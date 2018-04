Manlig makttrojka gjorde filmpolitiken till 60-talets sexigaste

Den 2 augusti 1967: ”Käre Olof, Jag kommer till Fårö på fredag kväll och bor hos Ingmar till på söndag. Sedan hade jag tänkt hälsa på Krister (…) Ska vi ses på lördag eller söndag? Kan du i så fall ringa mig antingen hem (…) eller till Ingmar på fredag kväll. Hej! Harry”

Bara en vanlig vänlig inbjudan i semestertider? Jovisst. Men samtidigt en glimt in i en veritabel axelmakt i dåtida svenskt offentligt liv. För Harry är Harry Schein, Ingmar heter Bergman, medan Olof lystrar till namnet Palme, vid denna tid ecklesiastikminister och bara två år senare statsminister.

Som grädde på moset apostroferas här en Krister – Krister Wickman, en framträdande representant för ett framstormande yngre politiskt garde: ordförande 1963-67 i styrelsen för Filminstitutets, Scheins skapelse, och ett år senare industriminister samt snart nog också utrikesminister och riksbankschef.

Men jämte dessa aktörer kan man notera miljön: Fårö, den av Bergman besjungna, och Gotland var (och är) ju platsen där respektive eliter har sommarhus, och där politiker och numera även media ogenerat umgås över gränserna under Almedalsveckan.

Det är en ö-värld som för tankarna till poeten John Donnes klassiska devis “no man is an island”: hon alltid är del av kontinent, intrasslad i alla (o)möjliga sammanhang och intima förbindelser.

När det gäller konstellationen Schein-Bergman-Palme förelåg som bekant ett antal sådana förbindelser: Schein var Bergmans nära vän, gift med en framstående Bergman-aktris och spelade sina berömda tennismatcher med Palme.

Det gamla vanliga skvallret? Visst. Men låt oss då påminna oss Pierre Bourdieus enkla men slående insikt: att skvaller är kittet i den informella makten, minst lika viktigt som den formella.

Låt oss därför återvända till ön som tankefigur och geografisk närhetsprincip. För den principen gällde lika mycket landets huvudstad: Stockholm på 1960-talet var till geografi och folkmängd litet, men likafullt centrum för det politiska, ekonomiska och kulturella kapitalet, detta i en välmående, högt organiserad och politiskt homogen nation.

Redan här finns det skäl att anta att de(n) som suttit vid makten länge ligger i riskzonen för att bokstavligen sitta i varandras knä.

Lägg därtill kadern av politiskt radikala unga broilrar à la Wickman som ville delta i utvecklingen av ett land som redan då ansågs som det modernaste i världen. Statsvetare och historiker har också visat i hur hög grad Socialdemokratin erbjöd en karriärväg, och det anmärkningsvärt stora antal akademiker som sökte sig till ett arbetarparti – ett fenomen som ju kom att bli känt under begreppet ”Palmes pojkar”.

I ett modernitetsperspektiv är det inte förvånande att just filmen blev det kulturpolitiskt sexigaste projektet för dessa pojkar. Så till exempel togs film upp i det socialdemokratiska partiprogrammet 1960 och i läroplanen för grundskolan 1962.

Men lika viktigt var att befria filmen från censuren, speciellt vad gäller sex. För en politisk och kulturell elit låg det helt enkelt ett kulturradikalt värde i att liberalisera synen på sexualitet i och genom filmmediet. Inte förvånande visar sentida forskning att den (politiker) som ville framstå som rationell och progressiv inte bara skulle vara för jämlikhet och jämställdhet utan även vara ”pro sex”.

Här sammanföll kort sagt ett antal faktorer: plats, individer, politisk och kulturell modernitet, liberala värderingar kring jämställdhet och sex – en sorts ”perfect storm”, som gjorde filmen och dess frihetssträvanden till en lukrativ ”virgin territory”.

Den här perfekta stormen kan med fördel jämföras med den reklamindustri som växte fram i 1950- och 60-talens New York, åtminstone så som den framställs i teveserien ”Mad men”.

Betänk följande. För det första sammanfallet av tidsperiod, från det sena 50-talet och in på det tidiga 70-talet. För det andra att i båda sfärerna utspelar sig skeendet i viss mening på öar: på en avgränsad geografiskt yta i Stockholm respektive halvön Manhattan, båda med en så att säga inbyggd kritisk massa för kreativ konkurrens.

Och för det tredje att inom båda uppstod avsättningsområden – jungfrulig mark – på den marknad som (nya) medier alltid erbjuder: i ”Mad men” reklamen och affärsvärldens handfasta kapital, i Stockholm det politiska och kulturpolitiska kapitalet, inte minst på filmens område.

Man kan fortsätta jämförelsen. Tänk bara på klädmodet, så viktigt för Don Drapers attraktionskraft – och inte mindre viktigt för kulturens och politikens mad men i det stockholmska 1960-talet. Det bekräftas om man går till den dåtida pressen, där intresset för Schein, Bergman och Palme knappast begränsade sig till deras respektive maktdomäner utan även omfattade deras klädstil.

Det gällde kanske främst Schein som (vilket modevetaren Louise Wallenberg visat) representerade ett nytt manlighetsideal: den moderna manschettlooken hos den dåtida meritokratin som han också gärna visade upp i veckopressen.

Men det gällde också Bergman. Fram till det tidiga 1960-talet hade han framställt sig som kvinnokarl och bohem, oftast iklädd sin ikoniska basker och skinnjacka. Men när han 1963 blev chef för Dramaten lanserade han sig plötsligt som en både hängiven och slipsklädd familjefar, och släppte till och med in veckopressen i sitt hem där han lät sig fotograferas av Lennart Nilsson flaskmatandes ett barn.

Som bekant gjorde Palme detsamma. Men när han medverkade i Vilgot Sjömans ”Jag är nyfiken – gul” tog han ett steg längre. För vid det laget var Palme naturligtvis medveten om Sjömans kontroversiella status, och censurbråket 1964 kring filmen ”491”. Trots det lät han sig intervjuas på gräsmattan utanför det anspråkslösa radhuset i Vällingby, med hustru och stojande barn.

Den potentiella risken var han uppenbarligen villig att ta. Som Henrik Berggren påpekar i sin Palme-biografi skadade det honom knappast, ”utan bidrog snarare till att stärka hans ställning som den mest radikale och avantgardistiske av socialdemokrater.”

Det vi ser här är alltså en generation män med politiskt och kulturellt kapital som i jämställdhetens namn strategiskt uppmuntrar medieexponering av sina intimsfärer.

Men en uppluckring mellan privat och offentligt kan som antytts också bli problematiskt, speciellt i en tid när det personliga var det politiska, för att uttrycka sig med en dåtida vokabulär. Och tvärtom: när det politiska blev lite för intimt.

Dags alltså att återvända till Bourdieus tanke att den formella makten alltid är förbunden med den informella. För Harry Schein ägde båda, i stora mått. Han var ju inte bara en nyckelfigur på kultur- och filmområdet. Han utövade också inflytande på politik utanför sin egentliga räjong, inte minst under sin tid som sakkunnig i Utbildnings- och kulturdepartementet under det tidiga 1970-talet.

Den som läst handlingarna i Schein- och Palmearkiven inser till exempel hur ofta Schein (oombett) agerade som Palmes springpojke, och det på ett sätt som vida överskred hans uppdrag. Och vad gäller hans eget område, filmen, finns det goda skäl att anta att Bergman inte hade vågat göra ”Tystnaden” 1963 om han inte hade haft Schein i ryggen.

För bara tre dagar innan filmen nådde Biografbyrån lades en ny paragraf till det regelverk som styrde besluten i censurfrågor: man kunde inte längre självklart censurera en film “vilken vunnit erkännande såsom film av betydande konstnärligt värde eller som uppenbarligen kan antas vinna sådant erkännande.”

Det var en tajming som pekade på Scheins ”djupa försänkningar i regeringskansliet”, för att citera Leif Furhammar. ”Tystnaden” klarade sig också trots ansenlig kontrovers utan några som helst ingrepp.

Men där tycks även ha pågått mer ljusskygga affärer som, om inte annat, pekar på Scheins oortodoxa arbetsmetoder.

Så till exempel agerade Schein både som Bergmans agent, inofficielle svenske producent och beskäftige sekreterare. Ta följande brev från Schein till Bergmans amerikanske agent Paul Kohner, där han omständligt föreskriver hur bäst befria Max von Sydow från en amerikansk produktion vars inspelningsdatum visat sig kollidera med Bergmans:

January 17, 1965: ”Dear Paul, SF (Svensk Filmindustri) WILL CABLE ACCEPTING 50. 000 DOLLAR TO RELEASE MAX STOP INGMARS ADDITIONAL CONDITIONS ARE 100. 000 DOLLAR STOP NEITHER SF NOR ANYBODY ELSE IS TO BE INFORMED ABOUT LATTER DEAL STOP (…) The compensation due to Ingmar should be deposited in your office or his account. (…) By this somewhat complicated method the deal with Ingmar will therefore remain a matter between you, Max, Ingmar and myself.”

Och så vidare. Till och med en juridiskt fåkunnig kan lukta sig till något skumt här. Varför skulle SF inte informeras och varför skulle pengarna inhysas hos Kohner?

Mikael Timm gör i en bok om Filminstitutet iakttagelsen att i ”andra länder hade Scheins sätt att styra kanske inte väckt någon större debatt, men det var främmande för svensk tradition”. Men var det verkligen det?

Ta bara Scheins förmåga att förbli vid makten vid så många olika institutioner. Hade han verkligen kunnat agera som han gjorde utan den rätta politiska infrastrukturen i ryggen? Och, inte minst, utan en offentlig självbild som tycks finnas kvar än i dag?

Är inte Schein en representant – om än liksom i en avlägsen spegel – för en seglivad föreställning om en oförvitlig ämbetsmannakultur? Att han tilläts spela så fritt på olika spelplaner: som kollektivistisk grå eminens och samtidigt som individualistisk färgstark mad man?

På den punkten är Harry Schein måhända inte ett undantag, utan fullt representativ för sin – och vår – tid.

Fotnot: Texten är ett nyskrivet utdrag av ett kapitel i den nyligen utkomna "Harry bit för bit: Harry Scheins många ansikten" (Carlsson Bokförlag, red Maaret Koskinen och Louise Wallenberg).