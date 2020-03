”Människan har så mycket hopp i sig, så mycket ljus”

– Vilka som är våra hjältar, vilka vi följer, vilka vi dödar, vilkas blod vi ser hela tiden – det påverkar en.

Marall Nasiri sitter i sitt kök, vi har ett videosamtal, som man har när man helst inte ska andas för nära varandra. Jag har just frågat henne vad hon tror om teaterns roll i kristider.

– Jag och min kille satt och tittade på nyheterna och såg det där om förbudet mot mer än 500 personer på en plats. Vi fick båda en sådan stark undergångskänsla. Och det tror jag beror på att vi sett den scenen i så många filmer. Det finns redan en fortsättning på berättelsen som man hakar fast i. Teatern har en fantastisk möjlighet att hitta nya vinklar och perspektiv på den berättelsen, rucka på den sanning vi är så vana att se, säger Marall Nasiri.

Egentligen borde hon vara mitt uppe i repetitioner. Hon skulle ha haft premiär på ”Kvinnostaden” på Dramaten den 4 april: tio kvinnliga skådespelare, förutom Marall Nasiri bland andra Stina Ekblad, Marie Richardson och Ingela Olsson, i regi av Staffan Valdemar Holm.

”Kvinnostaden” är en samling texter från 1405 av Christine de Pizan, som kallats ”den första feministen”. I boken konstruerar de Pizan en stad byggd av historiska kvinnor, argumenterar mot sin tids kvinnoförakt och diskuterar med gud. de Pizan växte upp vid franska hovet i ett Europa härjat av digerdöden; när hennes make, hennes far och kung Karl V dog av pest under ett och samma år började hon som 25-åring skriva för att försörja familjen.

Det är ett slående sammanträffande att uppsättningen nu skjuts på framtiden på grund av en annan pandemi. En slump som dök upp så snabbt att ensemblen inte riktigt hunnit tänka på det.

– Vi ska ha någon form av möte snart, på Skype eller hur det nu blir, och det är nog det sammanträffandet vi kommer att prata om. En pandemi känns så gammaldags, man tänker att den tiden är förbi, åtminstone i en västvärld, här finns vetenskap som löser allt. Men nu har vi inte ens en sjukvård som klarar av de basala behoven, och så kommer en sådan här sak? Det är besynnerligt.

Just nu arbetar hon på Dramaten. Tidigare har hon bland annat varit på Backa teater i Göteborg, och spelat i pjäser som ”Utopia 2012” och ”Acts of goodness”. Hon har arbetat med regissören Farnaz Arbabi och författaren och dramatikern Jonas Hassen Khemiri i ”Jag ringer mina bröder” och ”≈ [ungefär lika med]”, och senare i Arbabis uppsättning av ”Angels in America”. Hon hade en roll i hyllade Netflixserien ”Störst av allt”, och har spelat i tv-serien ”Syrror”.

Hon pratar snabbt, utom när hon plötsligt pausar. Hon har en särskild sorts närvaro, som skådespelare men också genom en pixlig webbkamera.

Marall Nasiri föddes i Iran 1980, en månad efter att kriget mellan Iran och Irak bröt ut, och levde sina första sex år på flykt. Föräldrarna var unga revolutionärer i opposition mot regeringsmakten och levde gömda – först hos släktingar och bekanta i Iran.

– Jag har frågat dem så många gånger: Tänkte ni aldrig att vi ger upp, vi går med på allt och stannar i vårt land? Men man tror ju alltid att allt ska lösa sig och att rättvisan ska ha sin gång.

En tid bodde de i en källare hos en kvinna vars make jobbade inom regeringen.

– Han var på regimens sida. Den här kvinnan gömde oss för sin egen man. För mig är det berättelsen om vad en människa är, det hon gjorde.

På dagarna kunde de röra sig på en liten yta. På kvällarna släckte de alla lampor så att inga ljus avslöjade dem. Marall Nasiris pappa läste böcker för henne under ett tjockt täcke med en liten ficklampa.

– Det var ju roligt! Att vara under ett täcke! Jag minns att jag hade en massa olika namn, vi bytte identitet hela tiden, ibland var jag pojke, ibland flicka. Minnet är förrädiskt, jag kan inte säga vad som är sanning, men jag minns min fantasi, mitt perspektiv. Om någon frågade för nyfiket skojade jag och sade att jag hette Rödbeta och bodde i en trädgård. Jag lekte, precis som mitt barn kommer att leka i sin privilegierade del av världen.

När hennes tre år yngre syster föddes flydde deras mamma från förlossningen. Det fanns inga säkra platser kvar, inte ens släktingar kunde träffa dem. Nästa steg blev Pakistan, där familjen blev kvar i ett och ett halvt år.

Hon har inte velat prata så mycket i det offentliga om sin bakgrund säger hon, för att inte bli ifråntagen sin historia, sin värld.

– Min berättelse studsar mot en omvärld som inte alltid har medel att förstå den. Men nu, i den totala katastrofen med människor som lever på flykt i Grekland, känner jag ett jättestort behov av att faktiskt prata om det. Man ser de här bilderna med galler, barn som är jag och min syster bakom taggtråden, men i en mycket värre situation än vi var i...

Ord är genvägar. Om någon säger: ”Jag badade”, eller ”Jag var på landet”, så vet alla vad det innebär, säger Marall Nasiri. ”Jag var på flykt” är också en genväg; en som lätt döljer den verkliga berättelsen.

– Du får upp bilder i huvudet, som den där från UNHCR, en flicka som tittar upp under lugg... Allt det där är också sant. Men man har använt den bilden för så många olika syften att den till slut blir avhumaniserad. Man behöver humanisera den igen. Vad betyder det att vara på flykt, att dina föräldrar inte vet vad i morgon är? Jag känner ett behov av att säga: Jag finns också, jag är också berättelsen om det här landet, om människorna i flyktinglägret Moria, de är jag, jag är de, i förlängningen är de du, de är ditt barn.

Familjen hamnade i Sverige. Först på flyktingförläggning, sedan i Linköping. Marall Nasiri älskade Linköping. Visst fanns det folk som kastade äpplen på fönstret och sade åt dem att åka hem – men det fanns också något annat. Folk som bjöd hem familjen på middag, som visste vad som pågick i Iran. Som pratade politik med föräldrarna; ett jämlikt möte.

– Jag hade tolk när jag började på dagis, det minns jag som en jobbig grej. Man är redan konstig och kan inte språket, så dyker man upp med en vuxen som ska upprepa allt man säger.

Otroligt ändå att det fanns sådana resurser!

– Det krossar mig när jag tänker på det! Jag skulle kunna sitta här och säga att jag har varit med om all den här skiten och ändå rest mig som Fågel Fenix, titta på mig! Men det är inte sant. Det var ett helt samhälle som såg till att jag fick extraundervisning i svenska, hade tolk... När jag somnade i skolan och slutade äta – så klart, jag kom från jättemycket stress! – erbjöds jag psykologhjälp. Det fanns en medmänsklighet som är förutsättningen för att vi sitter här och pratar, du och jag.

När Marall Nasiri var 12 flyttade familjen till Bredäng i Stockholm. Hon visste ingenting om Stockholm utom vad klasskompisarna berättade, nämligen att i Stockholm doppar man folks huvuden i toaletten om det är något fel på en. Marall Nasiri funderade på om det var något fel på henne; kom fram till att hon var kort.

– Jag hängde i mattställningen på gården för att bli längre, jag minns fortfarande känslan i händerna. Nu kommer jag att klara mig, tänkte jag. Sen kom jag till Bredäng, alla var korta. Det var verkligen inte ett problem. Det fanns andra problem, men inte det.

Hon var bra på musik och på att sjunga. Hennes föräldrar uppmuntrade henne och såg till att hon fick pianolektioner (som hon raskt skolkade från). Efter gymnasiet flyttade hon till London; en bekant bodde där och sade att det var lättare att komma någonstans med musiken där.

– Men egentligen handlade det mer om att jag redan som barn längtade efter att ta mitt pass och se allt. Vara med om allt, veta hur allt kändes. Jag ville äta upp världen. Och det gjorde jag verkligen, så jag var tvungen att komma tillbaka, haha.

Vad då, vad hände?

– Ja du, det är en hel novell!

Hem kom hon. Musiken blev det aldrig riktigt något med. Teatern var något annat, något hon faktiskt ville jobba för. En kompis tipsade henne om Spegelteatern i Stockholm där hon tog en sommarkurs för att sedan börja spela amatörteater. Så småningom sökte hon till scenskolan, övertygad om att hon skulle komma in.

– Det var katastrof. Jag visste inte vad scenskolan var, hur man gjorde. De garvade åt mig i juryn. Kanske lite hjärtligt, men också... ja. De var nog inte vana vid att en människa kom dit och var på det sättet.

Det tog flera år innan hon sökte igen.

– Jag tänkte: De ska inte skratta åt mig en gång till. Jag repade hela tiden, var i Spegelteaterns lokaler så fort jag kunde. Det fanns en allmän jargong som var: ”Vaddå, jag har inte repat så mycket!” Men för mig låg det en ära i att, nej, jag har dödat för det här, jag har jobbat.

Hon kom in. Efter att ha jobbat på krogen i åratal var det en lyx och en lättnad att få hålla på med teater på heltid, säger Marall Nasiri, men...

– Man känner sig ju keff. Du kommer dit och gör ditt antagningsprov, toppar dig själv, kommer in... och så plötsligt är allt fel på dig.

– Det skedde en ommöblering i mig i mötet med de här människorna från medelklassen som hade ett enda perspektiv. Scenskolan var starten på det. Att befinna sig i det… jag vet inte om man någonsin blir av med den känslan. Och samtidigt som allt det här hände i mig skulle jag lära mig versmåtten, blev förälskad i Shakespeare, skulle vara student.

Vad var det svåraste att lära sig om den världen?

– Jag hade en referensram som inte funkade. Jag hittade min kraft och lust i mitt inre, i min fantasi och vad den studsade mot... det är ju djupt personligt för varje människa. Men man måste ju också känna att det finns någonstans utanför en själv som det fäster. Att man inte måste översätta sin egen erfarenhet till något annat, hela tiden. Som musik. Man skulle ta med sig musik som hade påverkat en till skolan, och alla kom med typ Monica Zetterlund och Janis Joplin. Jag fick lära mig att det jag kom med, det var inget.

Vad kom du med?

– Celine Dion, Michael Jackson, Lauryn Hill... jag fick lära mig att det finns något som är mainstream och brett, och det är inte bra. Sedan finns något annat, de som hittat guldet, det som är ”bra”. Men jag var redan så van vid det där, från när jag kom till Linköping, samma sak i Bredäng, och så scenskolan. Jag var inte chockad. Men... Kanske var det början på en klassresa?

En sekunds paus.

– Hade jag fått bestämma hur en sådan skola såg ut, skulle jag se till att man verkligen tar vara på det konstnärskap folk kommer med. Att inte släcka viktig kreativitet för att någon faller utanför ramen och är för upptagen med att översätta sig själv hela tiden.

Hur har du hållit balansen mellan att lära dig spelets regler och behålla din identitet?

– Jag gör inte det jag inte vill göra. Jag är trygg med min egen blick på saker. Jag rör mig i olika rum, är uppvuxen med människor med alla religioner, nationaliteter, livsomständigheter – jag ser det som en skill. Men sedan så har jag mitt. Och det som är mitt, det kompromissar jag inte med.

Som examensarbete skrev och framförde hon en monolog: ”Femtusen fåglar och en fyrkantig måne”, en fantasi om ett barn på flykt.

– När jag började spela teater upplevde jag att det avkrävdes från mig att vara Något Annat. Alla som bryter mot den enormt snäva normen går igenom det: ”Var det som gör dig annorlunda!” Du som är tjock är bara tjock. Du som är jättelång är bara jättelång. Det fanns så mycket i min bakgrund, att jag var en förortstjej och vad det betydde, att jag är flyktingbarn... Jag skyddade mig själv genom att inte dela det, förutom för mig själv på scenen.

Monologen förändrade det. När Marall Nasiris lärare kom och sade att många blivit berörda och ville prata med henne om den, ryggade hon först tillbaka.

– Jag ville inte, tänkte att de tyckte synd om mig, att de lagt sin bild av vad det är att fly över mig. Men hon sade att det inte stämde. Och det gjorde det inte. Någon hade vuxit upp med en alkoholiserad pappa, andra kom från helt andra miljöer, men deras erfarenhet av att vara barn stämde med min. Det lärde mig jättemycket om vad det är som gör teater och fiktion så fantastiskt.

Hur har du jobbat runt det där kravet på att vara Något Annat genom åren?

– Jag stannade inte kvar i Stockholm efter scenskolan. På de stora teatrarna såg jag inte en enda människa som bröt mot en norm, som fick representera det allmänmänskliga.

Efter scenskolan lämnade hon Stockholm, sökte upp sammanhang och personer hon märkte jobbade på annorlunda sätt, som på Backa teater i Göteborg och samarbetena med regissören Farnaz Arbabi. Hon säger att hon är glad att hon inte hamnade på Dramaten direkt. Att det nästan krävs att man hittat ett eget konstnärskap för att kunna reda ut vad som är vad, för att kunna navigera det som hon beskriver som klaustrofobi: att gå på teater och märka att det som sker i mötet mellan scen och publik är ett slutet kretslopp, en och samma berättelse som vevas runt om och om igen mellan människor som har likadana blickar och perspektiv.

– Om du har fötts in i en tillvaro som passar in i den berättelsen, så skaver det nog inte i dig på samma sätt, även om du så klart teoretiskt kan tänka att det är viktigt med andra perspektiv. Men om du inte passar in, så sitter du där och känner med hela ditt varande, i hela din kropp, allt det som inte sägs och visas. Och det kan vara svårt att ens sitta kvar i salongen.

Dramaten, precis som scenskolan, är under förändring, säger hon.

– Jag är jättestolt över att vara på ett ställe som heter Nationalscen, hela Sveriges scen. Jag har stort hopp och stor tilltro till att folk faktiskt vill blicka utåt, och fundera över vad Dramatens uppdrag egentligen innebär.

Tre starka kulturupplevelser Filmen ”Moderna tider” med Charlie Chaplin från 1936. ”Vi hade den inspelad från SVT, man ser hallåan i början. När familjen skulle se film i Linköping satte vi in den kassetten i vhs:en. Jag har sett den så otroligt många gånger och garvade lika mycket varje gång.” Boken ”Ingenbarnsland” av Eija Hetekivi Olsson. ”Den handlar om en tjej som växer upp i Gårdsten i Göteborg. Jag läste den på två dagar, sov inte på hela natten, gick in i den och kom ut på andra sidan och kände bara: Vad var det som hände? Den skildrar precis hur det kändes att vara jag, mina tonår.” Celine Dion live i Globen. ”Jag såg Celine Dions konsert tillsammans med en klasskompis och hennes mamma när jag var 12. Jag kände att hon sket i alla andra och sjöng bara för mig.” Visa mer

De senaste åren har hon också synts allt mer i tv, kanske fått ett genomslag hos en bredare publik – film och tv är roligt, säger hon, men kärleken till teatern är något annat.

– Någon skådespelerska har sagt att teatern är som att bestiga Mount Everest, det är jättejobbigt men när man väl är där uppe är vyn fantastisk. Mötet med en publik går inte att jämföra med något.

Hur är det att vara kulturarbetare just nu, när allt är på paus?

– Det är en jätteoro, så klart. Jag tänker på mina kollegor som har projektanställningar. På de få fria teatergrupper som finns kvar, kommer de att kunna fortsätta? Jag undrar hela tiden vad det här kommer att leda till. Samtidigt – tänk om det leder till bra saker. Apropå ”Kvinnostaden” och ett patriarkat – hur skulle det vara att leva under andra värden?

Det finns olika sätt att berätta sitt liv för sig själv, och du verkar ha skrivit en ganska positiv berättelse. Varför har det blivit så och inte tvärtom?

– Det andra finns redan. Det finns i mitt kroppsminne. Det är en fruktansvärd sak att behöva leva på flykt, att se sina föräldrar dagligen strida för sin ekonomi, att se vänners livsöden gå åt olika håll, att härbärgera det i kroppen. Det har påverkat mig jättemycket. Men jag känner verkligen ett starkt motstånd mot att berätta mig själv som en tragedi.

– Att tänka på människorna i Moria nu, på att det finns någon där som är förälskad, någon som väntar på att en kompis ska dyka upp så att de kan leka... det gör situationen mänsklig. Människan har så mycket hopp i sig, så mycket ljus. Hade jag fått leva en gång till hade jag så klart önskat att min familj, inte bara min utan allas, hade fått leva med de medel man behöver för att vara barn, vara förälder, vara pensionär. Klart jag önskar vi hade fått leva på det sättet. Men jag spelar teater i stället.

