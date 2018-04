Månke: Humor kan vara farligt

De som följer kåserierna dagligen har kunnat märka att det har varit lite skruttigt från och till med några av oss. Antingen har vi skrivit om det eller så har vi varit frånvarande.

Jag har lyckligtvis inget akut att meddela men jag kan säga att jag äter fler mediciner än vad min 85-åriga svärmor gör. Man kanske kan dra slutsatsen att humor kan vara farligt.

Men så googlade jag ”Chaplin och skador” och direkt kom den slutsatsen på skam. Trots att han gjorde sina stunt själv och hans filmer innehåller en ändlös rad av fall, hopp, kullerbyttor och andra blessyrskapande påhitt så finns det inte många skador rapporterade.

Ett brutet finger i ”Diktatorn”, ett sår på näsan i en annan film som behövde sys, ett brännsår i en tredje. I sina memoarer säger Chaplin att ingen skadades allvarligt i någon filminspelning under hela hans karriär.

Jamen, Buster Keaton, då? Han var om möjligt ännu mer utåtagerande. Några har säkert sett honom få en fallande hussida över sig, eller dråsa nerför en fasad, eller ramla på nacken. Keaton fick sitt smeknamn efter att utbrytarkungen Harry Houdini såg honom ramla i en trappa: ”That was a real buster!” – ”Det var en stryktålig en!”.

Jo, nu börjar det lika något. I filmen ”Sherlock Jr” (eller ”Fart, flickor och faror” som något snille döpte den till i Sverige. I Finland hakade de på den svenska titeln, även om Google translate översätter ”Kovaa kyytiä ja kaunottaria” till ”Starka flugor och skönheter”) skadade han nacken så allvarligt att han kunde ha brutit den. Skadan upptäcktes först långt senare när en doktor undersökte Keatons långvariga migrän.

Nåja, Keaton hade hela sitt liv slagit våldsamma kullerbyttor och verkade dras till det riskfyllda. Redan som barnskådisen The Little Boy Who Can’t Be Damaged i ett kringresande teatersällskap hade han lärt sig att ”landa som en katt”.

Om vår egen Gösta Ekman hade varit född femtio år tidigare så hade han också blivit stumfilmskung. Lill-Gösta – som han kallades i början av karriären – ådrog sig också ett och annat blåmärke och skrubbsår. Och bröt nästan nacken i en varuhiss under inspelningen av ”Jönssonligan dyker upp igen”.

Så nog kan humor vara farligt.

Om man är skådis, ja. Att skriva skämtsamt kan på sin höjd innebära att man trillar ur stolen. Men skulle så ske så ligger en mjuk helteckningsmatta en halvmeter ner.