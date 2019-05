Mannen bakom Louvrens glaspyramid är död

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Sonen Chien Chung Pei bekräftar hans bortgång för tidningen New York Times.

I.M. Pei föddes i Kina 1917. Han är kanske mest känd för att ha formgivit glaspyramiden som utgör entré till Louvren i Paris. Pyramiden stod färdig 1989 och var kontroversiell vid tiden för uppförandet, skriver Reuters.

New York Times beskriver Pei som en av världens mest aktade arkitekter. Förutom Louvrepyramiden ansvarade han också för National Gallery of Arts östra byggnad i Washington samt Rock and Roll Hall of Fame-museet i Cleveland.

I.M. Pei blev 102 år.