare än Trumps, just för att han har koll på världen och hästarna hemma.

Alla anständiga politiker har samma grundläggande reflexer och värderingar. De största cynikerna är alltid cyniska var och en på sitt speciella sätt.

Fyra månader före ett ödesmättat presidentval blir den oundvikliga frågan hur John Boltons bok kommer att påverka opinionen. Att döma av Trumps maniska twittrande och Vita husets desperata försök att stoppa utgivningen är detta en kritik som biter, eftersom den dånar från höger.

